สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง อักษรย่อ กต. ขำไม่ออก โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ไว้ที่จ.จันทบุรี ชาวเน็ตตามใส่ใจ ใช่คนที่คิดหรือเปล่า?
โอ้ละพ่องานเข้าวงการบันเทิงสายตลกอีกแล้ว ล่าสุด 12 มี.ค. 69 เพจ เจ๊มอย108 V1 ออกมาโพสต์ประเด็นร้อนฉ่าแข่งกับแดดประเทศไทย ปริศนาครั้งนี้เจ๊มอยบอกว่า เป็นดาราตลก อักษรย่อ กต. แอบซุกบ้านน้อยไว้ที่จันทบุรี บอกเลยว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตเดือดมาก ตามใส่ใจแถมคาดเดาชื่อคนนั้นคนนี้ที่คิดเอาไว้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่รู้ว่าชื่อไหนใครทายถูก ต้องรอเจ้าตัวเคลื่อนไหว หรือชี้แจงกันอีกที
“เมิงไม่ได้หลับกันแน่!! ดาราตลก กต.ซุกบ้านน้อย ที่จันทบุรี วงการตลกสะเทือนอีกแล้วสินะ ถึงว่า… คันปากว้อย #อิพิมเมียตลกดัง”
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด
สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร
โซเชียล แฉวีรกรรม พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนัก ชอบเด็ก ม.ต้น คุกคามเด็กฝึกงาน
