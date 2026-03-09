ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด

สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 160 ศพ โต้ ทรัมป์ หลังบอกว่าอิหร่านยิงผิดเอง อ้างเป็นขีปนาวุธโทมาฮอว์ก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า สื่ออิหร่านได้เปิดเผยคลิปวินาทีที่ขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนหญิงทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 160 ศพ โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตเป็นเด็กจำนวนมาก

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เป็นฝีมือของอิหร่านเอง พร้อมเหตุผลว่าอาวุธของอิหร่านไม่มีความแม่นยำ ขณะที่นายพีท เฮกเซ็ท รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ตอบเรื่องดังกล่าวว่า ทางกองทัพสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องดังกล่าว แต่ฝ่ายที่เป็นผู้ลงมือโจมตีพลเรือนคืออิหร่าน ไม่ใช่สหรัฐ

อย่างไรก็ตามสื่ออิหร่านได้เผยแพร่คลิปวินาทีดังกล่าว และอ้างว่าเป็นขีปนาวุธโทมาฮอว์ก ซึ่งเป็นอาวุธหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “วินาทีที่ผู้ก่อการร้ายอิสราเอลและสหรัฐฯตกใส่โรงเรียน”

ขณะที่ผู้สอบสวนทางทหารของสหรัฐฯให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสหรัฐฯน่าจะเป็นผู้ลงมือ แต่ยังไม่สรุปผลการสอบสวนแต่อย่างใด

