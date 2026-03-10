ข่าวดาราบันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:34 น.
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทป คลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจคู่สามี นาวิน ต้าร์

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้มีประเด็นใหญ่ ระหว่าง ไฮโซน้ำหวาน กับนักไลฟ์มืออาชีพคู่กรณี “โค้ชส้ม” ที่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่าย ๆ เพราะล่าสุด 10 มี.ค. 69 โค้ชส้ม ได้ไปนั่งในรายการโหนกระแส เพื่อใช้พื้นที่ตรงนี้เปิดหน้าชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมของตัวเองออกสื่อเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาในเชิงชู้สาว และรู้สึกเสียใจกับดราม่าที่เกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้เพจ เจ๊มอย108 V1 ด้ออกมาเปิดเผยว่า ไฮโซน้ำหวาน ได้รับการติดต่อให้ไปออกรายการโหนกระแสเช่นกัน แต่ไม่ไปเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องไป และมูฟออนแล้ว นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ในโหนกระแสวันนี้มีเพียงแค่ โค้ชส้ม คู่กรณีของ น้ำหวาน-นาวินต้าร์ ไปชี้แจงเท่านั้น

“เมื่อโหนกระแสติดต่อเชิญ ไฮโซน้ำหวาน ไปออกรายการ

น้ำหวาน : โหนกระแสติดต่อมาเชิญไปรายการ แต่ว่าน้ำหวานไม่ไป เพราะเรารู้สึกว่าเรามูฟออนไปแล้ว และน้ำหวานไม่ได้เป็นฝ่ายที่ทำผิดอะไรก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องไป”

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์-2

ต่อมาอินสตาแกรมของ อั๋น ภูวนาท พิธีกรชื่อดังก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพร่วมเฟรม ไฮโซน้ำหวาาน และ นาวิน ต้าร์ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบ คล้ายเป็นการบอกเป็นนัยถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ไฮโซน้ำหวาน เลือกที่จะไม่ไปเผชิญหน้ากับคู่กรณีที่โหนกระแส

“แวะมาเคลียร์ใจกันที่นี่ ตีกันยันนับ 5-4-3-2-1 แต่ผมว่าถ้าเราได้ฟังและดูClub Friday showนี้ คุณจะเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น พี่อั๋น พี่อ้อย พี่ฉอด ถึงกับร้องอ๋ออออ เออออ จริงงงงงงง พี่อั๋นอ่านข่าวยังเข้าใจผิดประเด็นเลย ขอบคุณ @navintar @numwanz นะครับ ที่ตั้งใจมาคุยกันวันนี้ ไม่ขุ่นไม่เคืองกันแล้วน้า #คลับฟรายเดย์โชว์”

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์-1 ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์-2

 

View this post on Instagram

 

A post shared by unpuwanart (@unpuwanart)

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 14:34 น.
