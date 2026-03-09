ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 16:52 น.
62
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ

“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตือน ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐฯ

ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่มีทีท่าสงบลง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ก่อนหน้าที่อิหร่านประกาศตั้ง “โมจตาบา คาเมเนอี” เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังจากที่ “อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี” เสียชีวิตจากการถูกโจมตีร่วมโดยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “เขาจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากเรา ถ้าเขาไม่ได้รับความเห็นชอบจากเรา เขาจะอยู่ได้ไม่นาน เราต้องการให้แน่ใจว่าเราไม่ต้องกลับไปจัดการเรื่องเดิมทุกๆ 10 ปี ในช่วงที่คุณไม่มีประธานาธิบดีแบบผมที่จะลงมือทำเรื่องนี้”

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดโล่แห่งอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2026 ณ โรงแรมทรัมป์ เนชั่นแนล โดรัล ไมอามี ในเมืองโดรัล รัฐฟลอริดา (ภาพถ่ายโดย AP/Rebecca Blackwell)

เมื่อถามว่าจะสามารถยอมรับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับระบอบเก่าหรือไม่ ทรัมป์ กล่าวว่า “ผมยอมรับได้ เพื่อให้ได้ผู้นำที่ดี ผมยอมรับได้ ใช่ ผมยอมรับได้ มีคนจำนวนมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”

จากนั้น โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการก่อสงครามครั้งนี้ว่า “อิหร่านกำลังวางแผนที่จะยึดครองตะวันออกกลางทั้งหมด และชี้ว่าเขาได้หยุดยั้งไม่ให้พวกเขาทำเช่นนั้น พวกเขาเป็นเสือกระดาษ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเขายังไม่ใช่เสือกระดาษนะ ผมบอกเลย และพวกเขากำลังจะโจมตี แผนของพวกเขาคือการโจมตีตะวันออกกลางทั้งหมด เพื่อยึดครองตะวันออกกลางทั้งหมด”

เมื่อถามถึงกรอบเวลาของสงคราม ทรัมป์ เผยว่า “ผมไม่รู้ ผมไม่เคยคาดการณ์ สิ่งที่ผมบอกได้คือเรานำหน้ากำหนดการทั้งในแง่ของความรุนแรงในการทำลายล้างและในแง่ของเวลา”

ที่มา: ABC NEWS

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

6 วินาที ที่แล้ว
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

52 นาที ที่แล้ว
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูก สรุป ข่าว

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด &quot;เศียรพระในรากไม้&quot; ชาวเน็ตจับผิด &quot;ปูนยังไม่แห้ง&quot; หวังเคลมไทย? ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด เศียรพระในรากไม้ ชาวเน็ตจับผิด ปูนยังไม่แห้ง หวังเคลมไทย?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ ข่าว

เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน เอเชียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่านจ่อคุก-โทษประหาร หลังตกรอบเอเชียนคัพ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอจิรรุจน์&quot; เตือนภัย &quot;ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ&quot; เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา ข่าว

“หมอจิรรุจน์” เตือนภัย “ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ” เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียก “อรรถพล” ถกด่วน รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน &quot;โมจตาบา&quot; ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก ข่าวภูมิภาค

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร บันเทิง

พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บาเลนทรา ชาห์” อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย Malignant Hyperthermia คือ ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ฝันร้ายของหมอดมยาที่ทำนักธุรกิจหนุ่มช็อก สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก Malignant Hyperthermia ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ใครเสี่ยงเป็นบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ในอดีต 9 มีนาคม 1945 ข่าว

ครบรอบ 81 ปี “คืนหิมะดำ” ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ “นองเลือดสุดในประวัติศาสตร์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา &quot;นครชัย&quot; อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ข่าวการเมือง

ด่วน! คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ตัดสิทธิ์ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกรักษาขี้เหล้า คนติดยาเสพติด ข่าว

หมอสุดทน! วอนเลิกรักษาฟรี “เคสขี้เหล้า-ติดยา” เสียดายภาษี เลือดบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 16:52 น.
62
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
นักธุรกิจทำจมูก สรุป

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button