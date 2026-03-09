ที่แท้ “พี่เขยระยำ” ฆ่ารัดคอน้องแพรว อ้างอารมณ์พล่านแถมสวมบทพยาน
ความจริงปรากฏ! ตำรวจหางดงโชว์ฝีมือลากคอ “นายปอนด์” ฆาตกรโหดฆ่ารัดคอสาวเสิร์ฟวัย 21 ปี หมกบ้านสวนลำไย ที่แท้เป็นแฟนของลูกพี่ลูกน้องผู้ตาย สารภาพเกิดอารมณ์เปลี่ยวบุกห้องหวังขืนใจแต่เหยื่อสู้จึงใช้สายไฟรัดคอจนสิ้นใจ ก่อนจัดฉากลบเหยื่อและสวมบทพยานผู้บริสุทธิ์ สุดท้ายหนีไม่พ้นเงื้อมมืออาญา
จากการแถลงผลการจับกุมเมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายภาณุวัฒน์ หรือ “ปอนด์” อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาฆาตกรรม น.ส.อุษา หรือ “น้องแพรว” โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตนเองมีความสัมพันธ์เป็นพี่เขยของผู้ตาย และทำงานดูแลสวนลำไยในที่เกิดเหตุ ในคืนวันที่ 6 มี.ค. หลังจากดื่มเหล้าจนมึนเมาได้เกิดอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรง จึงตัดสินใจลอบเข้าห้องพักของผู้ตายหวังจะล่วงละเมิดทางเพศ
นาทีอำมหิตผู้ก่อเตุระบุว่า ได้ใช้ผ้าห่มคลุมตัวเหยื่อเพื่อไม่ให้เห็นหน้า แต่ผู้ตายขัดขืนและร้องขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจจึงใช้มือบีบคอและคว้า “สายไฟเครื่องหนีบผม” มารัดคอจนแพรวแน่นิ่งไป หลังจากนั้นได้ถอดกางเกงออกหวังจะข่มขืน แต่อ้างต่อมาว่า เมื่อพบผู้ตายกำลังมีประจำเดือนจึงหยุดการกระทำ
หลังลงมือฆาตกรรม ฆาตกรรายนี้ไม่ได้หลบหนีไปทันที แต่กลับใช้เวลาจัดฉากอำพรางคดีอย่างใจเย็น นำทินเนอร์มาเช็ดลายนิ้วมือตามลูกบิดประตู และพังประตูลูกบิดบ้านอีกหลังเพื่อโยนความผิดให้ “โจรชิงทรัพย์”
ระหว่างเดินออกจากบ้านพบไรเดอร์มาส่งของพอดี นายปอนด์ยังควักเงินจากกระเป๋าผู้ตายออกมาจ่ายค่าของ 200 บาทเพื่อไม่ให้ไรเดอร์สงสัย ในช่วงแรกที่พบศพ นายปอนด์ยังสวมรอยเป็น “พยาน” เดินทางมาให้การกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ จนกระทั่งชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมจนนำไปสู่การจับกุม
ขณะที่บรรยากาศที่ สภ.หางดง เต็มไปด้วยความโกลาหล เมื่อครอบครัวของผู้ตายทราบข่าวว่าคนร้ายคือคนใกล้ชิด มารดาน้องแพรวถึงกับกรีดร้องแทบขาดใจ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเดินทางมาปิดล้อมสถานีตำรวจเพื่อรอดูหน้าผู้ต้องหาพร้อมตะโกนสาปแช่งในการกระทำที่เหี้ยมโหด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และเตรียมนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่เกิดเหตุต่อไป ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรุมประชาทัณฑ์
ขอบคุณคลิปจาก : เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น
