ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:51 น.
51
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

ดราม่าระอุ! ตลกดัง บุกล็อกคอ นักร้องสาวรุ่นลูก กลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับถามหาความเหมาะสม? ชี้ผู้หญิงไม่ควรถูกปฏิบัติแบบนี้

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนบนโลกออนไลน์ที่กำลังถกกันไปมาอย่างดุเดือด เมื่อมีคลิปช่วงหนึ่งของรายการวาไรตี้ชื่อดังของญี่ปุ่น ออกอากาศทางช่อง TBS เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถูกเผยแพร่ออกมาและเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม

เหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นเมื่อ “ฮามาดะ มาซาโทชิ” ตลกชื่อดัง ไอคอนประจำประเทศญี่ปุ่น ในวัย 62 ปีเล่นมุกตลกด้วยการเดินเข้าไปล็อกคอ ฟุริริน หรือ ฟุริฮาตะ ไอ นักร้องสาว วัย 31 ปีจากวง AiScReam ขณะโชว์ร้องเพลงในรายการที่กำลังออกอากาศแบบถ่ายทอดสด

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด-2

ภาพที่ปรากฏคือ ฟุริฮาตะ ทำท่าดิ้นและกางขาด้วยสีหน้าตลกขบขัน ท่ามกลางเสียงหัวเราะดังลั่นของผู้ชมในสตูดิโอ รวมถึงพิธีกรท่านอื่นในเทปวันนั้นด้วย ก่อนที่ ฟุริฮาตะ ไอ จะดิ้นจนหลุดออกมา จ่วิ่งไปกอดแขนฮามาดะ เพื่อนร่วมวงพร้อมร้องเพลงต่ออย่างสนุกสนาน

หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ว่อนโซเชียล ชาวเน็ตและแฟนคลับฝั่งญี่ปุ่นต่างก็ชื่นชมว่าทั้ง ฮามาดะ มาซาโทชิ และ ฟุริฮาตะ ไอ นั้นเล่นมุกเข้าขากันดีมาก ๆ ทั้งคู่ดูสนิทกัน เล่นกันแบบตลกมืออาชีพ ลื่นไหลมาก

แต่ในทางกลับกันชาวเน็ตต่างชาติที่ได้เห็นพฤติกรรมดังกล่าวของ พิธีกรตลกชื่อดัง กลับมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติที่รุนแรงแบบนี้ต่อผู้หญิง ซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไป และมันไม่ใช่เรื่องตลก

ทั้งนี้รายงานระบุว่า การกระทำลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการทีวีญี่ปุ่น เพราะถูกมองว่าเป็นสไตล์การเล่นตลกเฉพาะตัวของ ฮามาดะ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด-3

อ้างอิงจาก : j-cast, IG yohajolno

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

14 วินาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว ข่าวดารา

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษใคร ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

30 นาที ที่แล้ว
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

40 นาที ที่แล้ว
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน บันเทิง

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

60 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33 เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ลนาคร ช่วยเด็กตาบอด บันเทิง

ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่โพสต์แทนใจลูกสาว หลังเสียชีวิตครบ 7 วัน ข่าว

แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัย นางฟ้าตัวน้อยจากไปครบ 7 วัน คิดถึงลูกสุดหัวใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

2 ธ.ค. น้ำประปาไม่ไหล เช็ก 9 พื้นที่ น้ำไม่ไหลกี่โมง คืนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ แป้น เปิดทรัพย์สินรวม 137 ล้าน มีที่ดินหลายจังหวัด เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน นายกฯ แป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง รวยอู้ฟู่ 137 ล้าน ที่ดินเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเกมส์

เปิดจองที่นั่ง พิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” 10,000 คน ลงทะเบียนเข้าชมฟรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ตั๊ก กรกนก ออกจากรพ.แล้ว โพสต์รูปคู่ ป๋าเบียร์ สยบข่าวลือรักร้าว! บันเทิง

แม่ตั๊ก กรกนก ออกจากรพ.แล้ว โพสต์รูปคู่ ป๋าเบียร์ สยบข่าวลือรักร้าว!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 20 ตำแหน่ง &quot;ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการ มท.&quot; ครม. ไฟเขียวแต่งตั้ง ข่าวการเมือง

โยกย้าย 20 ตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการ มท.” ครม.ไฟเขีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตจับตา &#039;ลีเดีย&#039; แชร์โพสต์ &#039;ทนายนิด้า&#039; คดีลักทรัพย์ 18 ล้าน ให้เรียก 5.6 ล้านประกันตัว บันเทิง

ชาวเน็ตจับตา ‘ลีเดีย’ แชร์โพสต์ ‘ทนายนิด้า’ คดีลักทรัพย์ 18 ล้าน ประกันตัว 5.6 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉากตำนานบ้านริมคลอง เฉลิม อยู่บำรุง ประกาศลาขาดเพื่อไทยจ่อซบพรรคบิ๊กป้อม 12 ธันวาคมนี้ เปิดทาง เฮียเน้า แปดริ้ว บัญชีรายชื่อลำดับ 44 เลื่อนชั้นเสียบเก้าอี้ผู้แทนในสภา ข่าวการเมือง

เฮียเน้า แปดริ้ว ขยับนั่ง สส. แทน หลัง เฉลิม ลาขาด เพื่อไทย ย้ายซบ พลังประชารัฐ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 15:51 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษใคร ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button