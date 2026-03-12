ข่าวต่างประเทศ

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:52 น.
59

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตพิเศษช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อลดความตึงเครียด และสร้างฉันทามติ

เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รายงานว่า “กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ จีนเร่งบทบาทไกล่เกลี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศหลายประเทศ ขณะทูตพิเศษ จ้าย จวิน เดินสายเยือนตะวันออกกลาง

วันที่ 10 มีนาคม นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในงานแถลงข่าวประจำวัน และตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับท่าทีและนโยบายของจีนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบัน

นายกัว เจียคุนระบุว่า จีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มความพยายามในการไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หวัง อี้ ได้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค

นายกัว เจียคุนระบุว่า นายจ้าย จวิน ทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของรัฐบาลจีน กำลังเดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและการยกระดับความขัดแย้งไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด จีนจะยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่ขัดแย้ง เพิ่มบทบาทในการไกล่เกลี่ย สร้างฉันทามติ ผลักดันให้สถานการณ์คลี่คลายและลดระดับความตึงเครียดลง”

Nateetorn S.

Nateetorn S.

