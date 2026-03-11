ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกหายป่วยแล้ว ท้องเสียทานอาหารญี่ปุ่น ย้ำไทยซื้อน้ำมันหลายที่

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 11:39 น.
59

อนุทิน บอกหายป่วยแล้ว ท้องเสียทานอาหารญี่ปุ่น ย้ำไทยซื้อน้ำมันหลายที่ หลังอิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยผู้สื่อข่าวได้ถามนายอนุทินถึงอาการป่วย ซึ่งนายกฯ ได้ตอบว่า หายแล้ว พร้อมทำท่าโชว์ความฟิตต่อหน้าผู้สื่อข่าว อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสัมภาษณ์ได้แล้วรึยัง นายอนุทินตอบว่ายังไม่ได้เพราะยังป่วยอยู่

ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า เป็นห่วงกลัวจะเจ็บคอ โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวตอบว่า เมื่อวานนี้ ท้องเสีย สงสัยทานของดิบ เพราะทานอาหารญี่ปุ่น

ทั้งนี้นายอนุทินให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางกลับ ถึงการจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติม​หลังจากที่อิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ​ ซึ่งจะทำให้การจัดหาพลังงานยากขึ้นหรือไม่​ นายกฯ ระบุว่า​ เรามีกระทรวงพลังงาน​รับผิดชอบ​ เราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง​ เรามีเครือข่ายในการซื้อจัดหาน้ำมันจากทั่วโลก

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

