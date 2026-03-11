“อนุทิน” บอกหายป่วยแล้ว ท้องเสียทานอาหารญี่ปุ่น ย้ำไทยซื้อน้ำมันหลายที่
อนุทิน บอกหายป่วยแล้ว ท้องเสียทานอาหารญี่ปุ่น ย้ำไทยซื้อน้ำมันหลายที่ หลังอิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยผู้สื่อข่าวได้ถามนายอนุทินถึงอาการป่วย ซึ่งนายกฯ ได้ตอบว่า หายแล้ว พร้อมทำท่าโชว์ความฟิตต่อหน้าผู้สื่อข่าว อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสัมภาษณ์ได้แล้วรึยัง นายอนุทินตอบว่ายังไม่ได้เพราะยังป่วยอยู่
ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า เป็นห่วงกลัวจะเจ็บคอ โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวตอบว่า เมื่อวานนี้ ท้องเสีย สงสัยทานของดิบ เพราะทานอาหารญี่ปุ่น
ทั้งนี้นายอนุทินให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางกลับ ถึงการจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมหลังจากที่อิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะทำให้การจัดหาพลังงานยากขึ้นหรือไม่ นายกฯ ระบุว่า เรามีกระทรวงพลังงานรับผิดชอบ เราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เรามีเครือข่ายในการซื้อจัดหาน้ำมันจากทั่วโลก
