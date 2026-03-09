รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน เรียกร้องปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางทันที ย้ำสงครามไม่สร้างประโยชน์ ขอกลับโต๊ะเจรจาให้เร็วที่สุด
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้แชร์โพสต์ข้องสำนักข่าวซินหัว ซึ่งเป็นสื่อของประเทศจีนระบุว่า “หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงข่าวนอกรอบการประชุมครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (NPC) ชุดที่ 14 ว่าจีนเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทันที เพื่อยับยั้งสถานการณ์ทวีความรุนแรงและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งที่อาจลุกลาม
หวังระบุว่านี่เป็นสงครามที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด การใช้กำลังไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหา ขณะที่การใช้อาวุธมีแต่จะเพิ่มความเกลียดชังและนำสู่วิกฤตใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
หวังกล่าวว่าทุกฝ่ายต้องเคารพและห้ามล่วงละเมิดอธิปไตย ความมั่นคง และบูรณภาพดินแดนของอิหร่านและทุกประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย พร้อมกล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและตะวันออกกลางอย่างเหมาะสม อีกทั้งเน้นย้ำหลักการปฏิเสธการใช้กำลังในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยระบุว่าผู้ที่มีกำลังมากกว่าไม่ใช่ผู้ที่ถูกต้องเสมอไป และพลเรือนไม่ควรตกเป็นเหยื่อ
ขณะเดียวกัน หวังเผยว่าประชาชนในตะวันออกกลางคือผู้มีบทบาทนำที่แท้จริงของภูมิภาคนี้ กิจการของตะวันออกกลางควรถูกกำหนดโดยประเทศในภูมิภาคอย่างอิสระ พร้อมเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเข้าแทรกแซงกิจการภายใน
หวังระบุว่าการวางแผนก่อ “การปฏิวัติสี” หรือการพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ทุกฝ่ายควรกลับสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุด แก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจาอย่างเท่าเทียม และพยายามสร้างความมั่นคงร่วมกัน โดยเน้นย้ำถึงหลักการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ทั้งนี้ หวังเรียกร้องให้กลุ่มประเทศใหญ่ดำเนินการด้วยจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมและความชอบธรรม และร่วมส่งเสริมพลังบวกเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของตะวันออกกลางให้มากขึ้น โดยจีนพร้อมทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อดำเนินการตามแผนริเริ่มความมั่นคงโลก (GSI) ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในตะวันออกกลาง ตลอดจนคืนความสงบสุขแก่ประชาชนในภูมิภาค และคืนสันติภาพให้แก่โลกใบนี้”
