แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ “ฟอสฟอรัสขาว” โจมตีเลบานอน ทำ 5 แสนผู้บริสุทธิ์พลัดถิ่น

HRW แฉหลักฐาน อิสราเอลใช้ “ฟอสฟอรัสขาว” โจมตีชุมชนในเลบานอน ชี้ผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
องค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch (HRW) เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ อ้างว่า กองทัพอิสราเอลได้ใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวในพื้นที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของเลบานอน ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
รายงานระบุว่า HRW ได้ตรวจสอบภาพถ่ายจำนวน 7 ภาพที่ยืนยันการยิงกระสุนฟอสฟอรัสขาวเหนือหมู่บ้านโยหมอร์ (Yohmor) เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ภาพถ่ายแสดงให้เห็นกลุ่มควันสีขาวที่มีลักษณะเฉพาะของการระเบิดกลางอากาศ (Airburst) เหนือย่านชุมชน ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย 2 หลัง รวมถึงรถยนต์และทรัพย์สินอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่วิจัยด้านเลบานอนของ HRW ระบุว่าการใช้ฟอสฟอรัสขาวในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวจะลุกไหม้ทันทีเมื่อสัมผัสอากาศ และก่อให้เกิดบาดแผลไฟไหม้ที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือสร้างความทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่รอดชีวิต
จากการใช้ระเบิดชนิดนี้อย่างไม่แยกแยะเป้าหมาย HRW จึงมีข้อเรียกร้องเร่งด่วนไปยังประชาคมโลกให้อิสราเอล ต้องยุติการใช้ฟอสฟอรัสขาวในพื้นที่ชุมชนทันที ประเทศพันธมิตรหลักอย่าง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ควรระงับการขายอาวุธและการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลโดยด่วน และเสนอให้มีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามในครั้งนี้
ปัจจุบันสถานการณ์ในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานตัวเลขความสูญเสีย ผู้เสียชีวิตสะสมจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วอย่างน้อย 394 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 ราย ประชาชนมากกว่า 500,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยตามคำสั่งของกองทัพอิสราเอล
พื้นที่โจมตีล่าสุด กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในพื้นที่ตอนใต้ของกรุงเบรุตอย่างหนักหน่วง โดยอ้างว่าเป็นเป้าหมายของกลุ่มเฮซบอลลาห์
