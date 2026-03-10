ข่าว

กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นไม่พัก ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:36 น.
84
กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นทุกวัน ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท

ราคาน้ำมันกัมพูชา พุ่งไม่หยุด ปอยเปตราคาแตะเกือบลิตรละ 50 บาท ปรับขึ้นราคาแทบทุกวัน ส่งผลต่อค่าครองชีพอย่างหนัก

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ยังคงรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก อันเนื่องมาจากอิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

ขณะที่ สวท.สระแก้ว ได้รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศกัมพูชาว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณกรุงปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่เกือบลิตรละ 50 บาท และยังมีการปรับราคาขึ้นแทบทุกวัน ส่งผลให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ป้ายแสดงราคาน้ำมันหน้าปั๊มในกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา
ภาพจาก: สวท.สระแก้ว

ทั้งนี้ จากภาพปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งในกัมพูชาที่มีการรายงานข่าวดังกล่าว ปรากฏว่า ราคาน้ำมันดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 5,150 เรียล (ประมาณ 41 บาท) และราคาน้ำมันแบบ Gold สูงสุดอยู่ที่ลิตรละ 6,800 เรียล (ประมาณ 54 บาท)

ในส่วนของราคาน้ำมันในประเทศไทยนั้น ราคาน้ำมันดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาท และดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ลิตรละ 43.44 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 มี.ค. 69 เวลา 05.00 น.)

ภาพจาก: สวท.สระแก้ว
ภาพจาก: สวท.สระแก้ว
ภาพจาก: สวท.สระแก้ว

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

