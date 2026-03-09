ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 10:36 น.
ราคาน้ำมันดิบ พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รับข่าวสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอล อิหร่านขู่สวน ดันราคาแตะ 200 เหรียญ

ขณะนี้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นโดยไม่มีท่าทีสงบ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นกว่า 20% แตะระดับสูงสุดที่ 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะอยู่ที่ประมาณ 107.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สาเหตุมาจากความกังวลเรื่องการขาดแคลนพลังงาน หลังเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา

ผลจากการสู้รบทำให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการทำให้การขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก ซึ่งกระทบต่อปริมาณน้ำมันถึง 1 ใน 5 ของโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่มโอเปกอย่าง อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต ต้องลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากไม่มีเส้นทางระบายสินค้า นอกจากนี้ อิสราเอลยังได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่าน ทั้งคลังเก็บน้ำมันและศูนย์ขนถ่ายในกรุงเตหะรานและ จ.อัลบอร์ซ ขณะที่อิหร่านถูกกล่าวหาว่าโจมตีโรงงานพลังงานในกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และคูเวตเช่นกัน

กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นจากคลังเก็บน้ำมันที่ถูกโจมตีโดยกองกำลังร่วมสหรัฐฯ-อิสราเอล ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Vahid Salemi)

ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กลับแสดงท่าทีไม่กังวลต่อราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น โดยระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ราคาน้ำมันระยะสั้น ซึ่งจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อการทำลายล้างภัยคุกคามนิวเคลียร์ของอิหร่านสิ้นสุดลง ถือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยและสันติภาพของสหรัฐฯ และโลก มีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดเป็นอย่างอื่น”

อย่างไรก็ตาม กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ได้ออกมาขู่ว่าจะโจมตีโรงงานพลังงานทั่วภูมิภาค และเตือนว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงถึง 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากสหรัฐฯ และอิสราเอลยังไม่หยุดโจมตี สถานการณ์นี้ส่งผลให้ ตลาดหุ้นเอเชียดิ่งลงเหวในเช้าวันจันทร์ โดยดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นร่วงกว่า 7% ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ดิ่งลงกว่า 8% และฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลงเกือบ 3% รวมถึงตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่สัญญาล่วงหน้าปรับตัวลดลงเช่นกัน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าหากราคาน้ำมันสูงขึ้น 10% อย่างต่อเนื่อง จะดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.4% และฉุดเศรษฐกิจโลกโตลดลง 0.15% ขณะที่ นายซาอัด อัล-คาบี รัฐมนตรีพลังงานของกาตาร์ เตือนว่าผู้ผลิตในภูมิภาคอาจต้องประกาศเหตุสุดวิสัยและหยุดการผลิต ซึ่งอาจดันราคาแตะ 150 ดอลลาร์ โดยระบุว่า “เราคาดว่าทุกคนที่ยังไม่ได้ประกาศเหตุสุดวิสัย จะทำเช่นนั้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไป”

ที่มา: ALJAZEERA

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ

