ขอให้ปลอดภัย! “ภาณุพงศ์” 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง
กัน จอมพลัง โพสต์ตามหา ภาณุพงศ์ 1 ใน 3 ลูกเรือสูญหาย หลังเรือมยุรีนารีถูกยิง ขณะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเครื่อง
จากกรณีที่ เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และมีผู้สูญหาย 3 รายนั้น
ซึ่งทางอิหร่านออกมายืนยันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ โดยเป็นฝีมือของกลุ่ม IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม โดยให้เหตุผลว่าเรือลำดังกล่าวเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนและสัญญาณแจ้งเตือน จึงต้องใช้กำลังในที่สุดนั้น
ล่าสุด กันจอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “น้องภาณุพงศ์ 1 ใน 3 ผู้สูญหายในเหตุการโจมตีเรือไทยที่วิ่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ทางญาติทักมาขอให้ผมช่วย ผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วครับ เพื่อนน้องที่พึ่งได้รับการช่วยเหลือบอกว่า เห็นน้องครั้งสุดท้ายบริเวณห้องเครื่อง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรือถูกโจมตีที่บริเวณห้องเครื่อง ขอให้น้องปลอดภัยครับ ตอนนี้มีญาติของผู้สูญหายทักมาหาผม 2 คนครับ” ก่อนจะเขียนอัปเดตเพิ่มเติมว่า “ตอนนี้ยังติดต่อน้องไม่ได้ครับ แต่เชื่อว่ายังมีหวังขอให้น้องปลอดภัยครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! อิหร่าน รับเป็นคนยิงเรือสินค้าไทย ลั่นไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านฮอร์มุซ
- ลูกเรือคนไทย โพสต์ไหนบอกว่าจะไม่ยิงเรือไทย ขอโทษพากลับบ้านไม่ได้
- กต.ไทย วอนทุกฝ่ายอดกลั้น หลังเรือสินค้าไทยถูกยิง ย้ำคุ้มครองพลเรือน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: