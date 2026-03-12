สส.พรรคประชาชน แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกัน
สรศักดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ให้กำลังใจเพื่อนข้าราชการ แนะรัฐบาลกรณีเรือธงไทยถูกยิง ทำแผนคุ้มกันและเตรียมผลกระทบราคาน้ำมัน
นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นจากกรณีที่เรือสินค้าธงไทย มยุรี นารี ถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ และยังมีผู้สูญหาย 3 รายนั้น
นายสรศักดิ์ ให้กำลังใจต่อเพื่อนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศอ่าวเปอร์เซีย และขอสนับสนุนรัฐบาลไทย ในการให้ความคุ้มครองคนไทยและผลประโยชน์ของไทย โดยมีข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ดังนี้
1. ให้มีแผนคุ้มกันเรือไทย (Protective Escort): จัดทำมาตรการคุ้มกันเรือพาณิชย์ในเส้นทางเสี่ยงภัยสูง รัฐบาลพิจารณาทำแผนคุ้มครองร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ อาจจะมีการประสานงานการเตือนภัยระหว่างสายเดินเรือในบริเวณดังกล่าว รวมทั้ง ประสานงานกับสหรัฐอเมริกาที่มีกองเรือรบในบริเวณนั้น เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ หรือให้การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจำเป็น
2. การประสานข้อมูล : รัฐบาลพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลเขตอันตราย (Danger Zones) ให้ผู้ประกอบการไทยทราบอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้ง มาตรการที่จำเป็นเช่น การติดต่อประสานงานกับประเทศที่ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยล่วงหน้าว่ามีแผนและเส้นทางเดินเรืออย่างไร
3. ให้กำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ : เตรียมแผนรับมือผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และค่าครองชีพจากวิกฤตสงครามในอ่าวเปอร์เซีย
4. มาตรการทางการทูต : คงจะไม่เป็นการดีหากไม่ทำให้ชัดเจนถึงข้อห่วงกังวลของไทย กระทรวงการต่างประเทศควรเรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือและขอทราบข้อเท็จจริงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมขอคำมั่นจากอิหร่านว่าจะไม่กระทำการใดๆ ต่อเรือขนส่งสินค้าที่ชักธงไทยที่ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิหร่าน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งไปยังเมืองหลวงขอให้ทางการอิหร่านเข้าใจว่าไทยไม่ใช่ศัตรู และขอให้งดเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรือสินค้าที่ชักธงไทย ทั้งนี้ พรรคประชาชนเห็นว่า การให้ความคุ้มครองคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยไม่ควรกระทำด้วยการนิ่ง หรือดำเนินการเงียบ ๆ ควรที่จะทำให้ชัดเจนว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังอันเป็นสิทธิของไทยที่พึงกระทำตามกฎหมายระหว่างประเทศ
นายสรศักดิ์กล่าวว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนชัดเจนถึงการใช้ยุทธวิธีโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมาย และไม่ประกาศตัว ยืนยันว่าเรือไทยไม่สามารถพึ่งพาเพียง “ความเป็นกลาง” เพื่อความปลอดภัยในภูมิภาคนี้ได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ นายสรศักดิ์ยังมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ สำหรับญาติลูกเรือ ควรประสานงานกองคุ้มครอง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามสถานการณ์สวัสดิภาพ สำหรับผู้ประกอบการเร่งประเมินผลกระทบต่อ ค่าระวางเรือ (Freight Rates) และต้นทุนประกันภัยภัยสงคราม (War Risk Insurance) ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
