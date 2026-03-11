“พรรครวมใจไทย” ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน
พรรครวมใจไทย ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน ชี้ถูกเชิญร่วมรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา ต้องสะท้อนปัญหาให้รัฐบาลด้วยใจบริสุทธิ์
นายบุญรวี ยมจินดา สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมใจไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและแกนนำพรรค เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา หลังแล้วเสร็จการเลือกตั้งขึ้น พร้อมแถลงข่าวเปิดตัว นายโรจน์จะนะศักดิ์ มากสมบูรณ์ ว่าที่เลขาธิการพรรครวมใจไทยคนใหม่ พร้อมแกนนำกลุ่มเกษตรกร แรงงาน และกล่มชาติพันธุ์ต่างๆ
นายบุญรวี กล่าวว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาหนักสุด และมีข้อสงสัยว่าพรรครวมไจไทย ได้คะแนนบัญชีรายชื่อว่ากว่า 4 แสนคะแนน ได้ส.ส.มา 1 คน แต่บางพรรคได้คะแนนบัญชีราย 1 แสนเศษ ก็ยังได้ส.ส.1 คนเช่นเดียวกัน เรื่องนี้สร้างความสับสนให้กับผู้ลงคะแนนเป็นอย่างมาก
“พร้อมกันนี้ ยินดีต้อนรับสมาชิกพรรครายใหม่ทุกคนที่จะมาร่วมงาน โดยตนตั้งเงื่อนไข 2 ข้อคือ 1.ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง และสถาบันหลักของชาติ และ 2.อย่าโจมตีรัฐบาลนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล เนื่องจากเขาเชิญเราให้ร่วมรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ กระนั้นก็ตามสมาชิกพรรคยังต้องมีหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชน สะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลด้วยใจบริสุทธิ์” นายบุญรวี กล่าว
ขณะที่นายโรจน์จะนะศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บ้านเก่าที่ตนเคยอยู่ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดจึงยกทีมออกมาร่วมกับพรรครวมใจไทย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรแรงงาน และกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ที่สำคัญจากนี้ไปเราจะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ห้ามตัดน้ำ ตัดไฟประชาชนผู้มีรายได้น้อย
