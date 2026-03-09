ข่าวอาชญากรรม

ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:15 น.
167
คดีน้องแพรว หางดง วันนี้
แฟ้มภาพ

ความจริงปรากฏ! ตำรวจหางดงโชว์ฝีมือลากคอ “นายปอนด์” ฆาตกรโหดฆ่ารัดคอสาวเสิร์ฟวัย 21 ปี หมกบ้านสวนลำไย ที่แท้เป็นแฟนของลูกพี่ลูกน้องผู้ตาย สารภาพเกิดอารมณ์เปลี่ยวบุกห้องหวังขืนใจแต่เหยื่อสู้จึงใช้สายไฟรัดคอจนสิ้นใจ ก่อนจัดฉากลบเหยื่อและสวมบทพยานผู้บริสุทธิ์ สุดท้ายหนีไม่พ้นเงื้อมมืออาญา

จากการแถลงผลการจับกุมเมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายภาณุวัฒน์ หรือ “ปอนด์” อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาฆาตกรรม น.ส.อุษา หรือ “น้องแพรว” โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตนเองมีความสัมพันธ์เป็นพี่เขยของผู้ตาย และทำงานดูแลสวนลำไยในที่เกิดเหตุ ในคืนวันที่ 6 มี.ค. หลังจากดื่มเหล้าจนมึนเมาได้เกิดอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรง จึงตัดสินใจลอบเข้าห้องพักของผู้ตายหวังจะล่วงละเมิดทางเพศ

นาทีอำมหิตผู้ก่อเตุระบุว่า ได้ใช้ผ้าห่มคลุมตัวเหยื่อเพื่อไม่ให้เห็นหน้า แต่ผู้ตายขัดขืนและร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจจึงใช้มือบีบคอและคว้า “สายไฟเครื่องหนีบผม” มารัดคอจนแพรวแน่นิ่งไป หลังจากนั้นได้ถอดกางเกงออกหวังจะข่มขืน แต่อ้างต่อมาว่า เมื่อพบผู้ตายกำลังมีประจำเดือนจึงหยุดการกระทำ

นททีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปยังที่เกิดเหตุพบศพน้องแพรวเสียชีวิตสลด
ภาพ @มูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมจุดกัญยาณีสารภี

หลังลงมือฆาตกรรม ฆาตกรรายนี้ไม่ได้หลบหนีไปทันที แต่กลับใช้เวลาจัดฉากอำพรางคดีอย่างใจเย็น นำทินเนอร์มาเช็ดลายนิ้วมือตามลูกบิดประตู และพังประตูลูกบิดบ้านอีกหลังเพื่อโยนความผิดให้ “โจรชิงทรัพย์”

ระหว่างเดินออกจากบ้านพบไรเดอร์มาส่งของพอดี นายปอนด์ยังควักเงินจากกระเป๋าผู้ตายออกมาจ่ายค่าของ 200 บาทเพื่อไม่ให้ไรเดอร์สงสัย ในช่วงแรกที่พบศพ นายปอนด์ยังสวมรอยเป็น “พยาน” เดินทางมาให้การกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ จนกระทั่งชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมจนนำไปสู่การจับกุม

ขณะที่บรรยากาศที่ สภ.หางดง เต็มไปด้วยความโกลาหล เมื่อครอบครัวของผู้ตายทราบข่าวว่าคนร้ายคือคนใกล้ชิด มารดาน้องแพรวถึงกับกรีดร้องแทบขาดใจ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเดินทางมาปิดล้อมสถานีตำรวจเพื่อรอดูหน้าผู้ต้องหาพร้อมตะโกนสาปแช่งในการกระทำที่เหี้ยมโหด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และเตรียมนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่เกิดเหตุต่อไป ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรุมประชาทัณฑ์

ขอบคุณคลิปจาก : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น

ทีมพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสภาพศพสาวเสิร์ฟ อายุ 21 ปีที่พบในหางดง
ภาพ @มูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมจุดกัญยาณีสารภี
พบศพพนักงานคาราโอเกะเปลือยท่อนล่าง หลังเงียบหายไป 3 วัน
ภาพ @มูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมจุดกัญยาณีสารภี
ตำรวจสถานีหางดงเปิดการสอบสวนคดีฆาตกรรม
ภาพ @มูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมจุดกัญยาณีสารภี
ชาวบ้านที่มารอดูหน้าผู้ต้องหาบริเวณหน้าโรงพักหางดง เชียงใหม่
แฟ้มภาพ
อำเภอเวียงแหง อยู่ไกลติดชายแดนพม่ารู้จักในนาม เมืองลับแลแห่งเชียงใหม่
แฟ้มภาพ

อ่านข่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

25 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

27 นาที ที่แล้ว
ดราม่าวงแตก! &quot;จอย T-Skirt&quot; เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา &quot;กิ๊ฟ-มาร์&quot; บันเทิง

ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เยียวยาเหตุชายแดนไทย-กัมพูชาครบแล้วทุกครัวเรือน 3.3 พันล้านบาท

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล รวม 292 เสียง ไร้ “พรรคกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์” ร่วม

51 นาที ที่แล้ว
รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน ข่าวการเมือง

รู้จัก กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 อนุญาตให้ตอบโต้ได้ ถ้าโดนโจมตีก่อน

53 นาที ที่แล้ว
คดีน้องแพรว หางดง วันนี้ ข่าวอาชญากรรม

ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน

54 นาที ที่แล้ว
ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก ข่าวต่างประเทศ

ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นราคาน้ำมันที่แพงเป็นเรื่องเล็กน้อย มั่นใจราคาลดถ้าภัยอิหร่านถูกกำจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้ ข่าวในพระราชสำนัก

สุดมงคล ในหลวง เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 ทองวันจันทร์ เดือนมีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 มี.ค. 69 เปิดตลาดครั้งที่ 2 รูปพรรณ พุ่งแรง 78,100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.ต่างประเทศจีน เรียกร้องยุติสงครามในตะวันออกกลางทันที ขอกลับโต๊ะเจรจา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนอร์เวย์ คาดเหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐฯ อาจเป็นเหตุก่อการร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยกระดับต่อสู้ข่าวปลอม เดินหน้าดำเนินคดี 3 แอคเคาท์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพิ่งรู้สาเหตุ ชลบุรี ไม่มีศาลหลักเมือง ทั้งที่เป็นเมืองใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 3 69 ดูดวง

2 ราศี หมดไฟอย่าเพิ่งท้อ อดทนฮึดสู้ต่ออีกนิด ความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:15 น.
167
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ไทย กังวลราคาน้ำมันโลกแตะ 110 ดอล เข้าสู่ระดับอันตราย

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

ค่าเงินดอลลาร์วันนี้ 9 มี.ค. 69 บาทอ่อนค่าสุดรอบ 3 เดือน จับตาสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button