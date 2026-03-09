ภูมิใจไทย เล็งควบ ‘ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม’ พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน
ภูมิใจไทย เร่งผลักดันกฎหมาย รวมกระทรวงท่องเที่ยว-วัฒนธรรม แยกกระทรวงกีฬา พร้อมชูนโยบายลดค่าไฟเหลือ 3 บาท ยันแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องด่วน
แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านนิติบัญญัติของพรรค โดยเน้นย้ำภารกิจสำคัญในการผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีกฎหมายเร่งด่วนที่เตรียมผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหลายฉบับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้
หนึ่งในกฎหมายฉบับแรกๆ ที่พรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอคือ การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง โดยจะมีการยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อโอนย้ายงานด้านการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากเล็งเห็นว่าภารกิจมีความสอดคล้องกัน ส่วนกระทรวงกีฬาจะถูกแยกออกมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยยังเตรียมผลักดันร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต หรือที่เรียกว่ากฎหมายซูเปอร์ไลเซนส์ (Super License) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เช่น การก่อสร้างโรงงาน โรงแรม หรือสปา ให้สามารถดำเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นข้อเสนอของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยตั้งเป้าให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน
อีกหนึ่งกฎหมายคือ ร่าง พ.ร.บ.บ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งวางกรอบเวลาการผลักดันให้สำเร็จภายใน 1 ปี กฎหมายฉบับนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกจัดสรรภาษีของตนเองจำนวน 30% กลับไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดหรือพื้นที่ที่ต้องการได้โดยตรง พร้อมทั้งสร้างกลไกการตรวจสอบภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ยิ่งกว่า ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณผิดประเภท และยังมีการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัดเพียงแค่ 2 วาระ
ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนด้านพลังงาน รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย เตรียมประกาศลดค่าไฟฟ้าทันทีสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยแรก ให้จ่ายหน่วยละ 3 บาท โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 3-6 เดือน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า ให้มีผู้ให้บริการหลายรายคล้ายกับค่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและได้รับประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น แหล่งข่าวระบุว่าทางพรรคยังไม่ได้จัดให้เป็นวาระเร่งด่วนในขณะนี้ เนื่องจากมองว่าไม่ใช่ปัญหาปากท้องหรือความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

