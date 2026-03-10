กอล์ฟ อนุวัฒน์ ร่ำไห้ ช่วยทำคลอดลูกนาน 12 ชม. จนได้เห็นหน้าสมาชิกใหม่

กอล์ฟ อนุวัฒน์ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ร่วม ตัดสายสะดือ ‘น้องผักเคล’ หลังเฝ้าภรรยาสู้คลอดธรรมชาตินาน 12 ชั่วโมง ยกย่องคุณแม่สุดอึดสู้จนสำเร็จ เผยโฉมลูกสาวคนแรกสุดน่ารัก
ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหนุ่มมากฝีมือ กอล์ฟ อนุวัฒน์ ออกมาแจ้งข่าวสุดยินดีว่าคุณภรรยาสุดที่รัก คูน คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อมือใหม่เฝ้าลุ้นและมีส่วนร่วมในทุกวินาทีสำคัญ
หนุ่มกอล์ฟเล่าวินาทีประทับใจที่เจ้าตัวถึงกับต้องแอบไปยืนร้องไห้ด้วยความปลื้ม เพราะต้องสู้ไปกับคุณแม่นานถึง 12 ชั่วโมงเต็ม เพื่อให้การคลอดธรรมชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ทีมแพทย์เปิดโอกาสให้ตนมีส่วนร่วมในการช่วยทำคลอดตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงวินาทีสำคัญคือการตัดสายสะดือลูกด้วยตัวเอง ถือเป็นโมเมนต์ที่จะอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิต
เจ้าตัวออกปากชมคุณแม่ว่าอึดมากจริง ๆ ที่ผ่านพ้นช่วงเวลาบีบหัวใจมาได้โดยไม่มีแรงกดดันจากทีมแพทย์ที่คอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ พร้อมเผยว่าลูกสาวตัวน้อยมีชื่อสุดน่ารักว่า “น้องผักเคล” มาพร้อมน้ำหนักตัวแรกเกิดที่จ่ำม่ำถึง 3.675 กิโลกรัม
“มาแล้ววววว…. น้องผักเคล นน. แรกเกิด 3.675 โล เต็มปริบไปเลยลู้กกก
ขอขอบพระคุณอาจารย์กนกนาถ บุญวิสุทธิ์, ทีมห้องคลอด, ทีมหมอเด็ก, ทีมวิสัญญีแพทย์และพี่เหมียว ของ รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ @samitivej ที่สู้สุดใจไปกับผมและคุณแม่ ทำให้การคลอดธรรมชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้
ทุกคนคอยเป็นกำลังใจ ส่งแรงเชียร์ ไม่เร่งรีบ ไม่กดดัน ให้คุณแม่คลอดออกมาด้วยเพสของตัวเองถึง 12 ชม. ซึ่งคุณแม่ก็อึดมากจริง ๆ
และยังให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในการช่วยทำคลอดตั้งแต่ชม.แรกจนถึงตัดสายสะดือลูก ถึงกับต้องแอบไปร้องไห้ โมเมนต์นี้จะเป็นความทรงจำในใจผมและคุณแม่ไม่มีวันลืมแน่ ๆ
ขอบพระคุณทุกคนมาก ๆ อย่างสุดหัวใจจริง ๆ ครับ”
ล่าสุดคุณพ่อป้ายแดงได้โพสต์ภาพครอบครัวภาพแรกอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมสุข พร้อมทิ้งท้ายสั้น ๆ ว่า “นู๋เป็นผู้หญิงนะคะ”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นาทีช็อก แนท ณัฐชา ร่วงทั้งยืน ลูกสวิงไม้กอล์ฟหวดหน้า เจ็บหนักกรามแตก
- แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก
- แอร์ ภัณฑิลา ท้องลูกคนที่ 2 เผยคลิปแจ้งข่าวดีสุดน่ารัก รับวันวาเลนไทน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: