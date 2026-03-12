5 ราศีขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ธุรกิจปังจนฉุดไม่อยู่
เปิดลิสต์ 5 ราศีเตรียมรับออเดอร์จนมือระวิง ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด กำไรเน้นๆ จนฉุดไม่อยู่
นาทีนี้ท้องฟ้าเปิดทางให้สายเลือดพ่อค้าแม่ขายอย่างเต็มที่ อิทธิพลของดวงดาวโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชค ส่งผลให้พลังงานด้านการค้าขายและการเจรจาพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด บรรยากาศรอบตัวจะเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ใครที่เคยนั่งท้อใจเห็นหน้าร้านเงียบเหงาเตรียมตัวเปลี่ยนโหมดด่วน เพราะพายุแห่งโชคลาภกำลังจะพัดพาเอาออเดอร์ชุดใหญ่มาวางตรงหน้า
เตรียมล้างมือรอรับกำไรและเคลียร์พื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ดี เพราะจังหวะดาวรุ่งพุ่งแรงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ มาดูกันว่า 5 ราศีไหนที่จักรวาลจัดลำดับให้เป็น “เจ้าของธุรกิจสุดเฮง” แห่งปี ลูกค้าจะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน!
ราศีพฤษภ
ของดีที่เก็บไว้ถึงเวลาทำเงิน! สินค้าหรือบริการที่เคยเงียบเหงาจะกลับมาเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากการขยายธุรกิจหรือมีตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ราศีกรกฎ
เสน่ห์เมตตามหานิยมทำงานหนักมาก ลูกค้าเอ็นดูและเชื่อใจในคำพูดเป็นพิเศษ การเจรจาปิดการขายวันนี้จะทำได้ง่ายกว่าที่เคย แนะนำให้ขยันตอบแชทเพราะออเดอร์จะเด้งทั้งวัน
ราศีตุลย์
ได้พันธมิตรหรือคู่ค้าที่ดีเข้ามาซัพพอร์ต ธุรกิจออนไลน์จะโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้ยอดสั่งซื้อแบบลอตใหญ่หรือได้รับงานโครงการยาวๆ ที่สร้างกำไรต่อเนื่อง
ราศีมังกร
ความขยันเริ่มออกผลเป็นตัวเลขในบัญชี อุปสรรคที่เคยขวางทางจะคลี่คลาย ลูกค้าเก่าจะกลับมาพร้อมแนะนำบอกต่อลูกค้าใหม่ให้ ยิ่งจัดโปรโมชันในช่วงนี้ยิ่งปัง
ราศีมีน
หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ไอเดียแปลกใหม่จะถูกใจตลาดอย่างแรง เป็นช่วงที่ชื่อเสียงของแบรนด์เริ่มแข็งแกร่ง มีโอกาสได้รับออเดอร์จากต่างถิ่นหรือต่างแดน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 5 ราศี สุขภาพวันนี้ ระวังนอนน้อยแล้วสมองเบลอ ทำพลาดง่าย
- ไอเดียกระฉูด! 4 ราศี สมองแล่น คิดงานโปรเจกต์ใหม่ได้ปัง จนเพื่อนร่วมงานต้องยกนิ้วให้
- 2 ราศีการเงินติดลบ คนใกล้ชิดเนียนยืมไม่ได้คืน เสียทรัพย์เพราะความสงสาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: