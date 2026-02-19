ข่าว

หนุ่มอุดรฯ หอบเงิน 500 คืน กกต. เผยเมียด่ารับเงินซื้อเสียง นอนไม่หลับกลัวติดคุก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 09:27 น.
78
หนุ่มอุดรฯ หอบเงิน 500 คืน กกต. เผยเมียด่าหนักรับเงินซื้อเสียง นอนไม่หลับกลัวติดคุก

หนุ่มอุดรฯ หอบเงิน 500 บาท คืน กกต. สารภาพรับมาจากหัวคะแนนซื้อเสียง เผยโดนเมียด่าหนักจนนอนไม่หลับ กลัวติดคุก เจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพยาน

นายเสือ ชาวบ้าน ต.ดอนหายโศก วัย 43 ปี ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี (กกต.จ.อุดรธานี) เพื่อนำเงินสดจำนวน 500 บาท มามอบเป็นหลักฐาน

นายเสือ เปิดเผยว่า เงินจำนวนดังกล่าวได้รับมาจากหัวคะแนนของผู้สมัคร สส. รายหนึ่ง ที่นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยหลังจากรับเงินมาแล้ว ตนเกิดความไม่สบายใจและหวาดกลัวความผิดตามกฎหมาย จึงตัดสินใจนำเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่

นายเสือ ยอมรับว่า เงิน 500 บาทที่ได้รับแจกมานั้น ตนได้ใช้จ่ายไปจนหมดแล้ว และเมื่อนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ภรรยาฟัง กลับถูกภรรยาต่อว่า โดยบอกว่า เงินผิดกฎหมายแบบนี้ไม่ได้ รีบเอาไปคืนเจ้าหน้าที่ซะเดี๋ยวติดคุก คำพูดของภรรยาทำให้ตนกินไม่ได้นอนไม่หลับ จนต้องขอยืมเงินภรรยาจำนวน 500 บาท เพื่อนำมาคืน กกต. แทนเงินก้อนเดิม เพื่อความสบายใจและให้เรื่องจบสิ้นกันไป

ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน กกต. ได้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และได้สอบสวนนายเสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหัวคะแนนรายดังกล่าว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป พร้อมทั้งยืนยันว่าจะกันตัวนายเสือไว้เป็นพยาน ทำให้ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมาย

ขณะที่ นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล หรือ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ระบุว่า จากข้อมูลทราบว่ามีชาวบ้านประมาณ 20-30 คน ที่ไปยืนต่อคิวรับเงินคนละ 500 บาท ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่กฎหมายมีข้อยกเว้นหากผู้รับเงินนำเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่และให้การเป็นพยาน ก็จะได้รับการกันตัวและไม่ต้องรับโทษ

นายภาณุมาศ กล่าวว่า อยากจะบอกชาวบ้านว่า ไม่ต้องกลัว เป็นแค่คำขู่ ไม่สามารถแจ้งข้อหาได้ แล้วจะแจ้งข้อหาอะไร อยากให้ชาวบ้านรีบนำเงินมาให้กกต. และเป็นพยาน จะไม่มีความผิดแต่อย่างใด แม้เงินจำนวนดังกล่าวจะใช้แล้ว ก็ไม่เป็นไร หาเงินจำนวน 500 มาให้ กกต.จะดีกว่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

32 นาที ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! เจอซองปริศนา ในกางเกงแฟนหนุ่ม ชาวเน็ตแห่สืบ ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง ข่าว

สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง ข่าว

อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้ บันเทิง

โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง ข่าว

ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน ข่าว

เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ บันเทิง

หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี แฟชั่นและความงาม

ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 09:27 น.
78
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ.

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button