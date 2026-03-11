ข่าว

ด่วน! แอม ไซยาไนด์ รอดคดีที่ 3 ศาลพิพากษายกฟ้อง ปมคดีฆ่า นิตยา ยกประโยชน์ให้จำเลย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 11:13 น.
ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีที่ 3 ของ แอม ไซยาไนด์ กรณีวางยาฆ่าชิงทรัพย์ น.ส.นิตยา แก้วบุปผา เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย จึงยกประโยชน์ให้จำเลย

วันนี้ (11 มีนาคม 2569) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ 3 (หมายเลขดำ อ.274/2568) ของนางสรารัตน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอม ไซยาไนด์ ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน จากกรณีถูกกล่าวหาว่าแอบผสมสารพิษลงในเครื่องดื่มให้ น.ส.นิตยา แก้วบุปผา วัย 36 ปี ดื่มจนเสียชีวิตจากภาวะระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว ก่อนจะชิงรถยนต์และทรัพย์สินหลบหนีไป เหตุเกิดที่บ้านพักใน อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2563

คดีนี้จำเลยได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด และต้องเบิกตัวจำเลยจากเรือนจำมารับฟังคำตัดสิน ล่าสุด ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานต่าง ๆ ยังมีเหตุแห่งความสงสัยตามสมควร จึงมีคำพิพากษาให้ ยกฟ้อง ในคดีฆ่าประสงค์ทรัพย์ น.ส.นิตยา โดยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย

แม้ว่าคดีล่าสุดนี้ศาลจะตัดสินยกฟ้อง แต่ก่อนหน้านี้แอม ไซยาไนด์ ถูกศาลอาญาพิจารณาตัดสินบทลงโทษขั้นเด็ดขาดในคดีอื่นมาแล้วถึง 2 คดี ได้แก่ คดีแรก กรณีใส่สารไซยาไนด์เพื่อเจตนาฆ่า น.ส.ศิริพร หรือ “ก้อย” ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษ “ประหารชีวิต” สถานเดียว ส่วนคดีที่ 2 กรณีวางยาในอาหารให้ พ.ต.ต.หญิงนิภา หรือ “สารวัตรปู” จนเสียชีวิต ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษ “จำคุกตลอดชีวิต”

อ้างอิงข้อมูล : KHAOSOD

