จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย
จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตพิเศษช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อลดความตึงเครียด และสร้างฉันทามติ
เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รายงานว่า “กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ จีนเร่งบทบาทไกล่เกลี่ย รัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศหลายประเทศ ขณะทูตพิเศษ จ้าย จวิน เดินสายเยือนตะวันออกกลาง
วันที่ 10 มีนาคม นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในงานแถลงข่าวประจำวัน และตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับท่าทีและนโยบายของจีนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบัน
นายกัว เจียคุนระบุว่า จีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มความพยายามในการไกล่เกลี่ยอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หวัง อี้ ได้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค
นายกัว เจียคุนระบุว่า นายจ้าย จวิน ทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของรัฐบาลจีน กำลังเดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและการยกระดับความขัดแย้งไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด จีนจะยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่ขัดแย้ง เพิ่มบทบาทในการไกล่เกลี่ย สร้างฉันทามติ ผลักดันให้สถานการณ์คลี่คลายและลดระดับความตึงเครียดลง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา
- ด่วน! อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ
- เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: