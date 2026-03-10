บี พีระพัฒน์ เผยคำสอนปลดล็อกใจจาก “อาต้อย เศรษฐา” แค่รูปเดียวก็ช่วยคนได้

อีกหนึ่งเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจที่อ่านแล้วทำให้ยิ้มตามได้เลย นักร้องเสียงคุณภาพ บี พีระพัฒน์ เถรว่อง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว รำลึกถึงคำสอนที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเขา จากศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับที่ทุกคนรักและคิดถึงอย่าง อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา
จากความตั้งคำถามในใจ… บี พีระพัฒน์ เล่าย้อนไปถึงความรู้สึกในอดีตว่า ตัวเขาเองเคยตั้งคำถามและแอบไม่เข้าใจเวลาไปทานอาหารตามร้านต่างๆ ว่า “ทำไมเราไปกินอาหาร เสียเงินจ่ายค่าอาหารเองแท้ๆ แล้วยังต้องโดนทางร้านถ่ายรูปไปใช้โปรโมทให้เขาอีก?”
สู่คำสอนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กับ อาต้อย เศรษฐา ซึ่งคำตอบที่ได้รับจากผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านนี้ ได้ปลดล็อกความรู้สึกและทิฐิในใจของเขาไปอย่างสิ้นเชิง
อาต้อยได้ให้ข้อคิดที่แสนจะเรียบง่าย แต่อบอวลไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ว่า “ถ้าแค่รูปถ่ายของเราทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น ก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะลูก คิดดูสิ แค่รูปถ่ายของเรายังช่วยคนตัวเล็กๆ ได้เลย ทำไปเถอะลูก”
หลังจากได้ฟังทัศนคติที่งดงามนั้น บี พีระพัฒน์ ก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมด เขาระบุว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หากไม่ได้มีธุระรีบร้อนอะไร เขาจะยินดีถ่ายรูปให้กับร้านอาหารทุกร้านที่เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยความเต็มใจเสมอ
ในช่วงท้ายของโพสต์ บี พีระพัฒน์ ได้เผยถึงความรู้สึกสั้นๆ แต่ลึกซึ้งว่า “คิดถึงอาต้อยจังเลย อามีวิธีคิดน่ารักๆ แบบนี้ให้ผมจดจำเสมอเลยครับ” (พร้อมกับแอบแซวตัวเองขำๆ ปิดท้ายตามสไตล์ว่า รูปที่นำมาประกอบโพสต์นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เล่าเลย!)
