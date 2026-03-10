บันเทิง

ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุด เตรียมดำเนินคดีปกป้องศิลปิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 07:40 น.
118

ป๊อปเป้อ ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุดของ เอ็มมี่ เตรียมดำเนินคดีผู้คุกคามและใส่ร้าย เดินหน้าปกป้องศิลปิน

เพจ BNK48Shihainin ซึ่งเป็นเพจของผู้จัดการวง BNK48 (ชิไฮนิน) ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี ภายหลังจากที่มีข่าวลือว่ามีคลิปหลุดของ อรณิชชา พรหมสุภา หรือ เอ็มมี่ ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนนั้น

โดยทางเพจระบุว่า “สวัสดีค่ะ ป๊อปเป้อ พิณญาดา จึงกาญจนา ชิไฮนินวง BNK48 นะคะ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยพวกเราได้พูดคุย และดูแลเมมเบอร์ผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ได้รับทราบเรื่อง พวกเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสภาพจิตใจของเมมเบอร์เป็นสำคัญค่ะ

ขณะนี้เรื่องทั้งหมด ‘อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย’ โดยบริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการดำเนินคดีขั้นสูงสุด ต่อผู้ที่คุกคาม (Harassment) และผู้ที่ใส่ความให้ร้ายเมมเบอร์จนเกิดความเสียหาย รวมถึง การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่กล่าวหาบริษัทฯ ในทางที่เสื่อมเสียและไม่เป็นความจริง

พวกเราเข้าใจในความห่วงใยของแฟนคลับทุกท่าน และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เมมเบอร์ ทั้งนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องน้องๆเมมเบอร์อย่างดีที่สุดค่ะ”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เอ็มมี่ BNK48 ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมสตอรี่ระบุว่า “ฝากถึงคนจำนวนมากที่มาฟอลหนูเพราะ เหตุผลอะไรแบบนั้น ได้โปรดอย่าเป็นขวัญใจแกงค์ call center เลยนะคะ อย่าเชื่อคนง่ายค่ะ

ฝากถึงคนที่ทำ หนูไม่อยากเอาเรื่องใคร เราอย่ามายุ่งกันเลยดีกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดอีกครั้งนึง หนูขอดำเนินการทาง กฎหมายค่ะ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

