“ธรรมนัส” กล่าวลากระทรวงเกษตร ฝากข้อคิดตำแหน่งไม่จีรัง ขอให้ทำงานเต็มที่
ธรรมนัส กล่าวอำลาลากระทรวงเกษตร ฝากข้อคิดตำแหน่งไม่จีรัง ขอให้ทำงานเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชน เพราะเป็นข้าของแผ่นดิน
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานืเชื่อมโยงเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
โดยช่วงหนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเองเป็นเสนาบดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 62 บางช่วงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ แต่มีตัวแทนเข้ามากำกับดูแลกระทรวง ซึ่งกรมตรวจสอบบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตนเองเคยให้แนวทางไว้ ผู้บริหารอาจจะเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนด้านการเกษตรทั้งนั้น
พี่น้องเกษตรกรไทย 30 ล้านชีวิต มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีหนี้ครัวเรือน หนี้ภาคการเกษตร และหนี้ค่าครองชีพสาเหตุมาจากวินัยการเงิน การลืมหรือไม่รู้ที่จะประเมินตนเองระหว่างรายรับกับรายจ่าย หากมีวาสนาได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก จะทำอย่างไรให้สหกรณ์ในประเทศไทยอยู่ยั่งยืนได้อย่างไร ก็หนีไม่พ้นเรื่องวินัยการเงินการคลัง แม้ตนเองจะไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ แต่ก่อนจะมาเป็นนักการเมืองก็ทำธุรกิจมา การทำบัญชีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นผู้สอบบัญชีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่ใครจะมาเป็นก็ได้ต้องมีองค์ความรู้ วันนี้แค่ต้องการมืออาชีพเข้ามาบริหารสหกรณ์ต่างๆ
ไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ไปไม่นานแล้วกลับมา หากมีวาสนาดูแลพี่น้องเกษตรกรก็จะทำให้ดี แต่ถ้าต้องเปลี่ยนผ่านอยากฝากทุกท่านว่าสิ่งที่ต้องตระหนักตลอดเวลาคือ ท่านคือ “ข้าของแผ่นดิน“ เราเป็นข้าราชการต้องสำนึกว่าแผ่นดินนี้ ถ้าไม่มีประชาชน ไม่มีพี่น้องเกษตรกร พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไร แต่ละกรมก็ไม่มีงานทำ ดังนั้นจึงต้องสำนึกว่าเป็นข้าของพี่น้องประชาชน เป็นข้าของแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องตระหนักและทำงานให้ดี
ผู้บริหารสูงสุดตำแหน่งรัฐมนตรี-รัฐมนตรีช่วย ตำแหน่งไม่จีรังยั่งยืนมาแล้วก็ไปเปลี่ยนผ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราอยู่ตรงนี้ที่นี่คือบ้านและครอบครัวของเรา ต้องรักในหน้าที่ของตนเอง องค์กรตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การเปลี่ยนผ่านผู้นำโดยเป็นนักการเมืองเป็นเรื่องปกติ นโยบายอาจจะไม่ต่อเนื่อง แต่เราต้องมีหลักการเป็นข้าราชการ
หลายท่านอาจจะเห็นว่าตนเองจ้ำจี้จ้ำไชเอาจริงเอาจังในทุกเรื่อง แต่เรื่องไหนที่เป็นเรื่องของชีวิตของพวกท่าน ใครเดือดร้อนมาไม่เคยปฏิเสธช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เรื่องงานคือเรื่องงานต้องการเน้นให้มีคุณภาพ การจะเป็นข้าราชการที่ดีต้องสำนึกในหน้าที่ตนเอง ทุกวันนี้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตามมีเงินเลี้ยงครอบครัว เพราะกระทรวงเกษตรสหกรณ์ต้องทำงานให้เต็มที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. “ชนนพัฒฐ์” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน
- “ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”
- ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: