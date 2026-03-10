ข่าว

น้ำตาซึม! ช่างท๊อป แจ้งข่าว ตูบพิการกลับดาวหมา เศร้า 6 ปีที่ผูกพัน พ้นทุกข์ชาตินี้แล้ว

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 10:07 น.
ช่างท๊อป ด็อกอาร์ท แจ้งข่าวสุนัขเสียชีวิตแล้ว

โซเชียลน้ำตาซึม! ช่างท๊อป ด็อกอาร์ท โพสต์เศร้าส่ง ‘ชายใหญ่’ ตูบพิการคู่ใจเดินทางกลับดาวหมา บีบหัวใจ 6 ปีที่ผูกพัน อธิษฐานชาติหน้าเกิดเป็นคน ไม่ต้องถูกใครทำร้ายอีก

ลูกเพจใจหาย ช่างท๊อป ภาณุพงศ์ จงจิตร เจ้าของเพจชื่อดัง บ้านช่างท๊อป ด็อกอาร์ท มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคนช่างอาบน้ำตัดขนสัตว์ที่หลายคนคุ้นเคยจากการรับมือสัตว์เลี้ยงดุ ออกมาแจ้งข่าวว่า ชายใหญ่ สุนัขผูกพันธ์กันมานานกว่า 6 ปี กลับสู่ดาวหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวัยกว่า 10 ปี

ช่างท๊อป เผยว่า เมื่อ 6 ปีก่อน ตนพบโพสต์ขอความช่วยเหลือสุนัขสภาพแย่ ขาขาด เน่าเหม็น และผอมโซ เดิมทีตั้งใจจะแค่ช่วยรักษาและหาบ้านใหม่ให้ แต่เมื่อได้ดูแลกันไปจนหายดีและมีความผูกพันทำให้ช่างท๊อปตัดสินใจเลี้ยงไว้เองและตั้งชื่อว่า “ชายใหญ่”

ช่างอาบน้ำสัตว์เขียนข้อความอำลาบีบหัวใจว่า “ส่งชายใหญ่ได้แค่นี้นะ… ถ้าชาติหน้ามีจริง ขอให้เกิดใหม่เป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการอีก มีหน้าตาหล่อเหลาให้คนรักและไม่มีใครทำร้ายได้” พร้อมทิ้งท้ายสัญญาสุดกินใจว่า หากชาติหน้าได้เดินสวนทางกันก็ขอให้ชายใหญ่เดินชนพ่อได้เลย เพื่อจะได้หันมองหน้ากันอีกสักครั้ง

ช่างท๊อป แจ้งข่าว ชายใหญ่ หมากลับดาว
ภาพจาก Facebook : บ้านช่างท๊อป ด็อกอาร์ท

“สวัสดีครับพี่ ๆ วันนี้ชายใหญ่จะมาบอกลาพี่ ๆ เพื่อจะเดินทางไกลไปอีกดาวนึงนะครับ ขอบคุณพี่ ๆ มาก ๆ ที่เอ็นดูผม เอ็นดูพ่อผม และเอ็นดูน้องผม ต่อจากนี้ฝากพีๆดูแลพ่อและน้องผมด้วยนะครับ

ประวัติคร่าว ๆ ของชายใหญ่ก่อนมาอยู่กับพ่อ เมื่อ 6 ปีก่อน นั่งเลื่อน Facebook เห็นคนโพสต์ ถึงหมาตัวหนึ่งสภาพแย่ ขาขาดเน่าเหม็น ผอมโซ อยากจะขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดแค่ว่าเดี๋ยวจะไปช่วยจับพาไปรักษา แล้วก็จะหาบ้านให้ใหม่ แต่พอรักษาเสร็จอยู่กันไปผูกพันเลยเลี้ยงไว้เองแล้วตั้งชื่อว่าชายใหญ่ ตอนนี้อยู่กันมา 6 ปีแล้ว แต่คาดว่าชายใหญ่ตอนนี้อายุน่าจะ 10 กว่าแล้ว”

ช่างท็อปเผาร่างชายใหญ่
ภาพจาก Facebook : บ้านช่างท๊อป ด็อกอาร์ท

“พ่อ แม่ และพี่ใบบัว ส่งชายใหญ่ได้แค่นี้นะ ถ้าชาติหน้ามีจริง พวกเราขอให้ชายใหญ่เกิดใหม่เป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบ 32 (ไม่พิการอีก) มีหน้าตาหล่อ ทุกคนเห็นทุกคนรักและชื่นชม (ไม่มีคนทำร้ายได้อีก) และถ้าเราได้มีโอกาสเดินสวนทางกันในชาติใดชาติหน้า ก็ขอให้ชายใหญ่เดินชนพ่อได้เลยนะ เพื่อเราจะได้หันมองหน้ากันก็ยังดี เพราะคงจำกันไม่ได้แน่นอน ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ นะลูก

นู๋หลุดพ้นชีวิตที่เป็นหมาในชาตินี้แล้ว เดินทางปลอดภัยนะ ชายใหญ่จะอยู่ในความทรงจำพวกเราตลอดไป”

หลังจากแฟนเพจของช่างท็อปทรายข่าวก็ออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปและร่วมส่งชายใหญ่เดินทางกลับดาวหมา เช่น

“เดินทางไกลครั้งสุดท้ายด้วยขาที่ครบทั้งสี่ข้างอย่างมั่นใจและเป็นสุขนะลูก คุณยายดีใจที่ในช่วงชีวิตหนึ่งของหนู หนูได้อยู่กับพ่อแม่และพี่ที่รักและเมตตาหนูจนวาระสุดท้าย…ลาก่อนลูก ชายใหญ่”

“เดินทางกลับดาวหมาอย่างปลอดภัยนะลูก น้องมาเก็บเกี่ยวความสุขความรักความอบอุ่นจากบ้านช่างท็อปในช่วงบั้นปลายชีวิต หอบความสุขนี้กลับดาวไปด้วยนะลูก”

“อย่างน้อย ชายใหญ่ก็ได้อยู่ในที่ที่มีความสุขก่อนวาระสุดท้าย”

“เดินทางกลับดาวหมาอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขนะคะ ไปวิ่งเล่นบนนั้นให้มีความสุขสนุกไปเลยนะไทยใหญ่เสียใจกับช่างท็อปด้วยค่ะ”

ช่างท๊อป ด็อกอาร์ท
ภาพจาก Facebook : บ้านช่างท๊อป ด็อกอาร์ท

