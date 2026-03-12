สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 13:52 น.
377
สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง อักษรย่อ กต. ขำไม่ออก โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ไว้ที่จ.จันทบุรี ชาวเน็ตตามใส่ใจ ใช่คนที่คิดหรือเปล่า?

โอ้ละพ่องานเข้าวงการบันเทิงสายตลกอีกแล้ว ล่าสุด 12 มี.ค. 69 เพจ เจ๊มอย108 V1 ออกมาโพสต์ประเด็นร้อนฉ่าแข่งกับแดดประเทศไทย ปริศนาครั้งนี้เจ๊มอยบอกว่า เป็นดาราตลก อักษรย่อ กต. แอบซุกบ้านน้อยไว้ที่จันทบุรี บอกเลยว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตเดือดมาก ตามใส่ใจแถมคาดเดาชื่อคนนั้นคนนี้ที่คิดเอาไว้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่รู้ว่าชื่อไหนใครทายถูก ต้องรอเจ้าตัวเคลื่อนไหว หรือชี้แจงกันอีกที

“เมิงไม่ได้หลับกันแน่!! ดาราตลก กต.ซุกบ้านน้อย ที่จันทบุรี วงการตลกสะเทือนอีกแล้วสินะ ถึงว่า… คันปากว้อย #อิพิมเมียตลกดัง”

อ้างอิงจาก : FB เจ๊มอย108 V1

