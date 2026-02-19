หนุ่มอุดรฯ หอบเงิน 500 คืน กกต. เผยเมียด่ารับเงินซื้อเสียง นอนไม่หลับกลัวติดคุก
หนุ่มอุดรฯ หอบเงิน 500 บาท คืน กกต. สารภาพรับมาจากหัวคะแนนซื้อเสียง เผยโดนเมียด่าหนักจนนอนไม่หลับ กลัวติดคุก เจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพยาน
นายเสือ ชาวบ้าน ต.ดอนหายโศก วัย 43 ปี ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี (กกต.จ.อุดรธานี) เพื่อนำเงินสดจำนวน 500 บาท มามอบเป็นหลักฐาน
นายเสือ เปิดเผยว่า เงินจำนวนดังกล่าวได้รับมาจากหัวคะแนนของผู้สมัคร สส. รายหนึ่ง ที่นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยหลังจากรับเงินมาแล้ว ตนเกิดความไม่สบายใจและหวาดกลัวความผิดตามกฎหมาย จึงตัดสินใจนำเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่
นายเสือ ยอมรับว่า เงิน 500 บาทที่ได้รับแจกมานั้น ตนได้ใช้จ่ายไปจนหมดแล้ว และเมื่อนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ภรรยาฟัง กลับถูกภรรยาต่อว่า โดยบอกว่า เงินผิดกฎหมายแบบนี้ไม่ได้ รีบเอาไปคืนเจ้าหน้าที่ซะเดี๋ยวติดคุก คำพูดของภรรยาทำให้ตนกินไม่ได้นอนไม่หลับ จนต้องขอยืมเงินภรรยาจำนวน 500 บาท เพื่อนำมาคืน กกต. แทนเงินก้อนเดิม เพื่อความสบายใจและให้เรื่องจบสิ้นกันไป
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน กกต. ได้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และได้สอบสวนนายเสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหัวคะแนนรายดังกล่าว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป พร้อมทั้งยืนยันว่าจะกันตัวนายเสือไว้เป็นพยาน ทำให้ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมาย
ขณะที่ นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล หรือ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ระบุว่า จากข้อมูลทราบว่ามีชาวบ้านประมาณ 20-30 คน ที่ไปยืนต่อคิวรับเงินคนละ 500 บาท ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่กฎหมายมีข้อยกเว้นหากผู้รับเงินนำเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่และให้การเป็นพยาน ก็จะได้รับการกันตัวและไม่ต้องรับโทษ
นายภาณุมาศ กล่าวว่า อยากจะบอกชาวบ้านว่า ไม่ต้องกลัว เป็นแค่คำขู่ ไม่สามารถแจ้งข้อหาได้ แล้วจะแจ้งข้อหาอะไร อยากให้ชาวบ้านรีบนำเงินมาให้กกต. และเป็นพยาน จะไม่มีความผิดแต่อย่างใด แม้เงินจำนวนดังกล่าวจะใช้แล้ว ก็ไม่เป็นไร หาเงินจำนวน 500 มาให้ กกต.จะดีกว่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” แนะ กกต. เลือกตั้งใหม่ ทั้งประเทศ เชื่อคนซื้อเสียง ตังค์หมดแล้ว
- “หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้
- แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: