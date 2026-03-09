ข่าวต่างประเทศ

ตัวแม่ AV “มาเรีย นากาอิ” คลอดลูกชายแล้ว! เปิดใจวิถีซิงเกิลมัม ยืนยันไม่ทิ้งวงการ

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 17:01 น.
94
ตัวแม่ AV "มาเรีย นากาอิ" คลอดลูกชายแล้ว
ภาพจาก : IG/Maria Nagai (永井マリア)

วงการ AV ญี่ปุ่นขอแสดงความยินดี! มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นักแสดงสาวระดับตัวท็อป วัย 29 ปี ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ประกาศจุดยืนสุดสตรอง ขอเลี้ยงลูกคนเดียวและไม่ทิ้งงานแสดงที่เธอรัก

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 มาเรีย นากาอิ ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจเป็นรูปมือของทารกน้อย พร้อมแจ้งข่าวดีว่าเธอได้คลอดลูกชายคนแรกสำเร็จ โดยมีน้ำหนักแรกเกิดถึง 3,408 กรัม สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูก

กว่าจะได้เห็นหน้าลูกไม่ง่าย! มาเรียเปิดเผยเบื้องหลังการคลอดว่า เธอมีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ทำให้แพทย์วางแผนจะใช้ยากระตุ้นคลอด แต่เนื่องจากปากมดลูกไม่เปิดจึงต้องเลื่อนออกไป สุดท้ายธรรมชาติจัดสรร เธอเริ่มเจ็บครรภ์เองในช่วงเช้าตรู่ และต้องอดทนต่อความเจ็บปวดนานเกือบ หนึ่งวันเต็ม ก่อนจะคลอดเจ้าตัวน้อยออกมาดูโลกในเวลาประมาณ 06.15 น.

วงการ AV ญี่ปุ่นขอแสดงความยินดี! มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นักแสดงสาวระดับตัวท็อป วัย 29 ปี
ภาพจาก : IG/Maria Nagai (永井マリア)

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 มาเรียเคยสร้างความฮือฮาด้วยการโพสต์ภาพในชุดบิกินีสีฟ้าที่เผยให้เห็นหน้าท้องนูนชัดเจน ประกาศว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และเข้าสู่ไตรมาสที่สองแล้ว ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับที่มีผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 2 ล้านคน

สำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องพ่อของเด็ก มาเรียได้ออกมาเปิดใจผ่าน YouTube เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ว่า พ่อของลูกเป็น ชายหนุ่มญี่ปุ่นทั่วไป (นอกวงการ) แต่เธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่แต่งงาน และขอเลือกบทบาทการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง

ข่าวดีที่สุดสำหรับแฟนคลับคือ มาเรียยืนยันหนักแน่นว่า “จะไม่เลิกแสดง” เธอย้ำว่าเธอรักอาชีพนี้มาก และตั้งใจจะทำงานในวงการ AV ต่อไป “ตลอดชีวิต” ตราบเท่าที่ยังมีคนให้การสนับสนุน โดยหลังจากนี้เธอจะทำหน้าที่แม่ควบคู่ไปกับการทำงาน โดยสัญญาว่าจะดูแลสุขภาพและไม่ฝืนร่างกายจนเกินไป

ภาพจาก : IG/Maria Nagai (永井マリア)

งานนี้แฟนๆ ต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างล้นหลาม พร้อมรอชมผลงานการกลับมาของเธอในฐานะ “คุณแม่สุดแซ่บ” อย่างใจจดใจจ่อ!

ภาพจาก : IG/Maria Nagai (永井マリア)

ข้อมูลจาก : @nagaimariaofficial1218, NTT Docomo, Yahoo!

