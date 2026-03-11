ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง “ช่อ พรรณิการ์” แชร์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา พาดพิงสถาบัน
ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้อง ช่อ พรรณิการ์ แชร์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา พาดพิงสถาบัน เมื่อปี 2556
ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้อง น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ แกนนำคณะก้าวหน้า ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.พรรณิการ์ ในความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (2)
สืบเนื่องจากที่ ช่อ พรรณิการ์ เคยแชร์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา บทร้อยกรองประเภทเพลงยาว มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำนายสถานการณ์ของกรุงศรีอยุธยาว่าในอนาคตจะประสบภัยร้ายหลายประการ และถูกกล่าวหาว่าเป็นการพาดพิงสถาบัน เมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามความผิด พรบ.คอมฯ ที่โจทก์ฟ้อง เพราะไม่ใช่การทำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่จะก่อความเสียหายหรือตื่นตระหนกต่อสังคมแต่อย่างใด
