“เท้ง” พร้อมผลักดันกฎหมายตกค้าง ร่วมกับตรวจสอบความโปร่งใสเลือกตั้ง
เท้ง ณัฐพงษ์ พร้อมผลักดันกฎหมายตกค้าง เดินหน้าทำงานฝ่ายค้านทันที ร่วมกับตรวจสอบความโปร่งใสเลือกตั้ง หลังเข้ารายงานตัว
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และ สส.บัญชีรายชื่อ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก หลังนำทัพ สส. เข้ารายงานตัวที่ทำเนียบว่า “วันนี้ (9 มี.ค. 69) สส. พรรคประชาชน ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต มารายงานตัวที่สภาพร้อมหน้ากันเรียบร้อยครับ
การมารายงานตัวที่สภานี้ ก็เพื่อจะยืนยันว่า พวกเราพร้อมรับใช้ประชาชนในฐานะผู้แทนราษฎร โดยภารกิจสำคัญหลังจากนี้ก็คือการเดินหน้าผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกนิติบัญญัติ
เรามีชุดกฎหมายพร้อมที่จะผลักดันทำทันที ทั้งกฎหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจสำหรับทุกคน กฎหมายปราบโกง การกระจายอำนาจ การลดค่าไฟอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพชีวิต ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิรูปการศึกษา คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และปฏิรูปการเมือง
นอกจากนี้ เรายังมีกฎหมายที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสภาที่แล้วด้วย ทั้ง พ.ร.บ. อากาศสะอาด พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ. ธรรมนูญทหาร พ.ร.บ. แข่งขันการค้า ฯลฯ
เราพร้อมเดินหน้าทำงานทันที พร้อมร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นๆ ในการร่วมกันผลักดันกฎหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองประชาชนอย่างแท้จริง
สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมและพรรคประชาชนยืนยันว่าเราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ โปร่งใส เที่ยงธรรม สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและการทำงานสภานี้ก็จะเดินหน้าคู่ขนานไปกับการตรวจสอบการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วย เป็นกำลังใจให้พวกเรา สส. พรรคประชาชน ในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไปด้วยกันครับ”
