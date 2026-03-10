ไวรัล “ด.ญ. Metallica” หนูน้อยชื่อเท่สุดในไทย พ่อแม่สายร็อคคอนเฟิร์ม “ทำพาสปอร์ตฉลุย”
กลายเป็นไวรัลในหมู่ชาวเมทัลเฮด! เมื่อมีการเปิดเผยชื่อจริงของเด็กหญิงที่เรียกได้ว่า “หนักแน่น” ที่สุดในประเทศไทยอย่าง “น้อง Metallica” (เมทัลลิกา) ที่ตั้งตามวงเฮฟวี่เมทัลระดับตำนานจากสหรัฐฯ งานนี้คุณพ่อออกมายืนยันด้วยตัวเอง สะกดตรงตัวภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากทางการเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ว่า การนำชื่อวงดนตรีที่มีลิขสิทธิ์มาตั้งเป็นชื่อจริง โดยเฉพาะการสะกดว่า “Metallica” จะติดปัญหาทางกฎหมายหรือการทำเอกสารราชการอย่างพาสปอร์ตหรือไม่ แต่ล่าสุด เพจ Headbangkok ได้รับการเปิดเผยจากคุณพ่อของน้องท่านหนึ่งได้ส่งข้อมูลยืนยันมายังเพจต้นทางเพื่อแจ้งว่า เรียงนามของลูกน้อยนั้นผ่านการรับรองด้วย โดยน้องสามารถใช้ชื่อวงดนตรีเฮฟวี่ระดับตำนานสะกดเป็นภาษาอังกฤษในพาสปอร์ตและเอกสารราชการได้ตามปกติไม่มีปัญหา
ทั้งนี้ชื่อในภาษาไทยสะกดว่า “เมธาริกา“ โดยคุณพ่อหวังว่าชื่อของน้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวสายร็อคคนอื่นๆ กล้าที่จะตั้งชื่อลูกตามวงที่รัก ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นเด็กไทยชื่อ Slayer, Iron Maiden หรือ Saosin ก็เป็นได้
ไม่ได้มีคนเดียว! พบ “น้องเมทัลลิกา” อีกรายชื่อสะกดตรงตัว
ความเซอร์ไพรส์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่อเพจดังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีผู้ปกครองสายร็อคอีกบ้านส่งข้อมูลมาแชร์ว่าลูกสาวของตนก็ชื่อ “เมทัลลิกา” เช่นกัน โดยคุณแม่ Mind Napatchakorn ยืนยันว่า ลูกสาวของเธอก็ใช้ชื่อนี้และสะกดภาษาไทยตรงกับตัวภาษาอังกฤษเป๊ะๆ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม “เมทัลเฮด” ในไทยมีอยู่ไม่น้อยและมีความคิดสร้างสรรค์ในการตั้งชื่อลูกที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร.
