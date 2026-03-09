ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45
ตรวจผลหวยลาวพัฒนา 9 มีนาคม 2569 เลข 6 ตัวออกอะไร และ ผลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมเกาะติดการถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง
เสียงระฆังแห่งความหวังดังขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์ บรรดานักเสี่ยงโชคและคอหวยทั่วฟ้าเมืองไทยต่างจับจ้องหน้าจอด้วยใจระทึก เตรียมพบกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 ถือเป็นนัดล้างตาของใครหลายคน หลังจากผ่านงวดวันจันทร์และวันพุธมาแล้ว
ค่ำคืนนี้จะมีการหมุนวงล้อเสี่ยงทายเพื่อมอบโชคใหญ่ส่งตรงสัญญาณสดข้ามพรมแดนมาให้ลุ้นกันแบบเรียลไทม์ ใครที่มีลอตเตอรี่ในมือ หรือเก็งเลขเด็ดไว้ในใจ เตรียมปากกามาจดผลรางวัลกันได้เลย โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 26 ธันวาคม 2568 (26/12/68)
- เลข 6 ตัว : XXXXXX
- เลข 5 ตัว : XXXXX
- เลข 4 ตัว : XXXX
- เลข 3 ตัว : XXX
- เลข 2 ตัว : XX
- เลข 1 ตัว : X
ผลสลากพัฒนา 5/45
- XX / XX / XX / XX / XX
สถิติหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง 5 งวด
งวดวันที่ 6 มีนาคม 2569
- เลข 3 ตัว: 926
- เลข 2 ตัว: 26
งวดวันที่ 4 มีนาคม 2569
- เลข 3 ตัว: 958
- เลข 2 ตัว: 58
งวดวันที่ 2 มีนาคม 2569
- เลข 3 ตัว: 289
- เลข 2 ตัว: 89
งวดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
- เลข 3 ตัว: 571
- เลข 2 ตัว: 71
งวดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
- เลข 3 ตัว: 779
- เลข 2 ตัว: 79
