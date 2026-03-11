ตำรวจปลอมเป็น คนเก็บขยะ รวบหนุ่มลวงขืนใจเด็ก 11 ขวบ นานกว่า 2 ปี
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) งัดแผนแนบเนียน ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะบุกรวบหนุ่มวัย 38 ปี คาบ้านพักที่ปราจีนบุรี หลังก่อเหตุลวงขืนใจเด็กหญิงข้างบ้านนานกว่า 2 ปีจนความแตก เจ้าตัวอ้างอารมณ์ชั่ววูบเพราะเห็นเด็กเข้าห้องน้ำนาน
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ นำกำลังชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจับกุม นายวรายุทธ (หรือโอ๋) อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ในข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี
เพื่อให้การจับกุมครั้งนี้แนบเนียนและไม่ให้ผู้ต้องหาไหวตัวทัน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ใช้ยุทธวิธี “ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะ” เดินตระเวนอยู่บริเวณหน้าบ้านพักของผู้ก่อเหตุ
เมื่อพบตัวนายวรายุทธยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว พร้อมงัดหมายจับที่ซ่อนไว้ออกมาจาก “ถุงขยะ” เพื่ออ่านข้อกล่าวหาให้ฟัง ทำเอาผู้ต้องหาถึงกับไปไม่เป็นและยอมจำนนต่อหลักฐานในที่สุด
คดีสะเทือนใจนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2566 เมื่อเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 11 ปี ซึ่งมักจะปั่นจักรยานเล่นอยู่แถวบ้านเป็นประจำ ได้รู้จักกับนายวรายุทธซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสนิทชิดเชื้อกับครอบครัว
ด้วยความที่ผู้ปกครองของเด็กต้องออกไปทำงานนอกบ้าน นายวรายุทธจึงฉวยโอกาสนี้เข้ามาตีสนิท พูดคุยจนเด็กหญิงหลงเชื่อใจ
เมื่อสบโอกาส ผู้ก่อเหตุได้ลวงเด็กหญิงเข้าไปกระทำชำเราภายในบ้านของตนเอง พร้อมทั้งข่มขู่ให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ และได้ลงมือก่อเหตุซ้ำเรื่อยมานานกว่า 2 ปี
จนกระทั่งความแตกในช่วงปลายปี 2568 เมื่อผู้เป็นแม่สังเกตเห็นรอยฟกช้ำผิดปกติบนร่างกายของลูกสาว จึงเค้นถามจนทราบความจริงอันโหดร้าย และรีบเดินทางเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด นำมาสู่การออกหมายจับและการล้อมจับในครั้งนี้
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายวรายุทธให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนรู้จักกับเด็กมาตั้งแต่ปี 2566 วันเกิดเหตุเด็กหญิงได้ขอเข้ามาใช้ห้องน้ำภายในบ้านของตน ตนเห็นว่าเด็กเข้าห้องน้ำนานผิดปกติจึงเดินตามเข้าไปดู และเกิดอารมณ์ชั่ววูบลงมือก่อเหตุดังกล่าว
หลังจากนั้นก็ได้กำชับไม่ให้เด็กนำเรื่องไปบอกใคร และฉวยโอกาสล่วงละเมิดเรื่อยมาจนกระทั่งแม่ของเด็กจับได้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป
ข้อมูล/ภาพจาก : POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
