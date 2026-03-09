LLOUD สั่งให้หยุดเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิด “ลิซ่า” ละเมิดความเป็นส่วนตัว
ค่าย LLOUD สั่งให้หยุดเผยแพร่กล้องวงจรปิด ลิซ่า BLACKPINK ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว พร้อมดำเนินการตามนโยบายเพื่อปกป้องศิลปิน
จากกรณีที่มีการนำภาพกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพของลิซ่า ลลิษา มโนบาล มาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อโปรโมตร้านค้าหรือสินค้าตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทางค่าย LLOUD ค่ายต้นสังกัดและค่ายที่มีลิซ่าเป็น CEO บริหาร ได้ออกมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า “พวกเราทราบดีถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และ ความปลอดภัยของลิซ่า ซึ่งรวมไปถึงการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดในโลกออนไลน์ และ บุคคลที่กล่าวอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อนำไปใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการของตน
พวกเราขอให้หยุดการแสวงหา หาครอบครอง การเผยแพร่ และยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว ทาง LLOUD จะดำเนินตามนโยบายที่จำเป็นเพื่อปกป้องศิลปินของเราต่อไป
ขอบคุณแฟนคลับและขอบคุณที่ให้เคารพและความใส่ใจ”
