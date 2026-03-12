การเงินเศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาวันไหน ใครได้เท่าไหร่ เช็กวิธีลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:08 น.
64
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดมากลางปี 2569

อัปเดตล่าสุด คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดไทม์ไลน์ใช้สิทธิ์กฃางปี 2569 เช็กเงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน ใครได้ 2,000 หรือ 2,400 บาท พร้อมวิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

หลังจาก คนละครึ่งพลัส เฟส 1 จบลงไป หลายคนก็ตั้งตารอว่าจะมีเฟส 2 ตามมาหรือไม่ ล่าสุดมีข่าวดี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ออกมายืนยันชัดเจนว่าโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ดำเนินการต่อแน่นอน ขณะที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำความพร้อมว่า ตอนนี้กำลังเตรียมระบบให้สมบูรณ์แบบที่สุด ทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการ โครงการนี้จะสามารถเดินหน้าแจกเงินเข้ากระเป๋าประชาชนได้

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ได้ใช้เมื่อไหร่?

การอนุมัติโครงการต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารงานอย่างเป็นทางการ หากอ้างอิงจากการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ คาดการณ์กรอบเวลา ดังนี้

หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กกต. รับรองผล สส. 95% ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 จากนั้น สส. ใหม่เข้ารายงานตัว ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน โดย15 วันหลัง กกต. รับรอง สส. 95% และรายงานตัวเพียงพอ นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ขอกราบบังคมทูลเปิดประชุมรัฐสภา และวันรุ่งขึ้นจะนัดประชุมเลือกประธานสภาฯ รวมถึงรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ 2 ต่อมาในช่วงปลายมีนาคม – ต้นเมษายน 2569 จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ นำรายชื่อทูลเกล้าฯ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เดือนเมษายน 2569 จากนั้นกลางเมษายน – พฤษภาคม 2569 รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

หากดูจากไทม์ไลน์นี้ ประชาชนต้องจับตารอความชัดเจนอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคาะวันโอนเงินทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้ทราบทันที

อัปเดต คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ใครได้บ้าง

เงื่อนไขรอบนี้ยังคงอ้างอิงจากเกณฑ์เดิม ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติครบตามนี้

1. อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันที่ลงทะเบียน) ที่มีสัญชาติไทย

2. มีบัตรประจำตัวประชาชน

3. ไม่ได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยยึดตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

4. ไม่เคยผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งเฟส 1 ถึงเฟส 5 มาก่อน

หลักการของเฟส 2 ยังคงยึดรูปแบบเดิม มีการแบ่งยอดเงินตามการเสียภาษี รวมถึงมีแผนพิจารณาเพิ่มบัญชีการออมส่วนบุคคล เพื่อกระตุ้นการออมด้วย ส่วนรูปแบบการแจกกำลังพิจารณาว่าจะแจกพร้อมกันรวดเดียว หรือให้สิทธิกลุ่มตกหล่นจากรอบแรกก่อน โดยแบ่งสิทธิเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มรับสิทธิ 2,400 บาท หรือ ผู้อยู่ในระบบภาษี สำหรับประชาชนที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2567 ได้แก่ ภ.ง.ด. 90 (กรณีทั่วไป), ภ.ง.ด. 91 (ผู้มีเงินได้จากแรงงานตาม ม.40(1)) หรือ ภ.ง.ด. 95 (ผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษี) โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมสรรพากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

กลุ่มรับสิทธิ 2,000 บาท หรือ ผู้ไม่อยู่ในระบบภาษี คือ ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ก่อนรับคนละครึ่งพลัส เฟส 2

การลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเฟส 2 จะแบบออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่เคยรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) กับ ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

คนที่เคยรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

1. อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด และเข้าไปเปิดใช้งาน G Wallet

2. กดที่ป้ายแบนเนอร์ โครงการคนละครึ่ง พลัส

3. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

4. รอรับการแจ้งเตือนผลการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

5. เติมเงินเข้า G Wallet ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช้สิทธิ

คนที่ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565)

1. อัปเดตแอปฯ เป๋าตัง และเปิดใช้งาน G Wallet

2. กดที่ป้ายแบนเนอร์ โครงการคนละครึ่ง พลัส

3. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมยืนยันการลงทะเบียน

4. รอรับผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปฯ เป๋าตัง และทาง SMS (ภายใน 3 วัน)

5. เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนนำไปใช้สแกนจ่าย

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้งานจริง โดยเลือกทำได้ 2 วิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 ยืนยันผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอปฯ เป๋าตัง

เข้าแอปฯ Krungthai NEXT > ใส่รหัส PIN > กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง > กรอกรหัส OTP ที่ส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์ > ตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ > ยืนยันรหัส PIN

วิธีที่ 2 ยืนยันด้วยการสแกนใบหน้า

เตรียมตัวสแกนใบหน้า (หากมือถือไม่มีกล้องหรือกล้องเสีย สามารถกดยกเว้น/ข้ามได้) > ตั้งค่ารหัส PIN > ยืนยันรหัส PIN > เปิดใช้งานระบบสแกนหน้า/สแกนนิ้ว > กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน (บังคับตอบรับ) > ตอบคำถามให้ความยินยอม > ระบบจะขึ้นการ์ด กำลังตรวจสอบข้อมูล > หากสำเร็จจะแสดงหน้าการ์ด Wallet พร้อมใช้งาน

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

