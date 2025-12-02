ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด
ดราม่าระอุ! ตลกดัง บุกล็อกคอ นักร้องสาวรุ่นลูก กลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับถามหาความเหมาะสม? ชี้ผู้หญิงไม่ควรถูกปฏิบัติแบบนี้
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์ที่กำลังถกกันไปมาอย่างดุเดือด เมื่อมีคลิปช่วงหนึ่งของรายการวาไรตี้ชื่อดังของญี่ปุ่น ออกอากาศทางช่อง TBS เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถูกเผยแพร่ออกมาและเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นเมื่อ “ฮามาดะ มาซาโทชิ” ตลกชื่อดัง ไอคอนประจำประเทศญี่ปุ่น ในวัย 62 ปีเล่นมุกตลกด้วยการเดินเข้าไปล็อกคอ ฟุริริน หรือ ฟุริฮาตะ ไอ นักร้องสาว วัย 31 ปีจากวง AiScReam ขณะโชว์ร้องเพลงในรายการที่กำลังออกอากาศแบบถ่ายทอดสด
ภาพที่ปรากฏคือ ฟุริฮาตะ ทำท่าดิ้นและกางขาด้วยสีหน้าตลกขบขัน ท่ามกลางเสียงหัวเราะดังลั่นของผู้ชมในสตูดิโอ รวมถึงพิธีกรท่านอื่นในเทปวันนั้นด้วย ก่อนที่ ฟุริฮาตะ ไอ จะดิ้นจนหลุดออกมา จ่วิ่งไปกอดแขนฮามาดะ เพื่อนร่วมวงพร้อมร้องเพลงต่ออย่างสนุกสนาน
หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ว่อนโซเชียล ชาวเน็ตและแฟนคลับฝั่งญี่ปุ่นต่างก็ชื่นชมว่าทั้ง ฮามาดะ มาซาโทชิ และ ฟุริฮาตะ ไอ นั้นเล่นมุกเข้าขากันดีมาก ๆ ทั้งคู่ดูสนิทกัน เล่นกันแบบตลกมืออาชีพ ลื่นไหลมาก
แต่ในทางกลับกันชาวเน็ตต่างชาติที่ได้เห็นพฤติกรรมดังกล่าวของ พิธีกรตลกชื่อดัง กลับมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติที่รุนแรงแบบนี้ต่อผู้หญิง ซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไป และมันไม่ใช่เรื่องตลก
ทั้งนี้รายงานระบุว่า การกระทำลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการทีวีญี่ปุ่น เพราะถูกมองว่าเป็นสไตล์การเล่นตลกเฉพาะตัวของ ฮามาดะ
View this post on Instagram
อ้างอิงจาก : j-cast, IG yohajolno
ติดตาม The Thaiger บน Google News: