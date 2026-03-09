ดูดวง

2 ราศีการเงินติดลบ คนใกล้ชิดเนียนยืมไม่ได้คืน เสียทรัพย์เพราะความสงสาร

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:17 น.
87
ดูดวงวันนี้ 10 3 69

เช็ก 2 ราศีที่ต้องรีบรูดซิปกระเป๋าให้แน่น ระวังใจอ่อนทำพิษจนเงินไหลออกไม่หยุด พร้อมวิธีรับมือคนใกล้ตัวที่จ้องจะเข้ามาขอส่วนแบ่งในกระเป๋าคุณ

ความใจดี” อาจจะกลายเป็น “ดาบสองคม” ที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองได้ โดยเฉพาะกับดวงชะตาของคนในบางราศีที่ช่วงนี้ดาวราหูหรือดาวพุธทำมุมขัดแย้ง ส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ พล่ามัวไปหมด ใครที่เดินเข้ามาหาพร้อมเรื่องราวดราม่าหรือน้ำตาคลอเบ้า บอกเลยว่าต้องดึงสติให้มั่นครับ เพราะมีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะใจอ่อน ยอมควักกระเป๋าจ่ายหรือให้ยืมเพียงเพราะคำว่าสงสาร สุดท้ายคนที่ต้องมานั่งเครียดกุมขมับกลับเป็นตัวคุณเองเสียอย่างนั้น2 ราศี ดวงกระเป๋ารั่ว ระวังเสียเงินเพราะความใจอ่อน

1. ราศีมีน

เป็นราศีที่ขี้สงสารและขี้เกรงใจที่สุดครับ ช่วงนี้ดวงโชคลาภยังไม่ค่อยเปิด แต่ดวง “รายจ่ายตามใจคนอื่น” กลับพุ่งสูงมาก ระวังคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทจะเข้ามาขอยืมเงินโดยใช้ความสัมพันธ์มาบีบคั้น แนะนำว่าถ้าไม่อยากเสียทั้งเงินและเสียทั้งเพื่อน ให้ปฏิเสธไปตรง ๆ ตั้งแต่ต้นครับ

2. ราศีพฤษภ

ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือเสียเงินเพราะทนคำรบเร้าของคนรอบข้างไม่ไหว ไม่ว่าจะเป็นการช่วยอุดหนุนของที่ไม่ได้ใช้ หรือการยอมจ่ายเพื่อตัดรำคาญ พลังงานการเงินของคุณค่อนข้างรั่วไหลได้ง่าย การทำธุรกรรมการเงินในระยะนี้ควรคิดให้รอบคอบหลาย ๆ ชั้นครับ

คำแนะนำส่งท้าย

วิธีแก้เคล็ดที่ดีที่สุดสำหรับคนกระเป๋ารั่วในช่วงนี้คือ “การชิงทำบุญ” แนะนำให้แบ่งเงินไปบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ หรือบริจาคโลงศพตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องการเสียทรัพย์ให้กลายเป็นการให้ที่เกิดบุญแทน และที่สำคัญ ควรพกธนบัตรใบละ 20 บาทที่เป็นเลขท้ายตัวเลขมงคลไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อดึงดูดพลังงานการเงินให้หยุดรั่วไหล และท่องไว้เสมอว่า “เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด” จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตกระเป๋าฉีกครั้งนี้ไปได้

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

