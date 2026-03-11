“เขมร” อ่วม! ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 20% เผยมีน้ำมันสำรองในประเทศแค่ 21 วัน
กัมพูชา อ่วม ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 20% เผยมีน้ำมันสำรองในประเทศแค่ 21 วัน หลังจากที่ไทยหยุดการส่งออกน้ำมันและผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาประกาศขึ้นราคาน้ำมันจากสงครามตะวันออกกลางว่า ในช่วงตั้งแต่วันพุธจนไปถึงวันศุกร์ ราคาจะปรับตัวมากขึ้นเกือบร้อยละ 20
โดยราคาน้ำมันจะปรับขึ้นเป็นลิตรละ 40 บาท (5,200 เรียล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่น้ำมันดีเซล จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ 47 บาท (6,050 เรียล) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 17.4
ซึ่งก่อนหน้านี้ แก้ว รัตนัครัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา กล่าวแสดงความกังวลว่าในขณะนี้ประเทศกัมพูชามีน้ำมันสำรองเพียงแค่ 21 วัน และกำลังเร่งหาน้ำมันสำรองเพิ่ม
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งที่ราคาน้ำมันในกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไทยไม่ส่งออกน้ำมันให้ และต้องนำเข้าจากแหล่งอื่นเช่นสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย โดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและค่าประกันภัยเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น และทำให้น้ำมันที่นำเข้าจากต่างชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน
