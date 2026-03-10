กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน
กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียนของ ไมคอน คาร์โดโซ แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน ชี้การศึกษาที่ยืดหยุ่นคือหัวใจที่ทำให้ไปสู่ระดับโลก
เพจเฟซบุ๊กของกรุงเทพคริสเตียน ได้โพสต์ข้อความเล่าเบื้องหลังของ นายไมคอน คาร์โดโซ นักบอลชาวบราซิลที่เติบโตในไทยและได้ลงเล่นให้กับเสื้อใต้ “บาเยิร์น มิวนิค” สร้างความประทับใจให้กับชาวไทยนั้น
โดยทางโรงเรียนระบุว่า “จากรั้วม่วงทองสู่บุนเดสลีกา! “ไมคอน คาร์โดโซ” (BCC 174) พิสูจน์ความสำเร็จผ่านหลักสูตร BCC Hybrid Learning Program #ข่าวกีฬาระดับโลกปะทะนวัตกรรมการศึกษา
โลกฟุตบอลกำลังจับตามอง! เมื่อ นายไมคอน คาร์โดโซ (Maycon Douglas Cardozo) นักเรียนปัจจุบันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 54 (BCC รุ่น 174) สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่เติบโตจากประเทศไทยคนแรกที่เดบิวต์ในชุดใหญ่ของสโมสร “บาเยิร์น มิวนิค” ในศึกบุนเดสลีกา เยอรมนี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวัยเพียง 17 ปีนี้ นอกจากพรสวรรค์และวินัยอันแรงกล้าแล้ว “การศึกษาที่ยืดหยุ่น” คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ไมคอนก้าวไปสู่ระดับโลกได้โดยไม่ทิ้งการเรียน ด้วยหลักสูตร BCC Hybrid Learning Program ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านเวลา เช่น นักกีฬาทีมชาติ หรือนักเตะอาชีพสังกัดสโมสรต่างประเทศอย่างไมคอน โดยมีจุดเด่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) ดังนี้
– Learning Anywhere, Anytime
ผสมผสานการเรียนแบบ On-Demand ผ่านคลิปการสอนคุณภาพจากครู BCC พร้อมภาระงานบนแพลตฟอร์มของโรงเรียน ทำให้ไมคอนสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากทุกที่ทั่วโลก แม้จะมีเวลาที่แตกต่างกัน
– Block Course System
นวัตกรรมการจัดตารางเรียนแบบเข้มข้นทีละรายวิชา (Block Course) ตามหน่วยกิต ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงตามเงื่อนไขของเวลาและความพร้อมของผู้เรียน ช่วยลดภาระในการเรียนหลายวิชาพร้อมกัน ทำให้นักเรียนสามารถโฟกัสเนื้อหาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด
– Flexible Assessment
การประเมินผลที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานะของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากเปล่าหรือการสัมภาษณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยตรง
#ตอบโจทย์นโยบายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ความสำเร็จของไมคอนในเยอรมนี คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า BCC Hybrid Learning Program สามารถทลายกำแพงห้องเรียนแบบเดิม ๆ และตอบสนองต่อนโยบายหลักของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลอย่างสูงสุด
ไม่ว่านักเรียนจะมีความฝันในสนามฟุตบอลระดับโลก หรือเส้นทางอาชีพใด ๆ BCC พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้อย่างสง่างามและมีคุณภาพ
ร่วมภาคภูมิใจกับ “ลูกม่วงทอง” รุ่น 174 และก้าวสู่อนาคตการศึกษาที่ไร้ขีดจำกัดไปกับเรา! ขอพระเจ้าอวยพระพร
