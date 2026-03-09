ตัวแม่ AV “มาเรีย นากาอิ” คลอดลูกชายแล้ว! เปิดใจวิถีซิงเกิลมัม ยืนยันไม่ทิ้งวงการ
วงการ AV ญี่ปุ่นขอแสดงความยินดี! มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นักแสดงสาวระดับตัวท็อป วัย 29 ปี ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ประกาศจุดยืนสุดสตรอง ขอเลี้ยงลูกคนเดียวและไม่ทิ้งงานแสดงที่เธอรัก
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 มาเรีย นากาอิ ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจเป็นรูปมือของทารกน้อย พร้อมแจ้งข่าวดีว่าเธอได้คลอดลูกชายคนแรกสำเร็จ โดยมีน้ำหนักแรกเกิดถึง 3,408 กรัม สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูก
กว่าจะได้เห็นหน้าลูกไม่ง่าย! มาเรียเปิดเผยเบื้องหลังการคลอดว่า เธอมีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ทำให้แพทย์วางแผนจะใช้ยากระตุ้นคลอด แต่เนื่องจากปากมดลูกไม่เปิดจึงต้องเลื่อนออกไป สุดท้ายธรรมชาติจัดสรร เธอเริ่มเจ็บครรภ์เองในช่วงเช้าตรู่ และต้องอดทนต่อความเจ็บปวดนานเกือบ หนึ่งวันเต็ม ก่อนจะคลอดเจ้าตัวน้อยออกมาดูโลกในเวลาประมาณ 06.15 น.
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 มาเรียเคยสร้างความฮือฮาด้วยการโพสต์ภาพในชุดบิกินีสีฟ้าที่เผยให้เห็นหน้าท้องนูนชัดเจน ประกาศว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และเข้าสู่ไตรมาสที่สองแล้ว ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับที่มีผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 2 ล้านคน
สำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องพ่อของเด็ก มาเรียได้ออกมาเปิดใจผ่าน YouTube เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ว่า พ่อของลูกเป็น ชายหนุ่มญี่ปุ่นทั่วไป (นอกวงการ) แต่เธอตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่แต่งงาน และขอเลือกบทบาทการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง
ข่าวดีที่สุดสำหรับแฟนคลับคือ มาเรียยืนยันหนักแน่นว่า “จะไม่เลิกแสดง” เธอย้ำว่าเธอรักอาชีพนี้มาก และตั้งใจจะทำงานในวงการ AV ต่อไป “ตลอดชีวิต” ตราบเท่าที่ยังมีคนให้การสนับสนุน โดยหลังจากนี้เธอจะทำหน้าที่แม่ควบคู่ไปกับการทำงาน โดยสัญญาว่าจะดูแลสุขภาพและไม่ฝืนร่างกายจนเกินไป
งานนี้แฟนๆ ต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างล้นหลาม พร้อมรอชมผลงานการกลับมาของเธอในฐานะ “คุณแม่สุดแซ่บ” อย่างใจจดใจจ่อ!
ข้อมูลจาก : @nagaimariaofficial1218, NTT Docomo, Yahoo!
