คดีประวัติศาสตร์ ลูกจ้าง ม.33 ส่งต่อ ม.39 เงินบำนาญหายเกือบครึ่ง ฟ้องศาล 5 ปีชนะ

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:24 น.
156
คดีประวัติศาสตร์ ม.33 ต่อ ม.39 เงินบำนาญเกือบหดหายเกินครึ่ง ฟ้องศาลถึงชนะ ถ้าไม่รู้สิทธิอาจเสียเปรียบตลอดชีวิต

สำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ข่าวนี้คือเรื่องสำคัญที่คุณ “ต้องรู้” เพื่อปกป้องเงินเก็บตลอดชีวิตการทำงานของคุณ

เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต่อสู้กับสำนักงานประกันสังคมยาวนานถึง 5 ปีเต็ม เพียงเพราะคำแนะนำที่ทำให้เธอเกือบสูญเสียเงินบำนาญไปกว่าครึ่งชีวิต

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3307/2567 นาง ณ. ทำงานเป็นลูกจ้างในโรงแรม (ผู้ประกันตน ม.33) ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาอย่างยาวนานถึง 181 เดือน จนกระทั่งอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จึงตัดสินใจลาออกจากงานในเดือนธันวาคม 2556

ตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพทันทีตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป แต่เมื่อเธอไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่กลับให้คำแนะนำว่า “ถ้ายังไม่รีบใช้เงิน แนะนำให้สมัครส่งประกันสังคมต่อเองในมาตรา 39 อีก 5 ปี (60 เดือน) แล้วเงินบำนาญที่จะได้ในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น” เจ้าตัวจึงตัดสินใจเชื่อและทำตามคำแนะนำนั้น

ฝันสลาย ส่งเงินเพิ่มตั้ง 5 ปี แต่บำนาญถูกหั่นทิ้งเกินครึ่ง

หลังจากกัดฟันส่งเงินสมทบ ม.39 ต่อจนครบ 5 ปีเต็ม เธอไปยื่นขอรับเงินบำนาญด้วยความหวัง แต่สิ่งที่สำนักงานประกันสังคมแจ้งกลับมาทำเอาช็อก เพราะเธอจะได้เงินบำนาญเพียง 1,320 บาทต่อเดือน เท่านั้น

ความผิดปกติเกิดจากการที่ประกันสังคมคำนวณเงินบำนาญโดยใช้ “ฐานเงินเดือนของ ม.39” (ซึ่งตั้งไว้ตายตัวที่ 4,800 บาท) มาเป็นฐานคิด ทั้งที่ความจริงแล้ว ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายตอนที่เธอทำงานอยู่ (ม.33) สูงถึง 13,222 บาท

หากคิดตามสิทธิเดิมที่ควรได้ตอนอายุ 55 ปี (20% ของฐานเงินเดือน 13,222 บาท) เธอจะได้เงินบำนาญ 2,644 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกับการอุตส่าห์ส่งเงินสมทบ ม.39 เพิ่มไปอีก 5 ปี บำนาญของเธอควรจะงอกเงยขึ้นเป็น 3,636 บาทต่อเดือน ไม่ใช่ลดลงเหลือแค่พันกว่าบาท

เมื่อเห็นว่าไม่เป็นธรรม เธอจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประกันสังคม แต่กลับถูก “ยกคำร้อง” ทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ตัดสินใจยื่นฟ้องศาลแรงงาน ต้องอดทนต่อสู้คดีนี้นานกว่า 5 ปี ผ่านทั้งศาลแรงงานภาค 1 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จนไปจบที่ศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาคืนความยุติธรรม สิทธิเกิดแล้ว ยึดคืนไม่ได้

ในที่สุด ศาลฎีกาก็ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกันตน ศาลมีคำวินิจฉัยที่สำคัญมาก ดังนี้

  • สิทธิเกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์: สิทธิในการรับบำนาญของเธอเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เพราะอายุครบ 55 ปี, ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน และลาออกจากงานครบตามเงื่อนไขเป๊ะ

  • การต่อ ม.39 ไม่ล้างสิทธิเดิม: การที่เธอกลับไปสมัคร ม.39 ตามคำแนะนำ ไม่ได้แปลว่าสิทธิบำนาญเดิมของเธอจะถูกล้างไพ่ แต่เป็นเพียงการส่งเงินเพื่อ “เพิ่มอัตราบำนาญในอนาคต” เท่านั้น

  • สั่งจ่ายเงินคืนทั้งหมด: ศาลสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของประกันสังคม และสั่งให้จ่ายบำนาญตามสิทธิที่แท้จริง คือจ่ายเดือนละ 2,644 บาท (ตั้งแต่ ม.ค. 2557) และปรับเพิ่มเป็น 3,636.05 บาท (หลังส่งสมทบเพิ่มครบกำหนด)

วิธีคำนวณ ‘เงินบำนาญ’ ชราภาพประกันสังคม ม.33 เกษียณแล้วได้เท่าไหร่

