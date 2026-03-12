ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:20 น.
55

สรศักดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ให้กำลังใจเพื่อนข้าราชการ แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกันและเตรียมผลกระทบราคาน้ำมัน

นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นจากกรณีที่เรือสินค้าธงไทย มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ และยังมีผู้สูญหาย 3 รายนั้น

นายสรศักดิ์ ให้กำลังใจต่อเพื่อนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศอ่าวเปอร์เซีย และขอสนับสนุนรัฐบาลไทย ในการให้ความคุ้มครองคนไทยและผลประโยชน์ของไทย โดยมีข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ดังนี้

1. ให้มีแผนคุ้มกันเรือไทย (Protective Escort): จัดทำมาตรการคุ้มกันเรือพาณิชย์ในเส้นทางเสี่ยงภัยสูง รัฐบาลพิจารณาทำแผนคุ้มครองร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ อาจจะมีการประสานงานการเตือนภัยระหว่างสายเดินเรือในบริเวณดังกล่าว รวมทั้ง ประสานงานกับสหรัฐอเมริกาที่มีกองเรือรบในบริเวณนั้น เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือให้การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจำเป็น

2. การประสานข้อมูล : รัฐบาลพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลเขตอันตราย (Danger Zones) ให้ผู้ประกอบการไทยทราบอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง มาตรการที่จำเป็นเช่น การติดต่อประสานงานกับประเทศที่ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยล่วงหน้าว่ามีแผนและเส้นทางเดินเรืออย่างไร

3. ให้กำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ : เตรียมแผนรับมือผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และค่าครองชีพจากวิกฤตสงครามในอ่าวเปอร์เซีย

4. มาตรการทางการทูต : คงจะไม่เป็นการดีหากไม่ทำให้ชัดเจนถึงข้อห่วงกังวลของไทย กระทรวงการต่างประเทศควรเรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือและขอทราบข้อเท็จจริงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมขอคำมั่นจากอิหร่านว่าจะไม่กระทำการใดๆ ต่อเรือขนส่งสินค้าที่ชักธงไทยที่ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิหร่าน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งไปยังเมืองหลวงขอให้ทางการอิหร่านเข้าใจว่าไทยไม่ใช่ศัตรู และขอให้งดเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรือสินค้าที่ชักธงไทย ทั้งนี้ พรรคประชาชนเห็นว่า การให้ความคุ้มครองคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยไม่ควรกระทำด้วยการนิ่ง หรือดำเนินการเงียบ ๆ ควรที่จะทำให้ชัดเจนว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังอันเป็นสิทธิของไทยที่พึงกระทำตามกฎหมายระหว่างประเทศ

นายสรศักดิ์กล่าวว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนชัดเจนถึงการใช้ยุทธวิธีโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมาย และไม่ประกาศตัว ยืนยันว่าเรือไทยไม่สามารถพึ่งพาเพียง “ความเป็นกลาง” เพื่อความปลอดภัยในภูมิภาคนี้ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ นายสรศักดิ์ยังมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ สำหรับญาติลูกเรือ ควรประสานงานกองคุ้มครอง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามสถานการณ์สวัสดิภาพ สำหรับผู้ประกอบการเร่งประเมินผลกระทบต่อ ค่าระวางเรือ (Freight Rates) และต้นทุนประกันภัยภัยสงคราม (War Risk Insurance) ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

23 นาที ที่แล้ว
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์ เศรษฐกิจ

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน

30 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดมากลางปี 2569 เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาวันไหน ใครได้เท่าไหร่ เช็กวิธีลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จอง อึน” ควงลูกสาว ทัวร์โรงงานผลิตอาวุธ โชว์ทดสอบยิงปืนพก

52 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อิหร่านขู่ชาวโลก จะโจมตีธนาคารทุกแห่งที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ-ราคาน้ำมันพุ่ง 200 ดอลลาร์/บาร์เรล

53 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งพาทัวร์ สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย ข่าว

ฝรั่งบุก สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย

54 นาที ที่แล้ว
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น &quot;น่านน้ำสากล&quot; จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้ ข่าว

ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น “น่านน้ำสากล” จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

IEA สั่งปล่อยน้ำมันสำรอง 400 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาด สู้วิกฤติพลังงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี ประกาศงดรับงาน 2 เดือนเต็ม ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ และพักสมองตัวเอง บันเทิง

ฝืนไม่ไหว! จ๊ะ นงผณี งดรับงาน 2 เดือน ขอทุ่มเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลพ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกัน น้องกุญแจซอล โพสต์หลังงานศพคุณแม่มุกดา บันเทิง

แจกัน น้องกุญแจซอล พูดความจริงที่เก็บมา 10 ปี ยืนยันไม่เคยตัดขาดใคร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือไทย ขอบคุณ โอมาน ช่วยเหลือลูกเรือไทย ประสานช่วยผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดียสมองตายฟื้น หลังรถพยาบาลตกหลุมบนถนน กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดประวัติ “กิริต ชาห์” มหาเศรษฐีหมื่นล้าน เจ้าของอาณาจักรเรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขอให้ปลอดภัย! “ภาณุพงศ์” 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต.ไทย วอนทุกฝ่ายอดกลั้น หลังเรือสินค้าไทยถูกยิง ย้ำคุ้มครองพลเรือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าสงขลา แจงปมเยียวยาน้ำท่วม 240 บาท ชี้ผู้ยื่นกรอกข้อมูลไม่ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 เปิดตลาดขยับขึ้น 50 บาท รับแรงหนุนวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกเรือคนไทย โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย ขอโทษพากลับบ้านไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มู่ทู่” ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU ขอบคุณทุกกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 3 69 ดูดวง

3 ราศี ออฟฟิศซินโดรมถามหา ปวดหลัง-ไมเกรนกำเริบ รีบพักผ่อนก่อนร่างพัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักเปิดฉากสยิว บันไดหนีไฟหอพัก พยานแฉยับ เสี้ยนมาก “ทำมา 3 คืนติด!”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา &quot;อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด&quot; ข่าวต่างประเทศ

อบอุ่นหัวใจ ลูกสาว 91 ปี ร้องไห้อ้อนแม่ 113 ปี ชาวเน็ตแห่อิจฉา “อายุเท่านี้ยังมีแม่ให้กอด”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:20 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์

การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button