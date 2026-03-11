ข่าว

กองทัพบก ยันสถานการณ์ชายแดนไม่น่ากังวล ไม่ส่งสัญญาณยกระดับขัดแย้ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 09:15 น.
59

กองทัพบก ยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาไม่น่ากังวล ไม่ส่งสัญญาณยกระดับขัดแย้ง เผยยังมีทหารเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ยั่วยุบ่อยครั้ง

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่สังคมอาจมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ว่ากองทัพบกได้ติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีการวางกำลังทหารดูแลอย่างเข้มแข็ง และจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณของการยกระดับความขัดแย้งในระยะใกล้

สำหรับกรณีพื้นที่ช่องซำแต จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยทหารไทยในพื้นที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาในลักษณะเข้าใกล้แนวรั้วลวดหนาม พร้อมพฤติกรรมในลักษณะก่อกวน และมีการถ่ายทำคอนเทนต์ยั่วยุอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยตักเตือนไปแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ทหารไทยได้ทำการยิงเตือนขึ้นฟ้าเพื่อเป้องกันการรุกล้ำและควบคุมสถานการณ์ตามกฎการใช้กำลัง และหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่ากำลังทหารที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นกำลังพลใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์และวินัยในการปฏิบัติ

ส่วนกรณีพื้นที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีรายงานว่าทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตหรือจัดสร้างฐานที่กำบังนั้น ถือเป็นการจัดตั้งที่มั่นทางทหารตามหลักยุทธวิธีทั่วไปของหน่วยทหารรบ เนื่องจากภายหลังที่กำลังทหารกัมพูชาถูกผลักดันกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตนเอง การจัดสร้างที่กำบังหรือสถานที่ปฏิบัติการต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนถือเป็นการสถาปนาความมั่นคงของหน่วยทหารในพื้นที่ใหม่ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทางทหารโดยทั่วไป และยังไม่มีประเด็นที่น่ากังวล

ในส่วนของประเด็นที่บางคนมองว่ากัมพูชาน่าจะมีการเอาพื้นที่คืนนั้น โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า หากเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นไปในลักษณะใช้ในมิติทางการทูตหรือกลไกทวิภาคีเป็นหลัก ส่วนในมิติทางทหารยังไม่พบสัญญาณหรือสิ่งบอกเหตุที่ชัดเจน ซึ่งไทยยังคงยึดหลักการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เช่น กลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) โดยในปัจจุบันยังคงยึดหลักการตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC คือฝ่ายใดที่วางกำลังอยู่ในพื้นที่ใดก็ให้คงกำลังในพื้นที่นั้นไว้ก่อน จนกว่าจะมีการหารือผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ในเรื่องของการปรับลดกำลังทหารไทยในบางพื้นที่ชายแดนนั้น เป็นการปรับการวางกำลังตามสถานการณ์และวงรอบการปฏิบัติราชการของหน่วย เพื่อให้กำลังพลบางส่วนได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจปกติของหน่วย ซึ่งในพื้นที่ยังคงมีการวางกำลังทหารเพื่อดูแลและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากข้อมูลด้านการข่าว ยังไม่พบสัญญาณสิ่งบอกเหตุที่อาจจะนำไปสู่การปะทะขนาดใหญ่อย่างที่บางคนคาดเดา ในมุมมองทางทหารเชื่อว่า ณ ปัจจุบัน กัมพูชายังไม่มีความได้เปรียบเพียงพอที่ใช้กำลังทางทหารต่อฝ่ายไทย เนื่องจากการเตรียมความพร้อมฝ่ายไทยไม่ได้อยู่เพียงเฉพาะหน่วยที่ประจำบริเวณแนวชายแดนเท่านั้น จึงเชื่อว่าหากกัมพูชาตัดสินใจใช้กำลังจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกัมพูชามากกว่าฝ่ายไทยอย่างแน่นอน ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันจึงยังไม่น่ากังวล แต่อย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท

ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และฝ่ายไทยยังยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกความร่วมมือและการหารือระหว่างสองประเทศ ควบคู่กับการรักษาความพร้อมของกำลังทหารในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไฟไหม้ห้องเก็บถังน้ำมัน ใกล้สภากาชาดไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

47 วินาที ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ &quot;คนโกหก&quot; ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

8 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

13 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม? ข่าว

ด่วน! ดาวเทียม NASA ตกวันนี้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช็กพิกัด ไทย โดนไหม?

