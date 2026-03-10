“หมอมานพ” ชี้นามสกุลบอกอะไรไม่ได้ โต้กระแส 14 นามสกุลเสี่ยงภาวะ MH
หมอมานพ ชี้นามสกุลบอกอะไรไม่ได้ หลังมีกระแสข่าวว่า 14 นามสกุลเสี่ยงภาวะ MH ไม่แนะนำให้ใช้เป็นหลักในการประเมินความเสี่ยง
จากกรณีที่ นพ.กิตติธัช สินพิพัฒน์พร หรือ หมอคิม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ได้ออกมาให้ความรู้เพิ่มเติมผ่าน TikTok ว่า ภาวะMalignant Hyperthermia (MH) ภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรงจากการแพ้ยาสลบ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานการบันทึกประวัติพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอยู่ใน 14 นามสกุล จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุด ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดความเห็นว่า “1-2 วันนี้มีคนถามเรื่อง Malignant Hyperthermia (MH) และเรื่อง 14 นามสกุลเข้ามาหลายคน ขอสรุปง่าย ๆ ครับว่า
ปัจจุบัน “ไม่แนะนำ”ให้ใช้ข้อมูลนามสกุลในการประเมินความเสี่ยงเรื่องนี
-ในอดีตที่การแพทย์และเทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบัน เรารู้แต่ว่า MH เป็นภาวะที่ส่งต่อในครอบครัวได้ ตรวจยีนก็ยาก การผ่าตัดก็ทำเฉพาะเมื่อจำเป็น ไม่ได้มีการผ่าตัดเสริมสวยกันเต็มบ้านเมืองเหมือนตอนนี้ ประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ได้เข้มข้นมาก การส่งต่อข้อมูลเรื่องนามสกุลอาจเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยประเมินความเสี่ยง และช่วยทั้งแพทย์และผู้ป่วยในการป้องกันหรือรับมือ MH ได้
-ผ่านมาจน พ.ศ. 2569 แล้ว นามสกุลไม่ได้บอกอะไรเลย คนแต่งงานหรือเปลี่ยนนามสกุล มีลูกหลานที่อาจใช้นามสกุลต่างออกไป แม้คนนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ได้รับยีนกลายพันธุ์ก็ไม่เป็น MH เดี๋ยวนี้ตรวจยีนก็ไม่ยาก (แม้จะยังมีอีก 40% ที่ไม่พบยีนก่อโรค แต่การตรวจยังช่วยได้เยอะ) 3-4 เดือนก่อนก็เพิ่งมีครอบครัวจากต่างจังหวัดมาตรวจ เพราะเพิ่งรอดจาก MH หลังผ่าตัด ก็พบ RYR1 mutation ทำให้สมาชิกครอบครัวรู้ตัวเองได้ว่าใครเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง
-การใช้นามสกุลเป็นตัวคัดกรอง ยังเป็นดาบสองคมนอกจากเรื่องความปลอดภัย (PDPA) การถูกตราหน้า (stigmatization)‼️ ว่านามสกุลนี้เสี่ยงสูง ยังนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ คนวางแผนแต่งงานอาจโดนอีกฝ่ายรังเกียจ คนจะซื้อประกันอาจโดนปฏิเสธ คนสมัครเข้าทำงาน HR อาจเลือกคนนามสกุลอื่นที่เสี่ยงน้อยกว่า ฯลฯ
เลิกความเชื่อผิด ๆ เรื่องนี้ได้แล้วครับ สื่อต่าง ๆ ก็ต้องเลิกนำเสนอหรือแก้ไขความเข้าใจให้ถูกต้อง คนที่แชร์ก็ควรหยุดแชร์ คนต้นเรื่องที่เปิดประเด็นก็ควรออกมาแก้ไขเช่นกันครับ”
