ข่าวต่างประเทศ

ด่วน อิหร่านทะเลเพลิง ถล่มคลังน้ำมันเตหะราน ควันดำพิษปกคลุมเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 20:14 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 20:14 น.
62

ระทึกตะวันออกกลาง! อิหร่านจ่อตั้ง “ผู้นำสูงสุด” คนใหม่ ท่ามกลางทะเลเพลิงคลังน้ำมันเตหะราน ขณะที่สงครามลามทั่วภูมิภาค

สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ดำเนินเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน ได้ขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาคอ่าวอาหรับ ทั้งเลบานอน คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองภายในของอิหร่านที่กำลังเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งสำคัญ

อิหร่านเคาะชื่อ “ผู้นำสูงสุด” คนใหม่ ท้าทายคำขู่อิสราเอล

มีรายงานว่า สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่าน ได้บรรลุข้อตกลงในการเลือกบุคคลที่จะก้าวขึ้นมาเป็น “ผู้นำสูงสุด” คนใหม่ แทนที่อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ที่เสียชีวิตจากการโจมตีร่วมของสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน

สมาชิกสภาฯ ระบุว่าขณะนี้รอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น แม้ว่าก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลจะออกมาขู่กวาดล้างและพุ่งเป้าโจมตีผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนก็ตาม

คลังน้ำมันเตหะรานถูกถล่ม ควันดำพิษปกคลุมเมือง

ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงของสหรัฐฯ และอิสราเอล มุ่งเป้าไปที่คลังน้ำมันในจังหวัดเตหะรานและอัลบอร์ซ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้รุนแรงและมีควันดำทะมึนปกคลุมทั่วท้องฟ้ากรุงเตหะรานจนชาวเมืองระบุว่า “เหมือนดวงอาทิตย์หายไป”

นอกจากความหวาดกลัวต่อเสียงระเบิดแล้ว ประชาชนยังกังวลเรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอากาศและฝุ่นผงสีดำที่ตกลงมาพร้อมกับฝน ทำให้มีการส่งต่อคำแนะนำให้สวมหน้ากาก N95 และหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน ขณะเดียวกัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศก็ถูกจำกัดอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตนี้ ชาวเมืองเตหะรานบางส่วนระบุว่า พวกเขายอมเสี่ยงตายจากลูกระเบิด ดีกว่าต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกปราบปรามในเรือนจำของรัฐบาล

ต่อมาอิหร่านเอาคืน ถล่มโรงผลิตน้ำจืดในอ่าวอาหรับ ยิงขีปนาวุธโจมตีข้ามประเทศ โดยพุ่งเป้าไปที่ “โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล” ในประเทศบาห์เรน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านในภูมิภาคทะเลทราย โดย รมว.ต่างประเทศอิหร่านอ้างความชอบธรรมว่า สหรัฐฯ เป็นผู้สร้างบรรทัดฐานนี้ก่อน จากการทิ้งระเบิดใส่โรงผลิตน้ำจืดของอิหร่านบนเกาะเกชม

Flames rise from an oil storage facility south of the capital Tehran as strikes hit the city during the U.S.–Israel military campaign, Iran, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

ไฟสงครามลาม “คูเวต-ยูเออี-เลบานอน”

ผลกระทบจากสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอิหร่าน แต่ยังลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไ

  • เลบานอน

การปะทะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทวีความรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 394 ราย (รวมถึงเด็ก 83 ราย และผู้หญิง 42 ราย) โรงพยาบาลในพื้นที่ตอนใต้ต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ท่ามกลางคำสั่งอพยพของกองทัพอิสราเอล

  • คูเวต

เกิดเหตุโดรนอิหร่านพุ่งชนอาคารสถาบันประกันสังคมใจกลางคูเวตซิตี้ในช่วงข้ามคืน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่บนตึกระฟ้า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้

  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

กระทรวงมหาดไทยประกาศเตือนภัยภัยคุกคามจากขีปนาวุธและสั่งให้ประชาชนหาที่หลบภัย แม้ถนนหนทางในดูไบจะยังคงมีการสัญจร แต่ก็เงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากเมื่อวันก่อนมีโดรนตกใกล้สนามบินดูไบ และมีเศษซากขีปนาวุธตกใส่รถยนต์จนทำให้ชาวปากีสถานเสียชีวิต 1 ราย ส่งผลให้สายการบิน Oman Air ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยังหลายประเทศในอ่าวอาหรับจนถึงวันที่ 15 มีนาคม

Israeli tanks are parked in a staging area in northern Israel near the border with Lebanon, Israel, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)

อิสราเอลอ้างความชอบธรรม – ทูตอิหร่านเตือนอังกฤษ

ประธานาธิบดีไอแซก เฮอร์ซอก ของอิสราเอล ออกมาปกป้องปฏิบัติการทางทหาร โดยอ้างว่าอิหร่านกำลังเร่งซ่องสุมขีปนาวุธวิถีโค้งกว่า 20,000 ลูก และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ อิสราเอลจึงมี “ความชอบธรรมอย่างเต็มที่” ในการป้องกันตนเอง

