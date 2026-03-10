คดีประวัติศาสตร์ ลูกจ้าง ม.33 ส่งต่อ ม.39 เงินบำนาญหายเกือบครึ่ง ฟ้องศาล 5 ปีชนะ

คดีประวัติศาสตร์ ม.33 ต่อ ม.39 เงินบำนาญเกือบหดหายเกินครึ่ง ฟ้องศาลถึงชนะ ถ้าไม่รู้สิทธิอาจเสียเปรียบตลอดชีวิต
สำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ข่าวนี้คือเรื่องสำคัญที่คุณ “ต้องรู้” เพื่อปกป้องเงินเก็บตลอดชีวิตการทำงานของคุณ
เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต่อสู้กับสำนักงานประกันสังคมยาวนานถึง 5 ปีเต็ม เพียงเพราะคำแนะนำที่ทำให้เธอเกือบสูญเสียเงินบำนาญไปกว่าครึ่งชีวิต
จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3307/2567 นาง ณ. ทำงานเป็นลูกจ้างในโรงแรม (ผู้ประกันตน ม.33) ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาอย่างยาวนานถึง 181 เดือน จนกระทั่งอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จึงตัดสินใจลาออกจากงานในเดือนธันวาคม 2556
ตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพทันทีตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป แต่เมื่อเธอไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่กลับให้คำแนะนำว่า “ถ้ายังไม่รีบใช้เงิน แนะนำให้สมัครส่งประกันสังคมต่อเองในมาตรา 39 อีก 5 ปี (60 เดือน) แล้วเงินบำนาญที่จะได้ในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น” เจ้าตัวจึงตัดสินใจเชื่อและทำตามคำแนะนำนั้น
ฝันสลาย ส่งเงินเพิ่มตั้ง 5 ปี แต่บำนาญถูกหั่นทิ้งเกินครึ่ง
หลังจากกัดฟันส่งเงินสมทบ ม.39 ต่อจนครบ 5 ปีเต็ม เธอไปยื่นขอรับเงินบำนาญด้วยความหวัง แต่สิ่งที่สำนักงานประกันสังคมแจ้งกลับมาทำเอาช็อก เพราะเธอจะได้เงินบำนาญเพียง 1,320 บาทต่อเดือน เท่านั้น
ความผิดปกติเกิดจากการที่ประกันสังคมคำนวณเงินบำนาญโดยใช้ “ฐานเงินเดือนของ ม.39” (ซึ่งตั้งไว้ตายตัวที่ 4,800 บาท) มาเป็นฐานคิด ทั้งที่ความจริงแล้ว ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายตอนที่เธอทำงานอยู่ (ม.33) สูงถึง 13,222 บาท
หากคิดตามสิทธิเดิมที่ควรได้ตอนอายุ 55 ปี (20% ของฐานเงินเดือน 13,222 บาท) เธอจะได้เงินบำนาญ 2,644 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกับการอุตส่าห์ส่งเงินสมทบ ม.39 เพิ่มไปอีก 5 ปี บำนาญของเธอควรจะงอกเงยขึ้นเป็น 3,636 บาทต่อเดือน ไม่ใช่ลดลงเหลือแค่พันกว่าบาท
เมื่อเห็นว่าไม่เป็นธรรม เธอจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประกันสังคม แต่กลับถูก “ยกคำร้อง” ทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ตัดสินใจยื่นฟ้องศาลแรงงาน ต้องอดทนต่อสู้คดีนี้นานกว่า 5 ปี ผ่านทั้งศาลแรงงานภาค 1 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จนไปจบที่ศาลฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษาคืนความยุติธรรม สิทธิเกิดแล้ว ยึดคืนไม่ได้
ในที่สุด ศาลฎีกาก็ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกันตน ศาลมีคำวินิจฉัยที่สำคัญมาก ดังนี้
-
สิทธิเกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์: สิทธิในการรับบำนาญของเธอเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เพราะอายุครบ 55 ปี, ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน และลาออกจากงานครบตามเงื่อนไขเป๊ะ
-
การต่อ ม.39 ไม่ล้างสิทธิเดิม: การที่เธอกลับไปสมัคร ม.39 ตามคำแนะนำ ไม่ได้แปลว่าสิทธิบำนาญเดิมของเธอจะถูกล้างไพ่ แต่เป็นเพียงการส่งเงินเพื่อ “เพิ่มอัตราบำนาญในอนาคต” เท่านั้น
-
สั่งจ่ายเงินคืนทั้งหมด: ศาลสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของประกันสังคม และสั่งให้จ่ายบำนาญตามสิทธิที่แท้จริง คือจ่ายเดือนละ 2,644 บาท (ตั้งแต่ ม.ค. 2557) และปรับเพิ่มเป็น 3,636.05 บาท (หลังส่งสมทบเพิ่มครบกำหนด)
วิธีคำนวณ ‘เงินบำนาญ’ ชราภาพประกันสังคม ม.33 เกษียณแล้วได้เท่าไหร่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: