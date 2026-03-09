บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 17:35 น.
51
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี
ภาพจาก : FB/ดาราภาพยนตร์

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของฉายา “นักร้องเสียงสมอง” ผู้บุกเบิกเทคนิคลูกคอแบบตะวันตกในเพลงไทย ถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 หลังรับใช้วงการดนตรีไทยมากกว่า 200 บทเพลง

วงการเพลงลูกกรุงไทยต้องพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อ มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ประจำปี พ.ศ. 2552 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเวลา 21.40 น. ของคืนวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569 สิริอายุรวม 103 ปี

มัณฑนา โมรากุล ถือเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของวงการเพลงไทย เดิมมีชื่อแรกเกิดว่า “เจริญ” โดยเกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2465 ณ บ้านสวนสุพรรณ ซึ่งเป็นที่พำนักของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เธอเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน ของหลวงสิริราชทรัพย์ (ชัย โมรากุล) ข้าราชการกรมบัญชีกลาง และนางผัน โมรากุล ครูละครในบ้านสวนสุพรรณ เส้นทางชีวิตของท่านผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง จาก “เจริญ” สู่ “แสงจำเริญ” เมื่อเล่นละคร ต่อมาครูสกนธ์ มิตรานนท์ เปลี่ยนให้เป็น “จุรี” และท้ายที่สุด จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่า “มัณฑนา” เมื่อปี พ.ศ. 2485

เส้นทางศิลปินของมัณฑนาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี
ภาพจาก : FB/ดาราภาพยนตร์

เส้นทางศิลปินของมัณฑนาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี เมื่อได้รับการชักชวนจากพันตรีวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ให้เข้าเป็นนักร้องของวงดนตรีกรมโฆษณาการเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยถือเป็นนักร้องหญิงคนแรกของวง สิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นกว่านักร้องร่วมยุคคือเทคนิคการร้องที่ล้ำสมัย โดยเป็นนักร้องหญิงคนแรกของไทยที่นำการใช้ลูกคอแบบตะวันตกมาปรับใช้กับเพลงไทยเพื่อช่วยให้การขึ้นเสียงสูงมีความไพเราะ ซึ่งเรียกขานกันว่า “เสียงสมอง” อีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นโฆษกหญิงยุคแรกของกรมโฆษณาการอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในฐานะสมาชิกวงดนตรีสุนทราภรณ์ มัณฑนาได้ฝากผลงานการขับร้องเพลงบันทึกเสียงไว้มากกว่า 200 เพลง ผลงานอันทรงเกียรติสูงสุดคือการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน” และ “ดวงใจกับความรัก” ถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานบรมราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม เมื่อปี พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ยังมีเพลงอมตะที่ตราตรึงใจผู้ฟังมากมาย อาทิ วังน้ำวน, สนต้องลม, จุฬาตรีคูณ, วังบัวบาน, สิ้นรักสิ้นสุข และบัวกลางบึง

ด้านชีวิตส่วนตัว มัณฑนาลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2494 เพื่อสมรสกับนายบุญยงค์ เกียรติวงศ์ และมีทายาทด้วยกัน 4 คน หลังจากออกจากวงการเพลง เธอและสามีได้ทำธุรกิจสร้างโรงภาพยนตร์หลายแห่ง เช่น ศรีย่าน ศรีพรสวรรค์ และศรีพรานนก จนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ทำให้ต้องเลิกกิจการ และยังเคยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง “มารรัก” ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเธอทั้งประพันธ์บทและร้องเพลงประกอบเอง

ในช่วงบั้นปลายชีวิต มัณฑนายังคงร้องเพลงออกรายการโทรทัศน์เป็นครั้งคราวจนถึงปี พ.ศ. 2518 ก่อนจะตัดสินใจเลิกร้องเพลงถาวรเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่กับลูกหลานย่านถนนพุทธมณฑลสาย 2 จนกระทั่งวาระสุดท้าย การจากไปของมัณฑนา โมรากุล นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานเพลงลูกกรุงไทย แต่เสียงเพลงของท่านจะยังคงเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินสืบไป

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ภาพจาก : FB/ดาราภาพยนตร์
ภาพจาก : FB/ดาราภาพยนตร์
ภาพจาก : FB/ดาราภาพยนตร์

ภาพและข้อมูลจาก : FB/ดาราภาพยนตร์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

20 วินาที ที่แล้ว
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

53 นาที ที่แล้ว
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูก สรุป ข่าว

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด &quot;เศียรพระในรากไม้&quot; ชาวเน็ตจับผิด &quot;ปูนยังไม่แห้ง&quot; หวังเคลมไทย? ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด เศียรพระในรากไม้ ชาวเน็ตจับผิด ปูนยังไม่แห้ง หวังเคลมไทย?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ ข่าว

เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน เอเชียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่านจ่อคุก-โทษประหาร หลังตกรอบเอเชียนคัพ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอจิรรุจน์&quot; เตือนภัย &quot;ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ&quot; เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา ข่าว

“หมอจิรรุจน์” เตือนภัย “ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ” เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียก “อรรถพล” ถกด่วน รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน &quot;โมจตาบา&quot; ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก ข่าวภูมิภาค

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร บันเทิง

พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บาเลนทรา ชาห์” อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย Malignant Hyperthermia คือ ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ฝันร้ายของหมอดมยาที่ทำนักธุรกิจหนุ่มช็อก สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก Malignant Hyperthermia ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ใครเสี่ยงเป็นบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ในอดีต 9 มีนาคม 1945 ข่าว

ครบรอบ 81 ปี “คืนหิมะดำ” ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ “นองเลือดสุดในประวัติศาสตร์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา &quot;นครชัย&quot; อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ข่าวการเมือง

ด่วน! คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ตัดสิทธิ์ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกรักษาขี้เหล้า คนติดยาเสพติด ข่าว

หมอสุดทน! วอนเลิกรักษาฟรี “เคสขี้เหล้า-ติดยา” เสียดายภาษี เลือดบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 17:35 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
นักธุรกิจทำจมูก สรุป

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button