ด้าน นายซาอิด อาลี มูซาวี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักร ได้ออกมาเตือนรัฐบาลอังกฤษให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด และอย่าเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยตรง มิฉะนั้นอิหร่านจะใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตอบโต้เช่นกัน

นอกจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว ยังมีรายงานเหตุลอบวางระเบิดขนาดเล็กบริเวณด้านหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งแม้จะไม่มีผู้บาดเจ็บ แต่ตำรวจคาดว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบัน

A woman walks past a cordoned-off area damaged during an airstrike in Tel Aviv, Israel, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

1 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน อิหร่านทะเลเพลิง ถล่มคลังน้ำมันเตหะราน ควันดำพิษปกคลุมเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/3/69 คัดให้แล้ว เจาะ 2 ตัวตรง จดก่อนเกลี้ยงแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดับคาโรงพัก! สาววัย 23 ขี่จยย.ล้มกู้ภัยนึกว่าเมา หามส่งตำรวจทิ้งไว้จนสิ้นใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบหน้าเบี้ยว บันเทิง

แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอลปูพรมถล่มสนามบินอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มสนามบินอิหร่าน ไฟลุกท่วมท้องฟ้าแดงเพลิง ยอดตายพุ่งไม่หยุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูกคลีนิกดัง ข่าว

นักธุรกิจหนุ่มช็อก! เสี่ยงเป็นเจ้าชายนิทรา-ไตวาย หลังทำจมูกคลินิกดัง 4.8 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายผู้นำอิหร่าน คอนโดหรู ลอนดอน ข่าวต่างประเทศ

แฉ “ลูกชายคาเมเนอี” ซุกคอนโดหรูลอนดอน 2200 ล้าน เล็งตรงสถานทูตอิสราเอล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โค้ชส้ม คู่กรณี ไฮโซน้ำหวาน เผยสาเหตุจับหน้าอก ท้าเปิดคลิปพิสูจน์ ยินดีออกโหนกระแส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมชีอะห์ไทย 200 คน รวมตัววางดอกไม้ ข่าว

ชีอะห์ไทย 200 ชีวิตอาลัย “คาเมเนอี” หน้าสถานทูตอิหร่าน ท่ามกลางไฟสงครามอย่างสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชำแหละ 5 เหตุผล คนอิหร่าน ไม่ลุกฮือล้มรัฐอิสลาม ตามคำยุ “ทรัมป์”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า สื่อนอกตีแผ่ จอม กัมปนาท อดีตบิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน เศรษฐกิจ

สรุปดราม่า บิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาห์ โพสต์เศร้าอาลัยแม่มุกดาเสียชีวิต ข่าว

บีบหัวใจ! ลูกสาวมุกดา บุญทอง โพสต์ส่งแม่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ อ่านแล้วน้ำตาซึม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ล่าสุด 8 มีนาคม 2569 ข่าว

เขย่าต่อเนื่อง! เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2.9 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มฟรีแลนซ์ ถูกหลอกรีวิวสินค้า ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มถูกหลอกรีวิวสินค้า ก่อนเจอขังรวมตึกสแกมเมอร์ 5 วัน 6 คืน เผยนาทีรอดตาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าคิด “อาจารย์ลอย” ฟาดแรงเตรียมตัวดีแค่ไหนก็พัง ถ้าคนจัดสอบโง่เบอร์นี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิตเลอร์ บันเทิง

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิสเตอร์ ใบหน้าเปี่ยมศรัทธา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องแพรว สาวเสิร์ฟหางดง ข่าวอาชญากรรม

หดหู่คดีสาวเสิร์ฟวัย 21 ดับสลด แม่กรีดร้องลั่นโรงพัก พ่อช็อกลูกเรียบร้อยไม่เคยมีศัตรู

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทอง เสียชีวต บันเทิง

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง ดารายุค 90 ภรรยา หนึ่ง นึกคิด มะเร็งคร่าชีวิต หลังสู้มานาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย Line News

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย ข่าว

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก เยี่ยม เด๋อ ยังร้องไห้ พูดไม่ได้ ข่าวดารา

ฟังแล้วจุก! จตุรงค์ เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา รู้ข่าว ร้องไห้-พูดไม่ได้ ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.นันทนา” สับเละ! สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ตราบาปกระทรวงศึกษาธิการ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 20:14 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 20:14 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 16 มีนาคม 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/3/69 คัดให้แล้ว เจาะ 2 ตัวตรง จดก่อนเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569

ดับคาโรงพัก! สาววัย 23 ขี่จยย.ล้มกู้ภัยนึกว่าเมา หามส่งตำรวจทิ้งไว้จนสิ้นใจ

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบหน้าเบี้ยว

แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
Back to top button