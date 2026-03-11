หวยลาว

สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 11:02 น.
175
สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี (2565–2569)

รวมผลหวยลาวพัฒนางวดวันพุธแรกของเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 ครบทุกรายละเอียด ทั้งเลข 6 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว พร้อมสังเกตแนวโน้มเลขท้าย

หวยลาวพัฒนา (หรือสลากพัฒนา) ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว มีการออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 20.00 น. สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางหรือชอบเก็บข้อมูลตัวเลข วันนี้เราได้รวบรวมสถิติผลรางวัลเฉพาะ งวดวันพุธแรกของเดือนมีนาคม ย้อนหลัง 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2569 มาให้คุณวิเคราะห์เปรียบเทียบกันแบบชัดๆ ครับ

ตารางผลสถิติหวยลาวพัฒนา (วันพุธแรกของเดือนมีนาคม)

ปีการศึกษา วันที่ออกรางวัล เลข 6 ตัว เลข 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
2565 2 มีนาคม 559548 548 48
2566 1 มีนาคม 263553 553 53
2567 6 มีนาคม 096478 478 78
2568 5 มีนาคม 662160 160 60
2569 4 มีนาคม 412958 958 58
ตารางผลสถิติหวยลาวพัฒนา (วันพุธแรกของเดือนมีนาคม) ย้อนหลัง 5 ปี
ตารางผลสถิติหวยลาวพัฒนา (วันพุธแรกของเดือนมีนาคม) ย้อนหลัง 5 ปี

วิเคราะห์แนวโน้มเลขท้าย 2 ตัว

จากสถิติย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด จะเห็นพฤติกรรมของตัวเลขที่น่าสนใจคือ เลขท้าย 2 ตัวไม่มีการออกซ้ำกันเลยแม้แต่งวดเดียว (ได้แก่ 48, 53, 78, 60 และ 58) นอกจากนี้ ตัวเลขทั้งหมดที่ออกรางวัลยังเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วง 40 ถึง 80 เท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่นักเก็บสถิติสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ครับ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหวยลาวพัฒนา

ตามปกติแล้ว หวยลาวพัฒนาจะออกรางวัลชุดใหญ่เพียงชุดเดียวเป็นเลข 6 หลัก จากนั้นจึงนำตัวเลขหลักท้ายมาแยกซอยเป็นรางวัลย่อย (เลข 5 ตัว, 4 ตัว, 3 ตัว และ 2 ตัว) ซึ่งผู้ที่ติดตามในไทยมักจะนิยมใช้ผลลัพธ์ของเลขท้าย 4 ตัวเป็นหลักในการอ้างอิง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติชุดนี้ถูกรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาและการอ้างอิงข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น โปรดตระหนักไว้เสมอว่า การซื้อขายสลากหวยลาวภายในประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ระทึก! Air India Express ไถลรันเวย์สนามบินภูเก็ต เมนเกียร์ล้อหน้าหัก

20 นาที ที่แล้ว
หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง &quot;ศุภจี&quot; ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ &quot;สึนามิ 2547&quot; ข่าว

หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง “ศุภจี” ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ “สึนามิ 2547”

25 นาที ที่แล้ว
ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน ข่าวกีฬา

ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน

50 นาที ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์หลัง โอม ค็อกเทล GeneLab บันเทิง

จ๋าย ไททศมิตร รับไม่ได้ โอม ค็อกเทล ประกาศอำลา ลั่น ทีมงานออกยกค่าย ทิ้งศิลปินเคว้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ วางยาฆ่า นิตยา ประสงค์ทรัพย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” กล่าวลากระทรวงเกษตร ฝากข้อคิดตำแหน่งไม่จีรัง ขอให้ทำงานเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกหายป่วยแล้ว ท้องเสียทานอาหารญี่ปุ่น ย้ำไทยซื้อน้ำมันหลายที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจปลอมเป็น คนเก็บขยะ รวบหนุ่มลวงขืนใจเด็ก 11 ขวบ นานกว่า 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่วัย 28 ร่างกระเด็นหลุดสไลเดอร์ยักษ์ 15 ฟุตเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คลิปช็อก แม่ตกสไลเดอร์ ร่างกระแทกพื้นดับ คำพูดสุดท้ายสะเทือนใจ ทิ้งลูก 4 ขวบกำพร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้รถบัสสวิสฯกลางเมือง ตาย 6 ศพ คาดคนร้ายจุดไฟเผาตัวเองบนรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล โพสต์อำลา GeneLab ยันไร้ปมขัดแย้ง ขอทำตามใจตัวเองก่อนหมดไฟ ข่าวดารา

โอม ค็อกเทล โพสต์อำลา GeneLab ยันไร้ปมขัดแย้ง ขอทำตามใจตัวเองก่อนหมดไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แอม ไซยาไนด์ รอดคดีที่ 3 ศาลพิพากษายกฟ้อง ปมคดีฆ่า นิตยา ยกประโยชน์ให้จำเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง “ช่อ พรรณิการ์” แชร์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา พาดพิงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี (2565–2569) หวยลาว

สถิติหวยลาววันพุธ ต้นเดือนมีนาคม รับงวด 11 มี.ค. 69 ย้อนหลัง 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เล็ก คาราบาว อาหารเป็นพิษ แอดมิตรพ. บันเทิง

เล็ก คาราบาว แอดมิตกะทันหัน อาหารเป็นพิษเล่นงานหนัก แฟนเพลงแห่ห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประวัติ ไมคอน คาร์โดโซ่ บราซิลหัวใจไทย ตัวจี๊ด บาเยิร์น กรุงเทพคริสเตียน เปิดเบื้องหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ &quot;คนโกหก&quot; ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม? ข่าว

ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่ดมยาสลบ ก่อนขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรครวมใจไทย” ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้ เศรษฐกิจ

ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 11:02 น.
175
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! Air India Express ไถลรันเวย์สนามบินภูเก็ต เมนเกียร์ล้อหน้าหัก

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง &quot;ศุภจี&quot; ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ &quot;สึนามิ 2547&quot;

หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง “ศุภจี” ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ “สึนามิ 2547”

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน

ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์หลัง โอม ค็อกเทล GeneLab

จ๋าย ไททศมิตร รับไม่ได้ โอม ค็อกเทล ประกาศอำลา ลั่น ทีมงานออกยกค่าย ทิ้งศิลปินเคว้ง

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button