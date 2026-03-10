กัมพูชาอ่วม ราคาน้ำมันขึ้นไม่พัก ค่าครองชีพพุ่ง ปอยเปต เกือบแตะลิตรละ 50 บาท
ราคาน้ำมันกัมพูชา พุ่งไม่หยุด ปอยเปตราคาแตะเกือบลิตรละ 50 บาท ปรับขึ้นราคาแทบทุกวัน ส่งผลต่อค่าครองชีพอย่างหนัก
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ยังคงรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก อันเนื่องมาจากอิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ขณะที่ สวท.สระแก้ว ได้รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศกัมพูชาว่า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณกรุงปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่เกือบลิตรละ 50 บาท และยังมีการปรับราคาขึ้นแทบทุกวัน ส่งผลให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ จากภาพปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งในกัมพูชาที่มีการรายงานข่าวดังกล่าว ปรากฏว่า ราคาน้ำมันดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 5,150 เรียล (ประมาณ 41 บาท) และราคาน้ำมันแบบ Gold สูงสุดอยู่ที่ลิตรละ 6,800 เรียล (ประมาณ 54 บาท)
ในส่วนของราคาน้ำมันในประเทศไทยนั้น ราคาน้ำมันดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาท และดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ลิตรละ 43.44 บาท (ราคา ณ วันที่ 10 มี.ค. 69 เวลา 05.00 น.)
