ภาพปัจจุบัน “เฉินกว้านซี” อายุ 49 ปี หมดคราบหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว

หมดคราบอดีตหนุ่มฮอต ภาพปัจจุบัน “เฉินกว้านซี” อายุ 49 ปี ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว ร่วมงานวันเกิดลูกสาว
อดีตพระเอกและแฟชั่นไอคอนขวัญใจยุค 2000 อย่าง “เฉินกว้านซี” (Edison Chen) ในวัย 45 ปี กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องผลงานหรือความหล่อเหลา ทว่ารูปลักษณ์ปัจจุบันในมาด “คุณพ่อ” ของเขาทำเอาชาวเน็ตถึงกับต้องขยี้ตา
เมื่อไม่นานมานี้ เฉินกว้านซี พร้อมด้วยภรรยาคนสวย “ฉินซูเพ่ย” (Qin Shupei) ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ 9 ขวบให้กับน้อง “Alaia” ลูกสาวสุดที่รัก ณ คฤหาสน์หรูริมทะเล โดยมีครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมยินดีอย่างอบอุ่น
ภาพบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความน่ารัก มีช็อตที่เฉินกว้านซีบีบแก้มลูกสาวด้วยความเอ็นดูขณะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ และร่วมกันหอมแก้มลูกสาวพร้อมกับภรรยา
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตเป็นพิเศษคือรูปลักษณ์ของเฉินกว้านซีในวันนั้น เขาปรากฏตัวในชุดเสื้อยืดสกรีนลายการ์ตูนรูปน้อง Alaia มาพร้อมกับทรงผมที่ปล่อยยุ่งเหยิงไม่ได้เซ็ต และไว้หนวดเครา ซึ่งชาวเน็ตจีนต่างลงความเห็นว่าลุคนี้ดูแผ่รังสีความเป็น “คุณพ่อ” ออกมาแบบเต็มแม็กซ์
ภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสจนชาวเน็ตนำไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเปลี่ยนแปลง หลายคนนำภาพปัจจุบันของเขาไปเทียบกับนักแสดงและผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่าง “เฉินซวินฉี” (Frankie Chan) และนักร้องระดับตำนาน “หลินจื่อเสียง” (George Lam) หลายคนแปลกใจที่อดีตหนุ่มหล่อเบ้าหน้าฟ้าประทานกลับมีริ้วรอยแห่งวัยชัดเจนขนาดนี้ทั้งที่อายุยังไม่ถึง 50 ปี ถึงขั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ติดตลกว่า “ในที่สุดฉันก็มีโอกาสหล่อกว่าเขาแล้ว!”
ความสุขที่เรียบง่ายของคนเป็นพ่อ แม้จะถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตา แต่แฟนคลับก็เข้าใจดีว่า ปัจจุบันเฉินกว้านซีทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารแบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์ของตัวเอง และให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง เขาจึงเลือกที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆ เมื่ออยู่นอกเวลางาน
ส่วนน้อง Alaia เจ้าของวันเกิดนั้น ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชื่นชมว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววสวยได้สัดส่วนเหมือนคุณแม่นางแบบ และเริ่มมีออร่าความเป็นสาววัยรุ่นแล้วครับ
