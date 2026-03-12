ข่าวดาราบันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 12:00 น.
76

แมว จิรศักดิ์ โพสต์สอนธรรมะผ่านสถานการณ์จริง หลังเจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV ทั้งที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปฯ แฟนๆ เมนต์ชื่นชม

เพียรปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างจริงจังในทุกวันเลย สำหรับนักร้องนักดนตรีระดับตำนาน อย่าง แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม ล่่าสุด (11 มี.ค. 69) เจ้าตัวโพสต์เล่าเหตุการณ์ความโกรธที่เกิดขึ้นจริง หลังเจอมนุษย์ป้ายืนจองที่จอดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งที่ไม่ได้กดจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ภรรยาของแมว เกิดโมโหและเกือบจะมีปากเสียงกัน แต่สุดท้ายนักร้องดังก็ยอมถอยรถออกจากตรงนั้นเพื่อระงับเหตุเบื้องต้น ก่อนจะสอดแทรกบทเรียนธรรมะให้แฟนคลับได้อ่านด้วย ทำเอาคนแห่คอมเมนต์ชื่นชม ทั้งยังขอนำคติสอนใจเรื่องการฝึกรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

“เมื่อวานผมขับรถไปกับภรรยาเพื่อจะไปชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้า พอไปถึงที่ชาร์จ กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนจองที่ไว้ โบกมือไม่ให้เข้าจอดและบอกว่ามีรถกำลังจะเข้ามาชาร์จ (ซึ่งเช็กในแอปแล้วก็ไม่ได้พบว่ามีการจองตู้ชาร์จไว้แต่อย่างใด)

ภรรยาผมสวนทันที ทำอะไรคะ มันได้หรอคะ ใครถึงก่อนก็ตามคิวสิคะ มายืนจองอะไร แล้วบอกผมว่าถอยเข้าไปเลย และเหมือนเธอกำลังจะเปิดประตูลงไป ก่อนที่เรื่องจะลุกลาม ผมตัดสินใจขับรถออกไป สิ่งที่ผมเห็นชัดในตอนนั้นคือภรรยาผมโกรธมาก และจริง ๆ แล้ว ผมก็โกรธเหมือนกัน

ความโกรธมันเกิดขึ้น มันมีอยู่จริงแต่ต่างกันตรงที่มันถูกเห็น พอมันถูกเห็นมันก็อยู่ของมันอย่างนั้น เราไม่ได้หยิบมันขึ้นมาใช้ ไม่ได้เอามันไปต่อความยาวสาวความยืด

จะบอกว่าไม่มีความโกรธก็ไม่ใช่มันมีอยู่ แต่เราไม่ใช้มัน พอไม่ไปยุ่งกับมัน มันก็อยู่ของมัน เราอยู่ของเรา มันไม่ได้กลายเป็น “เราโกรธ” แต่เป็นเพียงความโกรธที่ถูกรู้ การจะเห็นอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกดูอารมณ์จากเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ตอนจะออกจากบ้านแล้วลืมกระเป๋าสตางค์ต้องเดินกลับมาเอาใหม่ ความหงุดหงิดเกิดขึ้นทันที นี่แหละคือสนามฝึกที่ดี ลองดูมัน ดูความไม่พอใจ ดูความขุ่นใจ ดูมันบ่อย ๆ จากเรื่องเล็ก ๆ เพราะถ้ารอให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่างการเผชิญหน้ากับคนอื่นจริง ๆ อารมณ์มันแรงมาก อาจจะเอาไม่อยู่

จริง ๆ แล้วภรรยาผมเองก็ฝึกที่จะรู้ตัวอยู่เหมือนกัน เธอก็พยายามฝึกสติของเธออยู่ แต่ต้องบอกเพื่อน ๆ ผู้ปฏิบัติว่า พอถึงเวลาลงสนามจริง เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราฝึกมามันเพียงพอหรือยัง อารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์จริง มันแรงกว่าที่เราคิดเสมอ บางครั้งมันมาเร็ว บางครั้งมันแรง จนสติที่มีอยู่เหมือนจะตามไม่ทัน จึงมีสิ่งหนึ่งที่พอจะสรุปได้จากประสบการณ์ตรงคือ ต้องฝึกให้มากจริง ๆ ฝึกจากเรื่องเล็ก ๆ ฝึกจากอารมณ์เล็ก ๆ ฝึกดูความหงุดหงิดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะทุกครั้งที่เราเห็นมัน มันคือการสะสมกำลังของสติ

และวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น สตินั้นอาจไม่ได้ทำให้เราไม่มีอารมณ์ แต่อย่างน้อยมันอาจช่วยให้เราไม่ต้องใช้มัน ขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านค่อย ๆ ฝึกดู จากเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ธรรมะไม่ได้อยู่ไกล แต่อยู่ในเหตุการณ์ธรรมดา ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันนี่เอง”

แมว จิรศักดิ์ โพสต์อนธรรมะ หลังเจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV-1 แมว จิรศักดิ์ โพสต์อนธรรมะ หลังเจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV-2 แมว จิรศักดิ์ โพสต์อนธรรมะ หลังเจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV-3

คอมเมนต์ชาวเน็ต

อ้างอิงจาก : FB จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

