กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน “เอกชัย หงส์กังวาน” อาการปกติดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
กรมราชทัณฑ์ ยืนยัน เอกชัย หงส์กังวาน อาการปกติดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีอาการจุกแน่นชายโครงด้านขวา ยืนยันดูแลชีวิตผู้ต้องขังทุกคน
กรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสารชี้แจง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า นายเอกชัย หงส์กังวาน ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม เป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีประเภทอุทธรณ์ ฎีกา ในความผิดฐานร่วมกันพยายามกระทำการประทุษร้าย ต่อเสรีภาพของพระราชินี มีอาการป่วยหนักในเรือนจำ
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น. กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ กองบริการทางการแพทย์เข้าตรวจสอบการเจ็บป่วยของนายเอกชัย หงส์กังวาน โดยเจ้าหน้าที่กองบริการทาง การแพทย์ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายเอกชัยฯ พบว่า มีอาการของโรคฝีในตับและภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งโรคฝีในตับนายเอกชัยฯ ได้เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ต่อมาเมื่อได้รับการปล่อยตัวพันโทษ นายเอกชัยฯ ไม่ได้รับการรักษา เนื่องจากไม่ประสงค์เข้าตรวจที่โรงพยาบาลนวมินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของ นายเอกชัยฯ
ดังนั้น จึงไม่มีประวัติการรักษาต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่กองบริการทางการแพทย์จึงได้ให้แนะนำพร้อมทั้ง สังเกตอาการฝีในตับและอาการต่อมลูกหมากโต ปัจจุบันนายเอกชัยฯ มีเพียงอาการจุกแน่นที่บริเวณชายโครงด้านขวา สามารถใช้ชีวิตประจำวันในเรือนจำได้ตามปกติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สำหรับภาวะต่อมลูกหมากโต เจ้าหน้าที่ พยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรมได้จ่ายยาที่แพทย์สั่งไว้ตามแผนการรักษา โดยแพทย์ได้นัดเข้ารับการตรวจในวันที่ 11 มีนาคม 2569
หากอาการไม่ดีขึ้นหลังรับประทานยาแล้ว แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย ทั้งนี้ สถานพยาบาลเรือนจำกลาง คลองเปรมและกองบริการทางการแพทย์ ได้ทำความเข้าใจกับนายเอกชัยฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะประสานกับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อวางแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า นายเอกชัยฯ ป่วยหนัก เป็นความห่วงใยของเพื่อนนายเอกชัยฯ ซึ่งเป็นพยาบาลได้เข้าเยี่ยมและแนะนำว่า ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำ การตรวจรักษา
กรมราชทัณฑ์ ได้ให้การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานตามสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับไม่ได้ละเลยโดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ควร ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษธนบุรีว่า พ้นภาวะโรคฝีดาษวานร และพร้อมให้บริการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังแล้วในโอกาสต่อไป จึงแจ้งทราบโดยทั่วกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสั่งจำคุก ‘เอกชัย หงส์กังวาน’ 1 ปี ไม่รอลงอาญา โพสต์เรื่องเซ็กซ์ในคุก
- กรมราชทัณฑ์ แจงพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัวได้ 11 พ.ค. ยันทำตามกฎหมาย
- กรมราชทัณฑ์ ยืนยันย้ายเรือนจำ “เสก โลโซ” เตรียมความพร้อมก่อนพักโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: