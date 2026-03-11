ข่าวการเมือง

มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:15 น.
กรมการปกครองแจงข้อกล่าวหา ชวน หลีกภัย กลไกมหาดไทยซื้อเสียง ยืนยันเจ้าหน้าที่ต้องเป็นกลางทางการเมือง พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิด

วันที่ 10 มีนาคม 2569 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่เอกสารข่าวผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง fanpage ชี้แจงกรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ข่าวดังกล่าวระบุถึงการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการซื้อเสียงเลือกตั้ง โดยพาดพิงเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน

เรื่องนี้มีที่มาจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงมหาดไทย นายชวนระบุว่าการบริหารราชการระดับพื้นที่อาศัยโครงสร้างการปกครองท้องที่ ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายรัฐกับประชาชนระดับหมู่บ้านตำบล

นายชวนตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทอิทธิพลของกลไกต่อระบบการเมืองการบริหารราชการพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายรัฐ จึงเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาแนวทางบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กรมการปกครองชี้แจงว่า นับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 กระทรวงมหาดไทยวางแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการบุคลากรในสังกัดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การออกเสียงประชามติ เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม

กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0310.4/ว 11609 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้รับทราบถึงความผิดบทลงโทษตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 หน่วยงานสั่งการให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย พร้อมย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

กระทรวงมหาดไทยจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ยึดถือจรรยาบรรณข้าราชการเป็นสำคัญ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ทรัพยากรของรัฐ ตำแหน่งหน้าที่ เวลาราชการ ไปเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง อธิบดีกรมการปกครองยังกล่าวย้ำในการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานระดับผู้ช่วยจ่าจังหวัด ปลัดอำเภอ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งทุกประเภท

กรมการปกครองสรุปว่า ทางหน่วยงานไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่พบพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ข้อมูลนี้จึงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานรองรับที่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ ไม่อาจถือเป็นข้อกล่าวหาที่มีมูลความจริงในระบบราชการ อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองขอบคุณที่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวอ้างต่อสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแสดงความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานจะนำข้อสังเกตนี้ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการทำงานของข้าราชการต่อไป

หากประชาชนพบเห็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการในลักษณะสนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่านสายด่วน 1567 เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายต่อไป

