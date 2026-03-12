ลูกเรือคนไทย โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย ขอโทษพากลับบ้านไม่ได้
ลูกเรือ มยุรี นารี โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย หลังถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ ขอโทษพาแม่กลับบ้านไม่ได้ ไม่อยากให้แม่ไปสภาพนี้เลย
จากกรณีที่ เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ซึ่งทางอิหร่านออกมายืนยันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ โดยเป็นฝีมือของกลุ่ม IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม โดยให้เหตุผลว่าเรือลำดังกล่าวเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนและสัญญาณแจ้งเตือน จึงต้องใช้กำลังในที่สุดนั้น
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ เอ’ เป็ก’ ได้โพสต์ภาพขณะได้รับความช่วยเหลือ พร้อมเขียนข้อความว่า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้ ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “พักผ่อนนะแม่ถึงเวลาพักของแม่แล้ว ไม่อยากให้แม่ไปสภาพแบบนี้เลย ขอให้คนที่เหลือปลอดภัยนะ”
ทั้งนี้ย้อนกลับไปหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุ ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่า “จะพาแม่ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้อย่างปลอดภัยเด้อ” พร้อมปักหมุดพิกัดว่าอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
