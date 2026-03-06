ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:51 น.
66
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร

ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ไซซ์มินิ ประกาศลาวงการกะทันหัน หลังโลดแล่นมา 3 ปีครึ่ง เผยร่างกายพังแบกรับความเหนื่อยล้าไม่ไหว ผันตัวยึดอาชีพสาวอาบน้ำ ยันไม่หวนคืนวงการหน้ากล้องแน่นอน

แฟนคลับหนุ่ม ๆ ถึงกับใจหาย หลังนางเอก AV สาวชื่อดัง ยูกะ อิจิอิ (Yuka Ichii) สาวคัพ D ไซซ์มินิ วัย 21 ปี ประกาศยุติบทบาทในวงการกะทันหัน ปิดฉากการทำงานโลดแล่นมานานกว่า 3 ปีครึ่ง โดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายในตอนนี้มาถึงขีดจำกัดแล้วต้องขอหยุดพักและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ยูกะโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ประกาศขอออกจากการเป็นนักแสดง AV อย่างเป็นทางการ พร้อมขอบคุณแฟนเพลงและทีมงานที่คอยสนับสนุน เธอยอมรับว่าช่วงเวลา 3 ปีครึ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและมีความสุขมาก

“วันนี้ฉันเกษียณจากการเป็นนักแสดง AV อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ขอขอบคุณจากหัวใจถึงแฟน ๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาตลอด รวมถึงทีมงานทุกท่านที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอมาด้วยนะคะ ตลอด 3 ปีครึ่งที่ผ่านมา สนุกมากเลยค่ะ!”

ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-8
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka

สาเหตุหลักที่ทำให้เธอตัดสินใจหันหลังให้หน้ากล้อง คือ ความเหนื่อยล้าทางร่างกายที่สะสมจนถึงจุดสูงสุด ทำให้ต้องยกเลิกคิวถ่ายทำทั้งหมด รวมถึงโปรเจกต์ใหญ่ในเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วย

ขณะที่ อิจิเคน คันชุนอากิ กูรูด้านวงการ AV ญี่ปุ่น เผยว่า การลาออกครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเธอไม่ดัง แต่เพราะความเหนื่อยล้าที่สะสมมานาน ยูกะจึงเลือกผันตัวไปทำงานเป็นสาวอาบน้ำในย่านโยชิวาระ กรุงโตเกียว

อย่างไรก็ดี ยูกะ เปิดบัญชี X ใหม่สื่อสารกับแฟน ๆ ว่า งานในสายอาชีพใหม่นี้มีตารางงานที่ไม่แน่นเท่าเดิม ทำให้เธอไม่ต้องใช้พละกำลังมากเกินไปและรู้สึกผ่อนคลายกว่าเดิมมาก และย้ำชัดว่าจะไม่มีวันกลับมาถ่ายหนัง AV อีกแน่นอน

สำหรับ ยูกะ อิจิอิ เริ่มต้นเส้นทางในวงการหนังผู้ใหญ่ตั้งแต่วัย 18 ปี ในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 คาแรคเตอร์ของของสาวน้อยมาในลุคสดใสและเป็นธรรมชาติ ประกอบกับใบหน้าที่อ่อนหวานทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ

ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-9
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-3
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-10
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-5
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-11
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-6
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV-4
ภาพจาก Instagram : @ichii_yuuka

ข้อมูลจาก : setn

