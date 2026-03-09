ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ
“โดนัลด์ ทรัมป์” ปธน.สหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตือน ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐฯ
ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่มีทีท่าสงบลง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ก่อนหน้าที่อิหร่านประกาศตั้ง “โมจตาบา คาเมเนอี” เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังจากที่ “อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี” เสียชีวิตจากการถูกโจมตีร่วมโดยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล
โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “เขาจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากเรา ถ้าเขาไม่ได้รับความเห็นชอบจากเรา เขาจะอยู่ได้ไม่นาน เราต้องการให้แน่ใจว่าเราไม่ต้องกลับไปจัดการเรื่องเดิมทุกๆ 10 ปี ในช่วงที่คุณไม่มีประธานาธิบดีแบบผมที่จะลงมือทำเรื่องนี้”
เมื่อถามว่าจะสามารถยอมรับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับระบอบเก่าหรือไม่ ทรัมป์ กล่าวว่า “ผมยอมรับได้ เพื่อให้ได้ผู้นำที่ดี ผมยอมรับได้ ใช่ ผมยอมรับได้ มีคนจำนวนมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”
จากนั้น โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการก่อสงครามครั้งนี้ว่า “อิหร่านกำลังวางแผนที่จะยึดครองตะวันออกกลางทั้งหมด และชี้ว่าเขาได้หยุดยั้งไม่ให้พวกเขาทำเช่นนั้น พวกเขาเป็นเสือกระดาษ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเขายังไม่ใช่เสือกระดาษนะ ผมบอกเลย และพวกเขากำลังจะโจมตี แผนของพวกเขาคือการโจมตีตะวันออกกลางทั้งหมด เพื่อยึดครองตะวันออกกลางทั้งหมด”
เมื่อถามถึงกรอบเวลาของสงคราม ทรัมป์ เผยว่า “ผมไม่รู้ ผมไม่เคยคาดการณ์ สิ่งที่ผมบอกได้คือเรานำหน้ากำหนดการทั้งในแง่ของความรุนแรงในการทำลายล้างและในแง่ของเวลา”
ที่มา: ABC NEWS
