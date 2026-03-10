ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุด เตรียมดำเนินคดีปกป้องศิลปิน
ป๊อปเป้อ ผู้จัดการวง BNK48 เคลื่อนไหวดับข่าวลือคลิปหลุดของ เอ็มมี่ เตรียมดำเนินคดีผู้คุกคามและใส่ร้าย เดินหน้าปกป้องศิลปิน
เพจ BNK48Shihainin ซึ่งเป็นเพจของผู้จัดการวง BNK48 (ชิไฮนิน) ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี ภายหลังจากที่มีข่าวลือว่ามีคลิปหลุดของ อรณิชชา พรหมสุภา หรือ เอ็มมี่ ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนนั้น
โดยทางเพจระบุว่า “สวัสดีค่ะ ป๊อปเป้อ พิณญาดา จึงกาญจนา ชิไฮนินวง BNK48 นะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยพวกเราได้พูดคุย และดูแลเมมเบอร์ผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ได้รับทราบเรื่อง พวกเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสภาพจิตใจของเมมเบอร์เป็นสำคัญค่ะ
ขณะนี้เรื่องทั้งหมด ‘อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย’ โดยบริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการดำเนินคดีขั้นสูงสุด ต่อผู้ที่คุกคาม (Harassment) และผู้ที่ใส่ความให้ร้ายเมมเบอร์จนเกิดความเสียหาย รวมถึง การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่กล่าวหาบริษัทฯ ในทางที่เสื่อมเสียและไม่เป็นความจริง
พวกเราเข้าใจในความห่วงใยของแฟนคลับทุกท่าน และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เมมเบอร์ ทั้งนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องน้องๆเมมเบอร์อย่างดีที่สุดค่ะ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เอ็มมี่ BNK48 ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมสตอรี่ระบุว่า “ฝากถึงคนจำนวนมากที่มาฟอลหนูเพราะ เหตุผลอะไรแบบนั้น ได้โปรดอย่าเป็นขวัญใจแกงค์ call center เลยนะคะ อย่าเชื่อคนง่ายค่ะ
ฝากถึงคนที่ทำ หนูไม่อยากเอาเรื่องใคร เราอย่ามายุ่งกันเลยดีกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดอีกครั้งนึง หนูขอดำเนินการทาง กฎหมายค่ะ”
