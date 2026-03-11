สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี
รวมผลหวยลาวพัฒนางวดวันพุธแรกของเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 ครบทุกรายละเอียด ทั้งเลข 6 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว พร้อมสังเกตแนวโน้มเลขท้าย
หวยลาวพัฒนา (หรือสลากพัฒนา) ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว มีการออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 20.00 น. สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางหรือชอบเก็บข้อมูลตัวเลข วันนี้เราได้รวบรวมสถิติผลรางวัลเฉพาะ งวดวันพุธแรกของเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 มาให้คุณวิเคราะห์เปรียบเทียบกันแบบชัดๆ ครับ
ตารางผลสถิติหวยลาวพัฒนา (วันพุธแรกของเดือนมีนาคม)
|ปีการศึกษา
|วันที่ออกรางวัล
|เลข 6 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลขท้าย 2 ตัว
|2565
|2 มีนาคม
|559548
|548
|48
|2566
|1 มีนาคม
|263553
|553
|53
|2567
|6 มีนาคม
|096478
|478
|78
|2568
|5 มีนาคม
|662160
|160
|60
|2569
|4 มีนาคม
|412958
|958
|58
วิเคราะห์แนวโน้มเลขท้าย 2 ตัว
จากสถิติย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด จะเห็นพฤติกรรมของตัวเลขที่น่าสนใจคือ เลขท้าย 2 ตัวไม่มีการออกซ้ำกันเลยแม้แต่งวดเดียว (ได้แก่ 48, 53, 78, 60 และ 58) นอกจากนี้ ตัวเลขทั้งหมดที่ออกรางวัลยังเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วง 40 ถึง 80 เท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่นักเก็บสถิติสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ครับ
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหวยลาวพัฒนา
ตามปกติแล้ว หวยลาวพัฒนาจะออกรางวัลชุดใหญ่เพียงชุดเดียวเป็นเลข 6 หลัก จากนั้นจึงนำตัวเลขหลักท้ายมาแยกซอยเป็นรางวัลย่อย (เลข 5 ตัว, 4 ตัว, 3 ตัว และ 2 ตัว) ซึ่งผู้ที่ติดตามในไทยมักจะนิยมใช้ผลลัพธ์ของเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลักในการอ้างอิง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติชุดนี้ถูกรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาและการอ้างอิงข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น โปรดตระหนักไว้เสมอว่า การซื้อขายสลากหวยลาวภายในประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับ
