หดหู่คดีสาวเสิร์ฟวัย 21 ดับสลด แม่กรีดร้องลั่นโรงพัก พ่อช็อกลูกเรียบร้อยไม่เคยมีศัตรู
สะเทือนขวัญเชียงใหม่! พบร่าง “น้องแพรว” พนักงานร้านคาราโอเกะวัย 21 ปี เสียชีวิตสลดในสภาพท่อนล่างเปลือย ภายในบ้านพักกลางสวนลำไย อ.หางดง ผลชันสูตรเบื้องต้นพบร่องรอยถูกรัดที่ลำคอ คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน ด้านครอบครัวใจสลายยืนยันลูกสาวนิสัยดี ขาดการติดต่อก่อนพบเป็นศพ ตำรวจเร่งเช็กวงจรปิดล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
คดีนี้กำลังเป็นที่จับตาของคนในพื้นที่จำนวนมาก หลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 มี.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักกลางสวนลำไย พื้นที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง ใกล้กับปั๊มน้ำมัน ปตท. น้ำแพร่
ข้อมูลจากมูลนิธิเทวฤทธิ์ทรงธรรมระบุ ศพดังกล่าว คือ น.ส.อุษา หรือ “น้องแพรว” อายุ 21 ปี ชาวอำเภอเวียงแหง ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง สภาพศพที่พบสร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากผู้ตายอยู่ในสภาพ “เปลือยท่อนล่าง” และมีร่องรอยเด่นชัดที่บริเวณลำคอคล้ายถูกรัด เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วัน ก่อนจะมีญาติมาพบร่าง
พ่อของน้องแพรวเปิดใจด้วยความโศกเศร้าว่า ปกติลูกสาวเป็นคนนิสัยเรียบร้อย ทำงานหาเลี้ยงชีพและไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวหรือความขัดแย้งกับใคร โดยก่อนหน้าที่จะพบศพ ครอบครัวได้ขาดการติดต่อกับลูกสาวไปนานถึง 3 วัน จนกระทั่งตัดสินใจเดินทางมาดูที่บ้านพักและต้องมาเจอกับภาพสะเทือนใจดังกล่าว
“ฝากคนร้ายฆ่าลูกผมแล้วต้องรับผิดชอบด้วย” บิดาผู้ตายกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด โดยจะเร่งเช็กเส้นทางเข้า-ออก และบุคคลต้องสงสัยที่เดินทางมาหาน้องแพรวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา
ปัจจุบันส่งร่างไปที่นิติเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด รวมถึงตรวจสอบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุการณ์นี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ชาวอำเภอหางดงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติการณ์ของคนร้ายมีความโหดเหี้ยมและกระทำในพื้นที่ส่วนบุคคลที่ค่อนข้างลับตาคน และล่าสุดทีมข่าวของช่อง 8 ยังได้เบาะแสเพิ่มเติมจากการเปิดเผยของเพื่อนร่วมงานของผู้ตายเล่าว่า เป็นพนง.เสริฟร้านแถวริมคลอง ติดต่อกันครั้งสุดท้ายวันพุธ (5 มี.ค.) เมื่อถามว่า ผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือไม่ เพื่อนตอบเพียงไม่ทราบ
ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยถึงคนสนิทของผู้ตาย โดยนายเจ คืออดีตคนรักที่เวลานี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
ส่วน นายไฟต์ เป็นแฟนใหม่ ได้ให้การกับตำรวจว่า เจอผู้ตายวันสุดท้าย 3 มี.ค. หลังจากนั้นยังคุยมือถือกันวันที่ 4-5 มี.ค. กระทั่งเที่ยงคืน 10 นาทีของวันที่ 5 มีนาคมติดต่อไม่ได้แล้ว ไม่ทราบว่า มีความขัดแย้งกับใครหรือไม่ เพราะผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง ส่วนที่มาโรงพักเพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
สำหรับในพรุ่งนี้ (9 มี.ค.) จะมีพิธีรับศพและทางคุณพ่อกับครอบครัวจะกลับมาติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป.
ขอบคุณคลิปจาก : ลุยชนข่าว Facebook @ข่าวช่อง8
ภาพ : มูลนิธิเทวฤทธิ์ ทรงธรรม
อ่านข่าวเพิ่มเติม
