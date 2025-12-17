สุดยื้อ ยายตายแล้วฟื้น เสียชีวิตอย่างสงบ เผยเหตุสลด เตรียมส่งวิญญาณครั้งสุดท้าย
สุดเศร้า คุณยายตายแล้วฟื้น เสียชีวิตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ พระกิตติวชิรธาดา เมตตารับร่างกลับวัดราษฎร์ประคองธรรม จัดพิธีฌาปนกิจส่งสู่สุคติ
จากกรณีที่ นางชลธิรศน์ อายุ 65 ปี ถูกครอบครัวนำร่างมาฌาปนกิจที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จู่ ๆ เจ้าตัวกลับลืมตาขึ้นและนอนขยับตัวไปมาอยู่ในโลง จึงนำอุปกรณ์มาตรวจสอบสัญญาณชีพจรพบว่ายังมีชีพจรอยู่ จากนั้นจึงรีบนำตัวไปโรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี
ต่อมา ทางโรงพยาบาลติดต่อให้น้องชายของนางชลธิรศน์มารับตัวกลับไปรักษาตัวและพักฟื้นที่บ้านพัก แต่เจ้าอาวาสวัดราษร์ประครองธรรมรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยพากลับบ้าน
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก เจ้าคุณตี๋ พระกิตติวชิรธาดา เพ็ชรปาน เผยว่า นางชลธิรศน์เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ โดยจะมีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
“เมื่อถึงเวลาตายแล้วฟื้น ก็ยื้อความตายไว้ไม่ได้ ร่วมส่ง 3 ร่าง สู่การเดินทางครั้งสุดท้ายอย่างสงบ แจ้งการเสียชีวิต #คุณยายตายแล้วฟื้น คุณยายได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบางใหญ่
พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระกิตติวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ได้เมตตานำร่างคุณยาย กลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
ขอแจ้งกำหนดการพิธี ดังนี้
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568
- 10.30 น. สวดมาติกาบังสกุล
- 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- 12.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ ธรรม
- 13.00 น. พิธีฌาปนกิจ
ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว จะมีการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 3 ร่าง ได้แก่
1. คุณยายจากกรณีข่าวก่อนหน้านี้
2. ผู้เสียชีวิตจากโครงการเอื้ออาทร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (เพศชาย)
3. ผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลปทุมธานี (เพศหญิง)
วัดราษฎร์ประคองธรรม ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความเมตตา และความเหมาะสมทุกประการ”
ทั้งนี้ มีรายงานว่าแพทย์แจ้งในใบมรณบัตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตคือ มีอาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ
