ภาพปัจจุบัน "เฉินกว้านซี" อายุ 49 ปี หมดคราบหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 10:30 น.
86
อดีตพระเอกและแฟชั่นไอคอนขวัญใจยุค 2000 อย่าง “เฉินกว้านซี” (Edison Chen) ในวัย 45 ปี กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องผลงานหรือความหล่อเหลา ทว่ารูปลักษณ์ปัจจุบันในมาด “คุณพ่อ” ของเขาทำเอาชาวเน็ตถึงกับต้องขยี้ตา

เมื่อไม่นานมานี้ เฉินกว้านซี พร้อมด้วยภรรยาคนสวย “ฉินซูเพ่ย” (Qin Shupei) ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ 9 ขวบให้กับน้อง “Alaia” ลูกสาวสุดที่รัก ณ คฤหาสน์หรูริมทะเล โดยมีครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมยินดีอย่างอบอุ่น

ภาพบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความน่ารัก มีช็อตที่เฉินกว้านซีบีบแก้มลูกสาวด้วยความเอ็นดูขณะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ และร่วมกันหอมแก้มลูกสาวพร้อมกับภรรยา

สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตเป็นพิเศษคือรูปลักษณ์ของเฉินกว้านซีในวันนั้น เขาปรากฏตัวในชุดเสื้อยืดสกรีนลายการ์ตูนรูปน้อง Alaia มาพร้อมกับทรงผมที่ปล่อยยุ่งเหยิงไม่ได้เซ็ต และไว้หนวดเครา ซึ่งชาวเน็ตจีนต่างลงความเห็นว่าลุคนี้ดูแผ่รังสีความเป็น “คุณพ่อ” ออกมาแบบเต็มแม็กซ์

ภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสจนชาวเน็ตนำไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเปลี่ยนแปลง หลายคนนำภาพปัจจุบันของเขาไปเทียบกับนักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่าง “เฉินซวินฉี” (Frankie Chan) และนักร้องระดับตำนาน “หลินจื่อเสียง” (George Lam) หลายคนแปลกใจที่อดีตหนุ่มหล่อเบ้าหน้าฟ้าประทานกลับมีริ้วรอยแห่งวัยชัดเจนขนาดนี้ทั้งที่อายุยังไม่ถึง 50 ปี ถึงขั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ติดตลกว่า “ในที่สุดฉันก็มีโอกาสหล่อกว่าเขาแล้ว!”

“เฉินซวินฉี” Frankie Chan

ความสุขที่เรียบง่ายของคนเป็นพ่อ แม้จะถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตา แต่แฟนคลับก็เข้าใจดีว่า ปัจจุบันเฉินกว้านซีทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารแบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์ของตัวเอง และให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง เขาจึงเลือกที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆ เมื่ออยู่นอกเวลางาน

ส่วนน้อง Alaia เจ้าของวันเกิดนั้น ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชื่นชมว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววสวยได้สัดส่วนเหมือนคุณแม่นางแบบ และเริ่มมีออร่าความเป็นสาววัยรุ่นแล้วครับ

บันเทิง

