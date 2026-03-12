เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน
อีกแล้ว! เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ เชื่อบรรทุกน้ำมันมากกว่ 400,000 บาร์เรล คาดฝีมืออิหร่าน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันสองลำระเบิดในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย น่านน้ำของอิรัก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ โดยคาดว่าเป็นฝีมือของอิหร่าน
อ้างอิงจากนายฟาร์ฮาน อัล ฟาร์ทูซี อธิบดีบริษัทท่าเรืออิรัก ให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคนต่างชาติ 38 คน หลังจากเรือได้รับความเสียหายจากระเบิด
รายงานเบื้องต้นคาดว่าเป็นเรือมอลตาชื่อเซฟีรอสและเรือหมู่เกาะมาร์แชลชื่อ เซฟซี วิชณุ ซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ติดตามเส้นทางเรือคาดว่าเรือทั้งสองอาจจะบรรทุกน้ำมันอิรักมากกว่า 400,000 บาร์เรล
ย้อนไปไม่นานนี้ มีเรือต่างชาติถูกอิหร่านโจมตี 3 ลำ โดยหนึ่งในนั้นคือเรือ มยุรี นารี แบงค็อก ธงไทย ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
โฆษกของทางการอิหร่านระบุว่า การตอบโต้แบบเท่ากันสิ้นสุดแล้ว และหลังจากนี้จะเปลี่ยนเป็นการโจมตีโต้ตอบต่อเนื่อง และจะไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมชี้ว่าเรือลำไหนที่ผ่านจะเป็นเป้าหมายทันที
พร้อมบอกด้วยว่าขอให้เตรียมพร้อมกับราคาน้ำมัน 200 ดอลลาร์ เพราะราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับความมั่นคงของภูมิภาคนี้ และพวกคุณเป็นผู้ทำให้ไม่มั่นคง
