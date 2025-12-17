ข่าว

สุดยื้อ ยายตายแล้วฟื้น เสียชีวิตอย่างสงบ เผยเหตุสลด เตรียมส่งวิญญาณครั้งสุดท้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 13:23 น.
104
ยายตายแล้วฟื้นเสียชีวิตแล้ว เตรียมรับร่างกลับวัดราษฎร์ประคองธรรม

สุดเศร้า คุณยายตายแล้วฟื้น เสียชีวิตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ พระกิตติวชิรธาดา เมตตารับร่างกลับวัดราษฎร์ประคองธรรม จัดพิธีฌาปนกิจส่งสู่สุคติ

จากกรณีที่ นางชลธิรศน์ อายุ 65 ปี ถูกครอบครัวนำร่างมาฌาปนกิจที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จู่ ๆ เจ้าตัวกลับลืมตาขึ้นและนอนขยับตัวไปมาอยู่ในโลง จึงนำอุปกรณ์มาตรวจสอบสัญญาณชีพจรพบว่ายังมีชีพจรอยู่ จากนั้นจึงรีบนำตัวไปโรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี

ต่อมา ทางโรงพยาบาลติดต่อให้น้องชายของนางชลธิรศน์มารับตัวกลับไปรักษาตัวและพักฟื้นที่บ้านพัก แต่เจ้าอาวาสวัดราษร์ประครองธรรมรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยพากลับบ้าน

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก เจ้าคุณตี๋ พระกิตติวชิรธาดา เพ็ชรปาน เผยว่า นางชลธิรศน์เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ โดยจะมีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

“เมื่อถึงเวลาตายแล้วฟื้น ก็ยื้อความตายไว้ไม่ได้ ร่วมส่ง 3 ร่าง สู่การเดินทางครั้งสุดท้ายอย่างสงบ แจ้งการเสียชีวิต #คุณยายตายแล้วฟื้น คุณยายได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลบางใหญ่

พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระกิตติวชิรธาดา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ได้เมตตานำร่างคุณยาย กลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

ขอแจ้งกำหนดการพิธี ดังนี้

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568

  • 10.30 น. สวดมาติกาบังสกุล
  • 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  • 12.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ ธรรม
  • 13.00 น. พิธีฌาปนกิจ

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว จะมีการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 3 ร่าง ได้แก่

1. คุณยายจากกรณีข่าวก่อนหน้านี้

2. ผู้เสียชีวิตจากโครงการเอื้ออาทร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (เพศชาย)

3. ผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลปทุมธานี (เพศหญิง)

วัดราษฎร์ประคองธรรม ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความเมตตา และความเหมาะสมทุกประการ”

ทั้งนี้ มีรายงานว่าแพทย์แจ้งในใบมรณบัตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตคือ มีอาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ

ยายตายแล้วฟื้นล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก Facebook : เจ้าคุณตี๋ พระกิตติวชิรธาดา เพ็ชรปาน