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ

15 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่ดมยาสลบ ก่อนขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พรรครวมใจไทย” ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน

48 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้ เศรษฐกิจ

ฮือฮา บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ผ่าเข่า จ่ายแค่หลักพัน กลับมาเดินได้

56 นาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET 69 ป.6 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนนได้เลยที่นี่

58 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ถ่ายใต้กระโปรงแม่ค้า ข่าว

คลิปมัดตัว! ไรเดอร์หื่น แอบถ่ายใต้กระโปรงหน้าตาเฉย ก่อนลั่น ‘สุดยอด’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เขมร” อ่วม! ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 20% เผยมีน้ำมันสำรองในประเทศแค่ 21 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย “ช่องแคบฮอร์มุซ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนตลกเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยโมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม บันเทิง

เป็ด-โย่ง-พวง นำทีมเพื่อนตลกเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา โมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง ข่าวการเมือง

มหาดไทย โต้ ชวน ไม่มีหลักฐาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซื้อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันสถานการณ์ชายแดนไม่น่ากังวล ไม่ส่งสัญญาณยกระดับขัดแย้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มใช้แล้ว ปรับเกณฑ์ชั่วโมงทำงานพยาบาล ห้ามเกินวันละ 12 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ยันไม่เกี่ยวข้อง กรณีนักข่าวถูกคุกคาม ชี้เป็นฝีมือคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักฟุตบอลหญิงอิหร่านเดินทางกลับประเทศแล้ว สรุปขอลี้ภัยที่ออสเตรเลีย 7 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

iAM เข้าแจ้งความแล้ว กรณีปล่อยข่าวปลอม กระทบสภาพจิตใจสมาชิก BNK48

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 11 มี.ค. 69 ลุ้นราคาเปิดตลาด สรุปจุดรับ-จุดต้านทองไทย เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 11 มี.ค. 69 พุ่งปรี๊ด รับเปิดตลาดเช้า รูปพรรณทะลุ 78,600 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตทูตอิสราเอล ชี้ คนไทยควรโกรธอิหร่าน ต้นตอทำน้ำมันราคาแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พลิก! ภาพเงินทิ้งถังขยะ ก่อนเข้าสอบเตรียมอุดม ไม่ใช่เรื่องจริง เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 11 3 69 ดูดวง

เช็กด่วน 6 ราศี ระวังนัดเลื่อน คนเทนัด แผนสำรองต้องมี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล &quot;ขอยกฟ้องเด็กทุกคน&quot; ข่าวต่างประเทศ

คดีเศร้า ศิษย์ปาทิชชู่แกล้งครู พลาดขับรถทับดับ เมียคนตายวอนศาล “ขอยกฟ้องเด็กทุกคน”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16/3/69 วิเคราะห์เลขเด่น 6-3-7-9 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16/3/69 วิเคราะห์เลขเด่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 09:15 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ &quot;คนโกหก&quot;

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

“แอ็คมี่ วรวัฒน์” โพสต์สวนผู้เสียหาย มีปัญญาหาเงินพันล้านมาให้หลอกหรือ?

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่ดมยาสลบ ก่อนขวดน้ำร่วงพื้นกลางรายการ

หนุ่ม กรรชัย เล่าเรื่องแม่จากไป จู่ ๆ ขวดน้ำหล่น รีบเบรก “ไม่ต้องทัก ไม่เล่าแล้ว”

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

“พรรครวมใจไทย” ประกาศกฎสองข้อ ห้ามแซะกฎหมายความมั่นคง-โจมตีรัฐบาลอนุทิน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button