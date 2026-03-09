มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของฉายา “นักร้องเสียงสมอง” ผู้บุกเบิกเทคนิคลูกคอแบบตะวันตกในเพลงไทย ถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 หลังรับใช้วงการดนตรีไทยมากกว่า 200 บทเพลง
วงการเพลงลูกกรุงไทยต้องพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อ มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ประจำปี พ.ศ. 2552 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเวลา 21.40 น. ของคืนวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 สิริอายุรวม 103 ปี
มัณฑนา โมรากุล ถือเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของวงการเพลงไทย เดิมมีชื่อแรกเกิดว่า “เจริญ” โดยเกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2465 ณ บ้านสวนสุพรรณ ซึ่งเป็นที่พำนักของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เธอเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน ของหลวงสิริราชทรัพย์ (ชัย โมรากุล) ข้าราชการกรมบัญชีกลาง และนางผัน โมรากุล ครูละครในบ้านสวนสุพรรณ เส้นทางชีวิตของท่านผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง จาก “เจริญ” สู่ “แสงจำเริญ” เมื่อเล่นละคร ต่อมาครูสกนธ์ มิตรานนท์ เปลี่ยนให้เป็น “จุรี” และท้ายที่สุด จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่า “มัณฑนา” เมื่อปี พ.ศ. 2485
เส้นทางศิลปินของมัณฑนาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี เมื่อได้รับการชักชวนจากพันตรีวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ให้เข้าเป็นนักร้องของวงดนตรีกรมโฆษณาการเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยถือเป็นนักร้องหญิงคนแรกของวง สิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นกว่านักร้องร่วมยุคคือเทคนิคการร้องที่ล้ำสมัย โดยเป็นนักร้องหญิงคนแรกของไทยที่นำการใช้ลูกคอแบบตะวันตกมาปรับใช้กับเพลงไทยเพื่อช่วยให้การขึ้นเสียงสูงมีความไพเราะ ซึ่งเรียกขานกันว่า “เสียงสมอง” อีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นโฆษกหญิงยุคแรกของกรมโฆษณาการอีกด้วย
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในฐานะสมาชิกวงดนตรีสุนทราภรณ์ มัณฑนาได้ฝากผลงานการขับร้องเพลงบันทึกเสียงไว้มากกว่า 200 เพลง ผลงานอันทรงเกียรติสูงสุดคือการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน” และ “ดวงใจกับความรัก” ถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานบรมราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม เมื่อปี พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ยังมีเพลงอมตะที่ตราตรึงใจผู้ฟังมากมาย อาทิ วังน้ำวน, สนต้องลม, จุฬาตรีคูณ, วังบัวบาน, สิ้นรักสิ้นสุข และบัวกลางบึง
ด้านชีวิตส่วนตัว มัณฑนาลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2494 เพื่อสมรสกับนายบุญยงค์ เกียรติวงศ์ และมีทายาทด้วยกัน 4 คน หลังจากออกจากวงการเพลง เธอและสามีได้ทำธุรกิจสร้างโรงภาพยนตร์หลายแห่ง เช่น ศรีย่าน ศรีพรสวรรค์ และศรีพรานนก จนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ทำให้ต้องเลิกกิจการ และยังเคยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “มารรัก” ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเธอทั้งประพันธ์บทและร้องเพลงประกอบเอง
ในช่วงบั้นปลายชีวิต มัณฑนายังคงร้องเพลงออกรายการโทรทัศน์เป็นครั้งคราวจนถึงปี พ.ศ. 2518 ก่อนจะตัดสินใจเลิกร้องเพลงถาวรเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่กับลูกหลานย่านถนนพุทธมณฑลสาย 2 จนกระทั่งวาระสุดท้าย การจากไปของมัณฑนา โมรากุล นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานเพลงลูกกรุงไทย แต่เสียงเพลงของท่านจะยังคงเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินสืบไป
ภาพและข้อมูลจาก : FB/ดาราภาพยนตร์
